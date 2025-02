Trident et le ministère des Postes, des Télécommunications et des Technologies numériques de la République démocratique du Congo signent un accord pour la mise en œuvre du Système national d’identité numérique

SINGAPOUR, 12 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (« Trident » ou la « Société », NASDAQ : TDTH), un catalyseur majeur de la transformation numérique dans les services d’optimisation technologique et d’activation Web 3.0 basé à Singapour, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de mise en œuvre avec le ministère des Postes, des Télécommunications et des Technologies numériques de la République démocratique du Congo (« RDC » ou la « République »). Cet accord marque le début du déploiement du Système national d’identité numérique.

Cet accord de collaboration préliminaire détermine le lancement opérationnel d’une plateforme globale d’identification et d’authentification numérique en RDC. Il officialise la collaboration initiale entre Trident et la République démocratique du Congo, qui évolue de la planification stratégique à l’exécution contractuelle.

Cet accord décrit des livrables spécifiques, notamment le développement et le déploiement d’un système intégré de vérification et d’authentification de l’identité numérique basé sur une infrastructure sécurisée pour la fourniture de services gouvernementaux.

En outre, ce système intégrera de solides mesures de protection des données alignées sur les normes internationales afin de garantir la sécurité et la confidentialité des informations des citoyens. Ces éléments fondamentaux visent à révolutionner les interactions entre les citoyens et le gouvernement et marquent ainsi une étape majeure vers une nation numériquement intégrée. Cette technologie profitera également aux citoyens en améliorant l’efficacité et la sécurité des services gouvernementaux, tout en garantissant le contrôle et le consentement des utilisateurs.

Déclarations de l’équipe de direction

Soon Huat Lim, fondateur, président et directeur général de Trident, a déclaré :

« La signature de cet accord représente une étape cruciale dans notre mission de fournir aux citoyens de la RDC des services d’identité numérique sécurisés et accessibles. En travaillant directement avec le ministère des Postes, des Télécommunications et des Technologies numériques, nous mettrons en œuvre des systèmes avancés de vérification et d’authentification de l’identité numérique qui serviront de pierre angulaire à la transformation numérique de la RDC. Cette phase de mise en œuvre se concentrera sur la construction d’une infrastructure robuste afin que chaque citoyen puisse accéder en toute sécurité aux services gouvernementaux grâce à une identité numérique vérifiée. »

Il a ajouté :

« Les systèmes que nous développons établiront de nouvelles normes pour la gouvernance numérique en Afrique, tout en créant un modèle reproductible pour les pays en développement. Ce partenariat est un parfait exemple de la manière dont une technologie innovante peut être exploitée pour générer des changements significatifs dans le quotidien des gens. »

Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, des Télécommunications et des Technologies numériques de la RDC, a déclaré :

« Le système d’identité numérique est un pilier fondamental de la modernisation de notre pays par le biais de la transformation numérique. Avec Trident, nous serons en mesure de fournir à nos citoyens un accès sécurisé et efficace aux services gouvernementaux, tout en protégeant leurs données personnelles grâce aux progrès de la technologie blockchain. Ce partenariat démontre notre engagement à tirer parti de solutions innovantes dans l’intérêt de tous les Congolais. La mise en œuvre de cette transformation numérique se traduit par la construction d’infrastructures, mais aussi par la création de nouvelles opportunités de croissance économique et d’inclusion sociale. »

À propos de Trident

Basé à Singapour, Trident est un catalyseur pionnier de la transformation numérique dans les secteurs de l’optimisation numérique, les services technologiques et l’activation Web 3.0 à l’échelle mondiale. Cette société propose des solutions numériques commerciales et technologiques conçues pour optimiser l’expérience de ses clients auprès de leurs utilisateurs finaux en favorisant l’adoption du numérique et le libre accès.

Tridentity, son produit phare, est une solution d’identité innovante et hautement sécurisée basée sur la blockchain, conçue pour fournir des capacités d’authentification unique sécurisées aux systèmes tiers intégrés dans divers secteurs. Tridentity entend proposer des fonctionnalités de sécurité inédites afin de garantir la protection des informations sensibles et prévenir les menaces potentielles, promettant ainsi une nouvelle ère sécurisée dans le paysage numérique mondial en général, en Asie du Sud-Est, etc.

Au-delà de Tridentity, la mission de Trident est de devenir le leader mondial de l’activation Web 3.0, en connectant notamment les entreprises à une plateforme technologique fiable et sécurisée, avec des expériences client sur mesure et optimisées.

Clause de non-responsabilité

La présente annonce contient des « déclarations prospectives » (« forward-looking statements ») au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » (« safe harbor ») du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que « sera », « s’attend », « prévoit », « entend », « futur », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime », « susceptible de » et d’autres expressions de même sens. La Société peut également faire des déclarations prospectives écrites ou orales dans ses rapports périodiques à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), dans son rapport annuel aux actionnaires, dans des annonces et autres documents écrits, ainsi que dans des déclarations orales faites par ses dirigeants, administrateurs ou employés à des tiers. Les déclarations ne relevant pas de faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de la Société, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents, y compris la possibilité qu’un accord définitif ne soit pas conclu comme le prévoit l’accord de collaboration préliminaire évoqué dans la présente annonce, et la possibilité que le système e-GOV ne se concrétise pas comme le prévoit l’accord de collaboration préliminaire ou un accord définitif éventuellement conclu. En raison d’un certain nombre de facteurs, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans des déclarations prospectives, y compris, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : les stratégies, le développement commercial futur, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société ; la croissance attendue du marché des solutions numériques ; les évolutions politiques, économiques, sociales et juridiques dans les juridictions où la Société opère ou dans lesquelles la Société a l’intention de développer ses activités et ses opérations ; la capacité de la Société à maintenir et à améliorer sa marque. De plus amples informations concernant ces risques et d’autres risques sont incluses dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Toutes les informations contenues dans la présente annonce sont fournies à la date des présentes, et la Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Contacts investisseurs et médias

Relations avec les investisseurs

Robin Yang, Associé

ICR, LLC

E-mail : investor@tridentity.me

Téléphone : +1 (212) 321-0602

Relations avec les médias

Brad Burgess, Vice-président principal

ICR, LLC

E-mail : Brad.Burgess@icrinc.com

Une photo accompagnant la présente annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1627fdde-b97d-48f2-b2b9-f50149c37570