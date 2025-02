MARTELA OYJ:N VUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 31.12.2024

Martela Oyj, Tilinpäätöstiedote, 12.2.2025 klo 8:00

Tammi-Joulukuun 2024 liikevaihto ja liiketulos laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Loka-Joulukuu 2024

Liikevaihto oli 24,7 MEUR (26,4), muutos -6,3 %

Liiketulos oli -1,8 MEUR (1,5)

Liikevoittoprosentti oli -7,1 % (5,8 %)

Tilikauden tulos oli -2,6 MEUR (1,0)

Osakekohtainen tulos oli -0,55 euroa (0,22)





Tammi-Joulukuu 2024

Liikevaihto oli 86,7 MEUR (94,4), muutos -8,2 %

Liiketulos oli -6,5 MEUR (-2,4)

Liikevoittoprosentti oli -7,5 % (-2,5 %)

Tilikauden tulos oli -8,7 MEUR (-3,5)

Osakekohtainen tulos oli -1,87 euroa (-0,77)





Näkymät

Näkymät vuodelle 2025

Martela-konsernin koko vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton päätyvän lähelle nollatulosta.

Avainluvut, Meur

2024 2023 Muutos 2024 2023 Muutos 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % Liikevaihto 24,7 26,4 -6,3 % 86,7 94,4 -8,2 % Liiketulos -1,8 1,5 -215,3 % -6,5 -2,4 Liiketulos % -7,1 % 5,8 % -7,5 % -2,5 % Tulos ennen veroja -2,3 1,2 -292,5 % -8,2 -3,3 Tilikauden tulos -2,6 1,0 -340,6 % -8,7 -3,5 Tulos/osake,eur -0,55 0,22 -337,15 % -1,87 -0,77 Sijoitetun pääoman tuotto % -27,5 21,1 -25,4 -7,5 Oman pääoman tuotto % -107,2 35,6 -362,6 -31,3 Omavaraisuusaste % 2,5 20,0 -87,4 % Nettovelkaantumisaste % 1 455,2 137,2 960,7 %

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Yleisesti ottaen vuosi 2024 oli erittäin haastava toimialan epäsuotuisan markkina-tilanteen vuoksi. Pohjoismaissa heikko taloudellinen kehitys yhdistettynä korkotason kehityksen epävarmuuteen aiheutti varovaisuutta organisaatioiden hankintapäätöksiin ja joitain hankkeita siirtyi myös tuleville vuosille. Työllisyyden kehitys, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, oli heikkoa ja toimistokiinteistömarkkinan vuokrausasteet olivat alhaisella tasolla kaikilla päämarkkina-alueillamme. Lisäksi vientikauppaa painoivat asiakkaiden kohonneet varastotasot. Konsernin toimitukset jäivät edellistä vuotta alemmalle tasolle ja pienentyneen markkinan aiheuttama kilpailutilanne painoi katteita ja kannattavuutta.

Neljännellä vuosineljänneksellä asiakaskysyntä kuitenkin vahvistui ja näimme varovaisia merkkejä epävarmuuden pienenemisestä. Konsernin yhteenlasketut uudet tilaukset nousivat neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 25 %. Tilaukset nousivat vuoden neljännellä neljänneksellä erityisen vahvasti Suomessa ja Ruotsissa, mutta laskivat Norjassa ja ryhmässä muut maat. Neljännellä vuosineljänneksellä voitimme mm. useita merkittäviä toimistokehityshankkeita. Alkuvuoden 2025 tilauskanta onkin selkeästi korkeammalla tasolla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Liikevaihtomme laski neljännellä vuosineljänneksellä 24,7 milj. euroon, joka oli 6,3 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Jäimme liikevaihtotavoitteestamme selvästi johtuen oletettujen toimitusten siirtymisestä eteenpäin vuoden 2025 alkupuolelle sekä osittain myös alkuvuoden 2024 heikosta tilauskertymästä johtuen. Liikevaihtomme tammi-joulukuussa oli 86,7 milj. euroa, joka oli 8,2 % alhaisempi verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti vienti Norjaan ja Keski-Eurooppaan laski merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Liiketuloksemme heikkeni selkeästi neljännella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -1,8 milj. euroa (+1,5). Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti alhaisempi liikevaihto sekä muutamien heikkokatteisten projektien sekä tuotteiden toimitukset. Lisäksi tiukka kilpailutilanne painoi myös yleisesti ottaen toimitusten katteita. Liiketulos tammi-joulukuussa oli -6,5 milj euroa ja edellisen vuoden vastaavana ajankohtana -2,4 milj euroa. Liiketuloksen voimakas heikkeneminen johtui ensinnäkin alentuneesta liikevaihdosta, jota toimintojen tehostamiseksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä suoritetut rakenteelliset tehostamistoimet eivät pystyneet kokonaisuudessaan kompensoimaan. Lisäksi tiukka kilpailutilanne laski katteita erityisesti vuoden loppua kohden. Alkuvuoden 2024 tulosta rasitti jossain määrin myös Suomessa tapahtuneet lakot ja työnseisaukset.

