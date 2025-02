Sidetrade et Interpath s’associent pour accompagner les entreprises à dépasser les standards de gestion de l’Order-to-Cash

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA s’associe à Interpath, cabinet de conseil international, pour accélérer la métamorphose digitale des entreprises. Cette alliance vise à démocratiser l’accès à l'intelligence artificielle de Sidetrade spécialisée dans l'Order-to-Cash. Désormais, les organisations ne se contentent plus d’adopter la transformation numérique : elles libèrent de nouvelles marges de manœuvre pour maximiser leur performance financière et affronter les défis d’un monde en perpétuelle mutation.

Acteur du conseil international en pleine expansion, Interpath propose une offre pointue et multisectorielle dans le domaine des transactions, de la création de valeur et des situations spéciales. L'alliance avec Sidetrade renforcera sa capacité à accompagner ses clients, pour lesquels l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR) est essentielle pour anticiper les défis et naviguer dans l’incertitude. De son côté, Sidetrade bénéficiera de l’expertise sectorielle d’Interpath et de sa connaissance des marchés pour aider les dirigeants dans la transformation de leur cycle Order-to-Cash. Ensemble, les deux entreprises conjuguent leur savoir-faire pour relever les enjeux d’un environnement économique complexe.

Kevin Schafer, AVP Partners Europe, de Sidetrade, a commenté : « Nous sommes ravis de nous associer à Interpath pour renforcer le rayonnement d’Aimie, l’IA de Sidetrade, auprès d’un plus grand nombre d’entreprises. En combinant l’expertise d’Interpath à notre technologie, nous créons une synergie visant à libérer de nouvelles efficacités dans l’optimisation du BFR et à accélérer la génération de flux de trésorerie. »

Cette nouvelle alliance redéfinit la manière dont les entreprises appréhendent les défis liés à la transformation digitale du BFR. Elle permettra aux organisations d’adopter des solutions dédiées et de réaliser des performances mesurables dans un paysage financier en constante évolution.

Sidetrade s'impose comme un acteur de premier plan sur le marché mondial de l’Order-to-Cash, grâce à sa technologie d'IA alimentée par le Sidetrade Data Lake. Ce dernier traite quotidiennement 6,1 milliards de dollars de transactions de paiement en temps réel dans le cloud privé de Sidetrade, offrant aux utilisateurs une vue unique de leur marché. Le cabinet d’analyses américain Gartner® positionne Sidetrade, depuis 2022, comme Leader dans son Magic Quadrant™. Sidetrade a également été nommé leader dans l'IDC MarketScape : Worldwide Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2024 Vendor Assessment (doc #US51740924, décembre 2024).

Hope Rosenbaum, Chief Growth Officer, en charge des alliances au sein de Interpath, complète : « Sidetrade propose une solution Order-to-Cash de renommée mondiale, alliant intelligence artificielle et technologie cloud, qui accélère la transformation numérique et optimise la performance financière de nos clients. Cette alliance répond aux besoins actuels des entreprises, en quête de solutions pour renforcer leur trésorerie et construire un avenir financier durable et résilient. Nous sommes impatients de collaborer avec Sidetrade pour conjuguer nos expertises et avoir un impact significatif à travers notre réseau international. »

A propos d’Interpath

Interpath est un cabinet international de conseil financier qui accompagne les entreprises, investisseurs et parties prenantes dans leurs enjeux de croissance.

Notre mission : créer, préserver et accélérer la valeur de nos clients de toute taille grâce à une approche d’excellence agile, indépendante et sans conflits d'intérêts qui rassemble les meilleurs talents autour d’un projet intégré, animés par un esprit collaboratif et entrepreneurial. Fort de profils expérimentés, Interpath propose une offre pointue et multisectorielle dans le domaine des Transactions, de la création de valeur et de la Restructuration aux acteurs de toute taille. Avec 1000 professionnels répartis dans 21 bureaux dont 200 en France, Interpath poursuit son expansion en Europe continentale en combinant acquisitions stratégiques et recrutement d'experts de haut niveau.

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 38 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com ou suivez @Aimie- sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

