Vaisala Oyj tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2024

Erinomainen viimeinen neljännes markkinan vahvistuttua

Neljäs neljännes 2024 lyhyesti

Saadut tilaukset 144,5 (147,1) miljoonaa euroa, laskua 2 %

Tilauskanta kauden lopussa 215,0 (172,5) miljoonaa euroa, kasvua 25 %

Liikevaihto 167,5 (147,4) miljoonaa euroa, kasvua 14 %

Liiketulos (EBITA) 30,3 (18,2) miljoonaa euroa, 18,1 (12,3) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 28,0 (16,3) miljoonaa euroa, 16,7 (11,0) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,59 (0,36) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 28,9 (29,5) miljoonaa euroa

Vaisala hankki yhdysvaltalaisen Maxar Intellicencen WeatherDesk-liiketoiminnan 70 miljoonan euron kauppahinnalla

Tammi–joulukuu 2024 lyhyesti

Saadut tilaukset 565,6 (528,1) miljoonaa euroa, kasvua 7 %

Liikevaihto 564,6 (540,4) miljoonaa euroa, kasvua 4 %

Liiketulos (EBITA) 90,3 (74,7) miljoonaa euroa, 16,0 (13,8) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 82,9 (66,6) miljoonaa euroa, 14,7 (12,3) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 1,76 (1,35) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 78,9 (83,8) miljoonaa euroa

Hallitus ehdottaa 0,85 (0,75) euron osinkoa osakkeelta

Taloudellinen ohjeistus 2025

Vaisala arvioi pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2025 liikevaihdon olevan 590–620 (2024: 565) miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 90–105 (2024: 90) miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 alusta alkaen, Vaisala on muuttanut taloudellisessa ohjeistuksessaan liiketuloksen (EBIT) EBITA-liiketulokseen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Markkinanäkymät 2025

Teollisuusmarkkina ja terveysteknologiamarkkina alkoivat parantua asteittain vuoden 2024 toisella puoliskolla. Samaa asteittaista parantumista odotetaan vuonna 2025. Sähkövoimamarkkinan odotetaan kasvavan.

Vakiintuneempien sääjärjestelmien markkinoiden, kuten meteorologia, lento- ja tieliikenne, odotetaan olevan vakaat. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan olevan vakaa.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/2024 10-12/2023 Muutos 1-12/2024 1-12/2023 Muutos Saadut tilaukset 144,5 147,1 -2 % 565,6 528,1 7 % Tilauskanta 215,0 172,5 25 % 215,0 172,5 25 % Liikevaihto 167,5 147,4 14 % 564,6 540,4 4 % Bruttokate 94,5 80,1 18 % 318,1 301,7 5 % Bruttokateprosentti 56,4 54,3 56,3 55,8 Kiinteät kulut 66,6 64,4 3 % 235,8 235,9 0 % EBITA 30,3 18,2 90,3 74,7 EBITA, % 18,1 12,3 16,0 13,8 Liiketulos 28,0 16,3 82,9 66,6 Liiketulosprosentti 16,7 11,0 14,7 12,3 Tulos ennen veroja 26,4 16,1 80,8 63,1 Kauden tulos 21,4 12,9 63,7 48,9 Osakekohtainen tulos 0,59 0,36 66 % 1,76 1,35 30 % Oman pääoman tuotto, % 22,1 18,9 Tutkimus- ja kehityskulut 19,2 18,1 6 % 68,6 67,7 1 % Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin* 9,4 3,1 206 % 19,1 13,9 37 % Poistot ja arvonalentumiset 6,9 6,1 14 % 24,3 24,3 0 % Liiketoiminnan rahavirta 28,9 29,5 -2 % 78,9 83,8 -6 % Liiketoiminnan rahavirran ja liiketuloksen suhde 1,0 1,8 1,0 1,3 Rahavarat 88,8 90,3 -2 % Korolliset velat 129,5 62,1 108 % Nettovelkaantumisaste, % 13,2 -10,5 * Ilman yritysostojen vaikutusta

Toimitusjohtaja Kai Öistämö

”Vaisalan vuosi 2024 päättyi erittäin vahvasti ja aloitimme vuoden 2025 vahvalla 215 miljoonan euron tilauskannalla. Molemmat liiketoiminta-alueemme kasvoivat ja paransivat kannattavuuttaan huolimatta globaaleista haasteista, kuten lisääntyneistä geopoliittisista jännitteistä ja liiketoimintaympäristön epävarmuudesta.

