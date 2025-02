Exterro setzt neue Maßstäbe bei der Untersuchung von Mobilgeräten

FRISCO, Texas, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., der führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement in den Bereichen E-Discovery, digitale Forensik sowie Datenschutz, Sicherheit und Governance, hat heute seine neueste wegweisende Innovation angekündigt – Exterro Remote Mobile Discovery. Diese zum Patent angemeldete Erweiterung der Softwareplattform von Exterro beseitigt die Barrieren, denen sich interne Ermittler gegenübersehen, indem sie eine sichere, nicht-intrusive Vorschau und Erfassung von Mobilgerätedaten aus der Ferne für kritische digitale Forensik- und E-Discovery-Workflows ermöglicht.

Bisher waren die meisten Lösungen zur Ferndatenerfassung komplizierter als das eigentliche Problem: Unternehmen mussten die betreffenden Geräte vor Ort abholen, physische Kabel oder Erfassungskits bei der Datenerhebung einsetzen und die Geräte anschließend an die Benutzer zurücksenden. Mit Exterro Remote Mobile Discovery können juristische, IT- und forensische Ermittlungsteams mit ein paar wenigen Eingaben auf der Exterro Data Risk Management-Plattform ferngesteuerte Datenerhebungen initiieren.

Sobald die Daten vorliegen, können digitale Forensiker und E-Discovery-Teams die per Fernzugriff gesammelten Mobilgerätedaten zusammen mit anderen relevanten Informationen aus anderen Datenquellen in der FTK Suite von Exterro oder dem E-Discovery Data Management (EDDM)-Modul, Exterros speziell entwickelter Lösung für die Überprüfung juristischer Dokumente, auswerten. Dank der Funktionen der Plattform von Exterro können Anwender alle Beweise einer Untersuchung zentral einsehen, was Zeit spart und eine schnellere Identifizierung der Fakten ermöglicht, da Datenübertragungen oder verschiedene Lösungen zur Sichtung überflüssig werden.

„Die Erkennung mobiler Daten ist inzwischen einer der wichtigsten und herausforderndsten Aspekte der Datenerfassung“, so Ryan O'Leary, Research Director, Privacy and Legal Technology bei IDC. „Als All-in-One-Lösung für E-Discovery und forensische Untersuchungen will die Software zur Erfassung mobiler Daten von Exterro diese Herausforderung lösen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die umfangreiches technisches Fachwissen erfordern, erleichtert die intuitive Plattform von Exterro den Rechts- und Compliance-Teams die mobile Datenerfassung und ermöglicht eine effiziente Sichtung mobiler Daten zusammen mit anderen Beweismitteln für eine schnellere und effektivere Fallbearbeitung.“

Funktionsweise

Remote Mobile Discovery ermöglicht eine nahtlose und drahtlose Datenerfassung von mobilen Geräten, ohne dass hierzu eine Software auf dem Gerät installiert werden muss. Indem sie die bestehende Unternehmensinfrastruktur in der FTK Suite und dem EDDM-Modul von Exterro nutzen, können Ermittler und Juristen Daten sicher über WLAN, eine Netzwerk- oder eine kabelgebundene Verbindung erfassen und so inkrementelle, verbindungsunabhängige Backups erstellen, ohne dass die Verwendung des Geräts dabei eingeschränkt wird. Durch einen optimierten Prozess und unternehmensorientierte Sicherheit vereinfacht diese Lösung die Untersuchung mobiler Daten und macht die Datenerfassung von Mobilgeräten aus der Ferne schneller, effizienter und skalierbarer. Bei der Datenerfassung können einzelne Anwendungen oder das gesamte Gerät relevant sein. Exterro unterstützt derzeit die Datenerfassung von Dutzenden der meistgenutzten Chat-Anwendungen, darunter Discord, Google Duo/Meet, Instagram, IOS Messages, Reddit, TikTok, Twitter, Uber und WhatsApp – und täglich kommen weitere Anwendungen hinzu.

Die wesentlichen Vorteile von Exterro Remote Mobile Discovery

„Seit jeher ist unsere Mission, unsere Kunden vor Datenrisiken und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Ruf eines Unternehmens, die Erfordernisse von Rechtsstreitigkeiten sowie Datenschutz und Compliance zu schützen“, so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. „Angesichts der exponentiell ansteigenden Datenmengen, die auf mobilen Geräten gespeichert sind, war es für E-Discovery- und Forensik-Experten weltweit bisher eine große Herausforderung, diese Daten effizient zu sammeln, zu sichten und auszuwerten. Als ultimative Lösung für eine nahtlose und umfassende Untersuchung mobiler Daten löst Exterro Remote Mobile Discovery dieses Problem.“

Keine Installation von Agenten

Die Installation potenziell störender Agenten auf mobilen Geräten entfällt.

Ermöglicht eine kontinuierliche und ferngesteuerte Datenerfassung über WLAN- oder kabelgebundene Verbindungen mit minimalem Benutzereingriff.

Einsparung von Kosten für den Versand von Geräten, Reisekosten für IT-Personal und Ausfallzeiten der Benutzer durch die Erfassung per Fernzugriff.

Die digitalen Forensik- und E-Discovery-Lösungen von Exterro können auf alle Datenquellen – Computer, mobile Geräte und Cloud-Datenquellen – zugreifen und zentral Daten von diesen erfassen.

Ermöglicht die Erfassung sämtlicher mobiler Daten aus der Ferne oder die Vorschau und gezielte Erfassung ausgewählter Daten mit innovativer Datenquellenfilterung.

Als On-Premise- oder Cloud-basierte SaaS-Lösung erhältlich, die sich nahtlos in die IT-Infrastruktur und Arbeitsabläufe von Unternehmen integrieren lässt.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Exterro Remote Mobile Collection ist ab Ende März verfügbar. Die Preisgestaltung basiert auf der Anzahl der Mobilgeräte und der zu verwaltenden Datenmenge.

Exterro wird Exterro Remote Mobile Discovery auf der LegalWeek 2025 in New York am Stand 2100 vorstellen.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro Unternehmen unkomplizierte Lösungen, um ihre Daten zu analysieren und schnell handeln zu können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

