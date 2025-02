EZVIZ remporte deux prix aux SEAL Sustainability Business Awards 2025, récompensant le succès de sa stratégie écologique et de ses innovations pour créer des maisons intelligentes prêtes pour l’avenir.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, un leader mondial des technologies pour maisons intelligentes, a été mis à l’honneur lors des SEAL Business Sustainability Awards 2025, où l’entreprise a reçu deux distinctions qui viennent récompenser son engagement, ses valeurs et ses actions en faveur de l’environnement. Son initiative publique, EZVIZ Green, a été récompensée par le prix de l’initiative environnementale et son système innovant du visiophone connecté EP7 a reçu le prix du produit durable. Ce prix récompense les efforts continus d’EZVIZ pour créer des produits respectueux de l’environnement et performants, tout en développant des approches intégrées qui exigent une plus grande sensibilisation et un plus grand engagement sociaux.

Les SEAL Business Sustainability Awards sont reconnus dans le monde entier comme l’un des prix les plus prestigieux dans ce domaine, récompensant les produits et les entreprises pour leur engagement exceptionnel en faveur de l’environnement. Parmi les lauréats précédents de ce prix figurent des leaders technologiques de divers secteurs tels que GE, Lenovo, ASUS et bien d’autres. Avec ce prix, l’entreprise EZVIZ est non seulement largement reconnue pour ses conceptions de produits révolutionnaires, mais elle réaffirme également son engagement inébranlable à apporter des changements environnementaux positifs.

« EZVIZ Green représente notre vision d’un mode de vie intelligent, tourné vers l’avenir et fondé sur des mesures concrètes et EP7 est le résultat direct de cette vision », a déclaré Jingwen Cao, secrétaire du conseil d’administration d’EZVIZ et directrice du comité ESG. « Nous poursuivons notre mission qui consiste à créer des maisons intelligentes qui évoluent en plaçant la durabilité au cœur de nos préoccupations. Ces récompenses en disent long sur l’impact réel de nos efforts en matière d’écologie. »

EZVIZ Green est un projet d’entreprise à long terme qui encourage le développement de technologies domestiques plus écologiques et promeut des projets ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) à travers le Fonds EZVIZ Green, notamment la plantation de forêts dans le monde entier. En se concentrant sur les produits et les systèmes, EZVIZ vise à améliorer ses capacités technologiques pionnières et à construire des maisons intelligentes respectueuses de l’environnement conviviales, mais aussi minimisant l’impact environnemental sur les familles de toutes les générations.

L’un des produits EZVIZ exemplaires portant le label Green est l’EP7, un interphone nouvelle génération connecté à Internet qui révolutionne l’interphone de porte d’entrée en étant beaucoup moins lourd et beaucoup moins énergivore. Il est équipé d’un panneau solaire dédié pour exploiter une énergie propre et renouvelable, afin de réduire les contraintes d’installation et l’empreinte carbone et il fonctionne sans fil avec Wi-Fi Halow, ce qui élimine la complexité du câblage entre l’interphone extérieur et le moniteur intérieur, et réduit ainsi considérablement le gaspillage de matériaux.

En savoir plus sur EZVIZ Green.

Coordonnées :

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72e74bae-0866-48fa-9542-0d54b39b0310