Viimeisen neljänneksen saadut tilauksemme olivat vakaat edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen kysyntä kasvoi ja Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihtomme kasvoi 14 % heijastaen vahvaa tilauskantaa ja isoja projektitilauksia, jatkuvan tilausmyynnin kasvua, sekä vuodenvaihteen onnistuneita toimituksia. Bruttokateprosentti parani liikevaihdon kasvun ja myönteisen myyntimiksin seurauksena.

Koko vuoden saadut tilauksemme kasvoivat 7 % ja liikevaihtomme kasvoi 4 %. Hitaan alkuvuoden jälkeen Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen markkinakysyntä parantui asteittain vuoden aikana. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella kysyntä oli vahvaa läpi vuoden. Lisäksi liiketulosmarginaalimme parani 15 %:iin liikevaihdon kasvun, bruttokateprosentin paranemisen ja menestyksekkään kustannusten hallinnan seurauksena.

Jatkoimme vuoden aikana strategisten painopistealueidemme toteuttamista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella vahvistimme sääjärjestelmien globaalia johtoasemaamme ja solmimme merkittäviä asiakassopimuksia kuten sopimuksen säätutkien toimittamisesta Espanjan ilmatieteen laitokselle. Paransimme merkittävästi kannattavuuttamme vakiintuneiden sääjärjestelmien markkinoilla ja jatkoimme jatkuvan tilausmyyntimme orgaanista kasvua. Ostimme lisäksi Speedwell Climaten ja Maxarin WeatherDesk-liiketoiminnan vahvistaaksemme Vaisala Xweatherin asemaa vakuutus- ja rahoitusasiakkaiden säätietokumppanina, sekä Nevis Technologyn laajentaaksemme offshore-tuulipuistoihin liittyvää tarjoamaamme. Teolliset mittaukset liiketoiminta-alueella toimme markkinoille useita uusia tuotteita ja pystyimme säilyttämään vahvan markkina-asemamme globaalisti haastavasta vuodesta huolimatta.

Neljäs neljännes päätti kolmivuotisen strategiakautemme, jonka pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina oli keskimääräinen 7 % liikevaihdon kasvu ja 15 % liiketulosmarginaali (EBIT). Kolmivuotiskautta leimanneesta monenlaisesta epävarmuudesta huolimatta, tiimimme osoitti resilienssiä ja sitoutuneisuutta koko kauden ajan. Lämmin kiitos koko Vaisalan henkilöstölle ja yhteistyökumppaneillemme tämän mahdollistamisesta.

Loppuvuodesta kerroimme muutoksista Vaisalan johtoryhmässä. Tammikuussa 2025 Samuli Hännisestä tuli Vaisalan johtoryhmän jäsen, ja hän jatkaa Xweather-liiketoiminnan johdossa. Anne Jalkala aloitti Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminnan johdossa ja Jarkko Sairanen Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtajana. Lorenzo Gulli aloitti strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana. Sampsa Lahtinen jäi eläkkeelle vaikuttavan vuosikymmenen jälkeen, jolloin hän kasvatti menestyksekkäästi Teollisten mittausten liiketoimintaa.

Vuoteen 2025 siirryttäessä, arvioimme markkinaympäristön epävarmuuden jatkuvan, ja geopoliittisten jännitteiden ja kaupankäynnin rajoitteiden riskien kasvavan. Pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, arvioimme vuoden 2025 liikevaihtomme olevan 590–620 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 90–105 miljoonaa euroa.”

Hallituksen ehdotus osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 221 935 585,08 euroa, josta tilikauden tulos on 58 240 409,02 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,85 euroa/osake eli yhteensä 30,8 miljoonaa euroa ja loppuosa jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Varsinainen yhtiökokous 2025

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 25.3.2025 klo 14.00 alkaen Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi

