BitMart lance la campagne mondiale « Trading King », un concours mensuel destiné aux meilleurs traders de crypto-monnaies

MAHÉ, Seychelles, 15 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMart, l’une des principales bourses mondiales de crypto-monnaies, a annoncé le lancement de sa campagne mensuelle « Trading King », une compétition de trading récurrente conçue pour reconnaître et récompenser les meilleurs traders du monde entier. Ouverte à des participants issus de plus de 46 pays, la campagne offre chaque mois des produits BitMart exclusifs, des prix en USDT et des récompenses premium aux meilleurs traders.

La campagne offre aux traders l’opportunité de concourir au niveau régional et mondial, de mettre en avant leur expertise en matière de trading et de remporter des prix de grande valeur. Les participants seront classés en fonction de leur volume de transactions au comptant. Les champions régionaux et les meilleurs traders mondiaux recevront des récompenses spéciales.

Structure de la campagne

Lauréats régionaux mensuels — Les traders s’affrontent dans leurs régions respectives, notamment l’Europe, la CEI, la Turquie et le Brésil. Dans chaque région, le trader dont le volume de transactions au comptant est le plus élevé recevra des cadeaux BitMart personnalisés et des récompenses en USDT .

— Les traders s’affrontent dans leurs régions respectives, notamment l’Europe, la CEI, la Turquie et le Brésil. Dans chaque région, le trader dont le volume de transactions au comptant est le plus élevé recevra . Classement mondial — Les trois meilleurs traders au monde recevront des récompenses premium personnalisées, en reconnaissance de leurs performances exceptionnelles à l’échelle mondiale.

Durée de la campagne

Date de début : 1er février 2025, 00 h 00 UTC

Date de fin : 28 février 2025, 23 h 59 UTC

La campagne Trading King de BitMart favorise non seulement un environnement de trading compétitif, mais offre également aux participants des avantages exclusifs. Le paysage du trading de crypto-monnaies étant en constante évolution, cette initiative témoigne de la volonté de BitMart de récompenser l’excellence et de stimuler l’engagement au sein de sa communauté mondiale.

Pour en apprendre davantage sur la campagne et obtenir les directives relatives à la participation, consultez le site : https://www.bitmart.com/activity/tradingking2025/en-US/.

À propos de BitMart

BitMart est la première plateforme mondiale de trading d’actifs numériques. Rassemblant des millions d’utilisateurs à travers le monde et classée parmi les meilleurs bourses de crypto-monnaies sur CoinGecko, la plateforme propose actuellement plus de 1 600 paires de transactions assorties de frais de trading compétitifs. En constante évolution et croissance, BitMart s’intéresse au potentiel des crypto-monnaies en matière de stimulation de l’innovation et de promotion de l’inclusion financière. Pour en savoir plus sur BitMart et recevoir des mises à jour, des actualités et des promotions, consultez son site Internet et suivez-la sur X (anciennement Twitter) ou sur Telegram. Téléchargez l’application BitMart App pour effectuer des transactions à tout moment, où que vous soyez.

Clause de non-responsabilité :

L’utilisation des services de BitMart est entièrement à vos risques et périls. Tous les investissements dans les crypto-monnaies, y compris les gains, sont de nature hautement spéculative et impliquent un risque de perte substantiel. Les performances passées, hypothétiques ou simulées ne sont pas nécessairement représentatives des résultats futurs. La valeur des devises numériques peut varier à la hausse ou à la baisse et l’achat, la vente, la détention ou la négociation de devises numériques peuvent présenter un risque substantiel. Vous devez évaluer attentivement la négociation ou la détention de devises numériques pour savoir si elle s’aligne avec vos objectifs personnels en matière d’investissement, votre situation financière et votre tolérance au risque. BitMart ne fournit aucun conseil en matière d’investissement, de droit ou de fiscalité.

