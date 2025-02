FirstFarms A/S: Varsling om konvertering af konvertibel obligation til aktier

FirstFarms A/S (”FirstFarms”) har i dag modtaget meddelelse fra Constantinsborg A/S (”Långiver”) vedrørende varsel om konvertering af en konvertibel obligation med en hovedstol på DKK 89.100.000 samt tilskreven rente (eksklusive allerede forfaldne og betalte renter) (”Lånebeløbet”) indgået mellem Långiver og FirstFarms den 29. februar 2024 til DKK 1.100.000 aktier á nominelt DKK 10 i FirstFarms. Långiver er indirekte ejet og kontrolleret af Heartland A/S.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 1/2024 af 29. februar 2024 vedrørende blandt andet udstedelse af den konvertible obligation til Långiver samt selskabsmeddelelse 2/2025 af 11. februar 2025 vedrørende Långivers beslutning om at fremsætte et frivilligt kontant købstilbud til aktionærerne i FirstFarms.

Långiver har varslet, at konverteringen sker den 6. marts 2025. Aktierne vil blive udstedt til DKK 84 pr. aktie á nominelt DKK 10 ved en kapitalforhøjelse på i alt nominelt DKK 11.000.000 svarende til 1.100.000 aktier á nominelt DKK 10.

FirstFarms aktiekapital vil efter konverteringen udgøre nominelt DKK 122.463.110 fordelt på aktier á nominelt DKK 10. De nye aktier vil efter kapitalforhøjelsens registrering blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under FirstFarms ISIN-kode DK0060056166 hurtigst muligt.

Der vil blive offentliggjort en separat selskabsmeddelelse, når konverteringen er gennemført.

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller ved at rette henvendelse til bestyrelsesformand Henrik Hougaard på telefon +45 40 53 62 48.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

