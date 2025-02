Communiqué de Presse

Vantiva parmi les 3% des entreprises les plus performantes au monde en matière de durabilité

Cette quatrième médaille d’or attribuée par EcoVadis confirme l’engagement de Vantiva en faveur du développement durable.

Paris, le 11 février 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, est fière d’annoncer qu’elle a obtenu sa quatrième médaille d’Or décernée par EcoVadis, s’ajoutant à ses précédentes récompenses de trois médailles d’Or et deux médailles de Platine au cours des dernières années. L’entreprise se classe désormais dans les 2 % des meilleures entreprises de fabrication d’équipements de communication et parmi les 3 % des entreprises toutes industries confondues à l’échelle mondiale, quels que soient leur taille, leur secteur ou leur géographie.

Lors de sa dernière évaluation, Vantiva a maintenu une note globale de 78/100, en cohérence avec son précédent résultat, et a obtenu une performance exceptionnelle de 91/100 dans la catégorie environnementale, la plaçant dans le Top 1 % de son secteur. Cette reconnaissance salue les efforts significatifs de Vantiva pour réduire ses émissions et minimiser son impact environnemental global.

EcoVadis est considérée comme l’une des sociétés d’évaluation de la durabilité des entreprises les plus fiables au monde. Son réseau comprend désormais plus de 150 000 entreprises évaluées (contre 75 000 en 2020), réparties dans 185 pays et actives dans plus de 250 secteurs d'activités variés.

« Cette distinction décernée par EcoVadis récompense plus de trente ans d’engagement en faveur du développement durable. Elle témoigne de notre volonté indéfectible d’accompagner nos clients dans leurs initiatives responsables et de contribuer activement aux grands défis sociétaux et environnementaux. Plus qu’une reconnaissance, c’est un encouragement à poursuivre nos actions avec ambition, tout en affirmant notre rôle de partenaire de confiance », déclare Aline Bourcereau, Directrice de la conformité et du développement durable de Vantiva.

EcoVadis, dont la méthodologie prend en compte 21 critères RSE, a évalué Vantiva dans quatre domaines fondamentaux : Environnement, Droits humains et sociaux, Éthique et Achats responsables. Les résultats démontrent que Vantiva a appliqué avec succès ces indicateurs de durabilité, tant au sein de l’entreprise qu’au sein de sa chaîne d’approvisionnement.

Les ambitions, les réalisations et les efforts de Vantiva ont également été récemment salués par le CDP (connu sous le nom de Carbon Disclosure Project), une organisation mondiale à but non lucratif qui évalue la transparence et les performances climatiques et environnementales. Le CDP a attribué à Vantiva un score B pour son rapport 2024 sur le climat, avec des scores A dans des catégories clés telles que la gouvernance, le contexte environnemental, les politiques, l’identification des impacts, risques et opportunités, les émissions de Scope 1 et 2, ainsi que les émissions certifiées de Scope 3.

Vantiva : un leader engagé pour un avenir durable

Cette nouvelle médaille EcoVadis vient couronner les efforts de Vantiva en matière de durabilité, enrichissant ainsi une série notable de récompenses pour 2024. Classée dans le top 5 % à l’échelle mondiale par S&P Global à compter d’avril 2024, l’entreprise s’est hissée à la 6e place parmi 108 sociétés du secteur des équipements de communication. Vantiva a également obtenu un score remarquable de 77/100 dans la dernière campagne EthiFinance, excellant dans les domaines de l’Environnement, du Social, de la Gouvernance et des Relations avec les parties prenantes, surperformant la moyenne de son secteur dans toutes les catégories.

Dans le cadre de son engagement envers l'éco-innovation, Vantiva développe des dispositifs de nouvelle génération alliant haute performance et empreinte écologique réduite, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et la circularité. Parmi ces avancées, le décodeur Android TV Eco-Friendly V7c a récemment été récompensé par le prix « Best Sustainability Project or Initiative » décerné par CSI Magazine. Ces innovations illustrent parfaitement l’engagement de l’entreprise envers des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement.

Renforçant encore ses engagements en matière de durabilité, Vantiva accélère la réalisation de ses objectifs à court terme et long terme, ainsi que son objectif de Net-Zéro validé pour 2050 par la SBTi. Initialement fixé à 2050, Vantiva vise désormais une décarbonation complète d’ici 2040, soit dix ans plus tôt que prévu.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader mondial des technologies de connectivité. Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine décernées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, et a placé Vantiva parmi le top 2 % des entreprises de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée. L'acquisition de la division Home Networks de CommScope en janvier 2024 a renforcé Vantiva dans son engagement sans relâche au service de l'innovation.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations presse Vantiva Image 7 pour Vantiva

press.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

Pièce jointe