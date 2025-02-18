Bitget 推出全球毕业生计划，培养下一代 Web3 人才

维多利亚，塞舌尔, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出首个 Bitget 毕业生计划，该计划旨在从全球顶尖大学招募和培养下一代区块链和 Web3 人才。 该计划属于 Bitget 的 Blockchain4Youth 企业社会责任 (CSR) 倡议，符合公司推动区块链行业教育、创新和长期发展的计划。

Bitget 毕业生计划招募具有全球视野、创新热情和热切渴望探索 Web3 未来的优秀毕业生。 该计划提供各个领域的职业机会，包括运营、产品管理、市场营销、风险与合规、数据管理和工程，让参与者能够在发展最快的其中一个行业当中获得实践经验。

该计划现已在 Bitget 官方网站开放申请，截止日期为 2025 年 3 月 15 日。 从 4 月 1 日开始，申请成功的候选人将会陆续收到 Bitget 的录用通知书。 通过该计划，Bitget 拟聘用约 30 名优秀毕业生，为他们提供结构化的发展课程、跨职能培训和业界专家的直接指导。 参与者将有机会参与尖端的区块链项目，并为扩展 Web3 应用作出贡献。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“在 Bitget，我们相信 Web3 的未来掌握在下一代人才的手中。 此毕业生计划旨在为怀有抱负的新一代创造机会，为年轻的专业人士提供投身区块链行业的直接途径。 随着各界加速采用 Web3，我们致力于为未来的领导者提供塑造去中心化世界所需的技能和经验。”

Bitget 提供充满活力和多元化的工作环境，拥有来自 60 多个国家/地区的 1,800 多名员工，公司文化重视效率、创新和协作。 该计划提供有竞争力的薪酬、清晰的职业发展途径和 Bitget 内部成长机会。

Blockchain4Youth 于 2023 年 5 月面世，契合 Bitget 乐于激励下一代迎接区块链的承诺。 公司保证在五年内为该计划投入 1,000 万美元，提供相关课程、编程马拉松和奖学金。 截至 2024 年底，Bitget 已走进 Massachusetts Institute of Technology (MIT)、University College London (UCL)、Hong Kong University of Science and Technology、National Technological University of Argentina、National Taiwan University 和 RMIT University 等 60 多所高校，举办近 100 场讲座，超过 13,000 名学生参与。

如需了解有关 Bitget 毕业生计划和申请流程的详情，请访问此链接。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

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