Vuonna 2025 keskitymme voimakkaasti erityisesti kannattavuuden sekä rahavirran parantamiseen. Olemme 3.1.2025 tiedottaneet uuden tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän suunnittelun aloittamisesta ja konkreettisia tuloksia on odotettavissa jo vuoden 2025 alkupuoliskon aikana.



Pääpaino on välittömästi tehokkuutta ja kannattavuuttta parantavilla toimenpiteillä. Jatkamme panostamista aktiiviseen asiakastyöhön ja teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjumme kumppaneiden kanssa. Jatkamme edelleen palvelukanavien kehittämistä sekä pidämme yllä kiertotalouteen perustuvan palvelumallimme ja vastuullisesti suunniteltujen tuotteiden tarjooman.

Vuosi oli reilusti odotettua haastavampi, mutta panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä asiakkailta saatu positiivinen palaute luovat uskoa tulevaisuuteen. Työ parhaiden työympäristöjen puolesta jatkuu."

Markkinatilanne

Taloudellinen kehitys Pohjoismaissa oli kokonaisuudessaan heikkoa vuonna 2024 ja erityisesti vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä heijastui varovaisuutena myös Martelan asiakkaiden hankintapäätöksiin. Loppuvuoden aikana markkinoiden kysyntä aktivoitui asteittain hiljaisen alkuvuoden jälkeen, mutta kireä kilpailutilanne laski katteita. Vuodelle 2025 odotamme kysynnän hienoista vahvistumista kasvaneen patoutuneen tarpeen johdosta. Tarvetta tilamuutoksille syntyy työn tekemisen tapojen muuttuessa. Tarpeen konkretisoituminen kasvattaa jatkossa kysyntää myös Martelan palveluille ja kalusteille. Toimitiloja muutetaan edelleen vastaamaan monipaikkaisen hybridityön tarpeisiin, ja niiden toimivuuteen ja vetovoimaisuuteen panostetaan. Yleisen taloustilanteen vahvistumiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä mm. geopoliittisen tilanteen sekä korkotason kehittymisen suhteen.

Liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun 2024 liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun liikevaihto oli 24,7 milj. euroa (26,4) ja oli 6,3 % edellisvuotista heikompi. Suomessa liikevaihto parani 3,4 %. Liikevaihto heikkeni Ruotsissa 11,5 %, Norjassa 3,6 % ja ryhmässä muut 49,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli -1,8 milj. euroa (1,5).

Loka-joulukuun tulos ennen veroja oli -2,3 milj. euroa (1,2) ja tulos verojen jälkeen oli -2,6 milj. euroa (1,0).

Tammi-joulukuun 2024 liikevaihto ja tulos

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 86,7 milj. euroa (94,4) ja oli 8,2 % edellisvuotista alhaisempi. Edellisvuoteen verrattuna Suomen liikevaihto laski 1,7 %, Ruotsin 10,0 %, Norjan 31,1 % ja ryhmän muut 32,7 %.

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli -6,5 milj. euroa (-2,4).

Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli -8,2 milj. euroa (-3,3) ja tulos verojen jälkeen oli -8,7 milj. euroa (-3,5).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuun 3. päivänä 2025 yhtiö tiedotti suunnittelevansa toimintojensa tehostamista. Tiedotteen mukaan haasteellisena jatkunut markkinatilanne toimialalla viimeisten vuosien aikana on vaikuttanut Martelan toimintaympäristöön heikentäen liiketoiminnan volyymiä ja kannattavuutta. Alkanut talouden elpyminen vaikuttaa toimialan tilanteeseen positiivisesti, mutta elpymisen voimakkuuteen sisältyy edelleen epävarmuustekijöitä päämarkkina-alueilla. Edellä mainituista syistä Martela suunnittelee toimintojensa tehostamista ja uudelleenorganisointia markkinatilanteen aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ja sopeuttaakseen kustannusrakennettaan vastaamaan vallitsevia olosuhteita sekä tuomalla joustavuutta kysynnän aiheuttamaan epävarmuuteen. Suunniteltujen henkilöstösäästöjen ja muiden säästötoimien arvioidaan johtavan noin 1,5-2,0 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa noin 20 työtehtävän pysyvään vähennykseen. Suunnitellut toimenpiteet koskevat Martela-konsernin henkilöstöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi suunnitellaan käytettävän lomautusmenettelyitä tarvittavien väliaikaisten joustojen saavuttamiseksi. Martela neuvottelee muutoksista tiiviisti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa. Neuvotteluprosessit ja niiden ajankohdat vaihtelevat maittain.

Tammikuun 17. päivänä 2025 yhtiö tiedotti vuoden 2024 liikevaihdon ja liiketuloksen ennakkotiedoista. Yhtiön ilmoitti, että alustavien tilintarkastamattomien tilinpäätöstietojen mukaan Martela konsernin koko vuoden 2024 liiketulos ei saavuttanut 11.12.2024 ohjeistuksen mukaista tasoa. Alustavien tilintarkastamattomien tilinpäätöstietojen mukaan koko vuoden 2024 liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto oli noin 87 miljoonaa euroa (94,4) ja liiketappio 6,3 - 6,7 miljoonaa euroa (-2,4).

Tammikuun 30. päivänä 2025 yhtiö tiedotti tiivistävänsä johtoryhmänsä kokoonpanoa. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja yhtenäistää Martelan tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä vahvistaa Martelan tuotteiden asemaa markkinoilla. Product & Design -yksiköstä tekninen tuotekehitys siirtyy Operations -liiketoimintayksikköön ja tuoteportfolion hallinta siirtyy uuteen Brand, Products & Services -yksikköön. Edellä mainittu aiheuttaa muutoksia konsernin johtoryhmässä. Uuden Brand, Products & Services -yksikön johtajana aloittaa 1.2.2025 alkaen Eeva Terävä. Product & Design-yksiköstä vastannut konsernin johtoryhmän jäsen Kari Leino jatkaa 1.2.2025 alkaen tuoteportfolio- ja muotoilujohtajana Brand, Products & Services -yksikössä.

Tammi-joulukuun 2024 jälkeisiin tapahtumiin ei liity muita olennaisia tiedotettavia asioita ja toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön lähiajan suurimmat yksittäiset toimintaan vaikuttavat riskit liittyvät tuloskehitykseen ja sen myötä maksuvalmiuden kehittymiseen. Keskeisimmät riskit tuloskehitykselle sekä likviditeetin kehittymiselle liittyvät puolestaan yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä Martelan liiketoimintaympäristön kokonaiskysynnän kehittymiseen sekä Martelan tarjoaman suhteelliseen menestymiseen kokonaismarkkinassa. Lisäksi kokonaismarkkinan alentuminen viime vuosina on lisännyt toimialan hintakilpailua, joka on painanut kannattavuutta. Edellä mainitut yhdessä lisäävät epävarmuutta kokonaiskysyntään sekä katteisiin ja heikentävät Martelan tuotteiden kysynnän ja katteiden ennakoitavuutta. Toimialan projektiluonteisuudesta johtuen lähiajan ennustettavuus on ollut haasteellista ja ennustamisen haasteellisuus korostuu entisestään taloudellisen epävarmuuden vallitessa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2024 ei makseta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 7.4.2025. Martelan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Henri Berg ovat tavoitettavissa puhelimitse keskiviikkona 12.2.2025 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Vuoden 2024 vuosikertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 11/2025.

Martela Oyj

Hallitus



Ville Taipale

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Henri Berg, puh +358 40 836 5464

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



www.martela.com



Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

