Exterro brise le statu quo dans le domaine des enquêtes sur appareils mobiles

FRISCO, Texas, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., le principal fournisseur de solutions logicielles destinées à la gestion des risques liés aux données pour les professionnels en investigation informatique et criminalistique numérique, en confidentialité, en sécurité et en gouvernance des données, a annoncé ce jour le lancement de sa dernière innovation révolutionnaire : Exterro Remote Mobile Discovery. Cet ajout à la plateforme logicielle Exterro en instance de brevet fait tomber les barrières auxquelles se heurtent les experts en investigations internes en permettant un aperçu et un recueil sécurisés et non intrusifs des données depuis des appareils mobiles à distance pour les flux de travail essentiels dans les domaines de la criminalistique numérique et de l’investigation informatique.

La plupart des solutions de recueil de données à distance s’avéraient traditionnellement plus complexes que le problème en lui-même : elles obligeaient les organisations à collecter en personne ou à se déplacer afin de récupérer les appareils à distance, à raccorder des câbles ou à employer des kits de recueil, puis à réexpédier les appareils aux utilisateurs. Avec Exterro Remote Mobile Discovery, les équipes juridiques, informatiques et spécialisées dans les enquêtes criminalistiques peuvent lancer des recueils de données à distance en seulement quelques clics, depuis la plateforme Exterro Data Risk Management.

Une fois le recueil terminé, les enquêteurs spécialisés dans la criminalistique numérique et les équipes spécialisées d’investigation informatique peuvent examiner les données mobiles recueillies à distance, ainsi que d’autres informations pertinentes recueillies depuis d’autres sources de données, dans la FTK Suite d’Exterro ou son module de gestion des preuves électroniques (E-Discovery Data Management, EDDM), la solution d’examen de documents juridiques spécialement conçue par Exterro. Les fonctionnalités de la plateforme d’Exterro offrent aux utilisateurs la possibilité de visualiser toutes les preuves d’une enquête en un seul endroit. Ce qui permet de gagner du temps et d’accéder aux informations plus rapidement en éliminant le besoin de transferts de données ou de recours à différentes solutions d’examen.

« L’investigation impliquant les données mobiles est devenue l’un des aspects les plus importants et les plus difficiles du recueil de données », déclare Ryan O’Leary, directeur de la recherche, de la confidentialité et des technologies juridiques chez IDC. « Le logiciel d’investigation impliquant les données mobiles d’Exterro a pour vocation de résoudre ce défi grâce à sa solution tout-en-un destinée à la gestion de preuves électroniques et aux enquêtes criminalistiques. Contrairement aux outils traditionnels qui nécessitent une expertise technique approfondie, la plateforme intuitive d’Exterro rend le recueil de données mobiles accessible aux équipes juridiques et de conformité, ce qui leur permet d’examiner efficacement les données mobiles ainsi que d’autres preuves, pour une résolution des cas plus rapide et plus efficace. »

Comment cela fonctionne-t-il ?

Remote Mobile Discovery permet un recueil de données sans fil fluide, à partir d’appareils mobiles sans demander d’y installer de logiciel. En tirant parti de l’infrastructure d’entreprise existant dans la Exterro FTK Suite et EDDM, les enquêteurs et les professionnels juridiques peuvent recueillir des données en toute sécurité via Wi-Fi, connexion réseau ou connexion filaire, afin d’effectuer des sauvegardes incrémentielles sans connexion et sans perturber les utilisateurs. Grâce à un processus simplifié et une sécurité de qualité professionnelle, cette solution simplifie les enquêtes sur appareils mobiles, et rend les recueils à distance plus rapides, plus efficaces et évolutifs. Les recueils peuvent cibler des applications spécifiques ou capturer l’ensemble des données de l’appareil. Exterro prend actuellement en charge le recueil de dizaines d’applications de chat les plus utilisées, notamment Discord, Google Duo/Meet, Instagram, IOS Messages, Reddit, TikTok, Twitter, Uber et WhatsApp, et des applications supplémentaires sont ajoutées quotidiennement.

Principaux avantages des investigations sur mobile à distance par Exterro

« Notre mission a toujours été de protéger nos clients contre les risques liés aux données, et leur impact possible sur la réputation d’une organisation, les exigences en matière de litiges, de confidentialité et de conformité », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « Avec la croissance exponentielle des données stockées sur les appareils mobiles à distance, la capacité de les identifier, de les recueillir et de les analyser de manière efficace a constitué un obstacle important pour les professionnels en investigation informatique et criminalistique du monde entier. Exterro Remote Mobile Discovery résout ce problème, et constitue la solution ultime pour des enquêtes sur les données mobiles fluides et exhaustives. »

Installation sans agent

Élimine le besoin d’installer des agents potentiellement intrusifs sur les appareils mobiles.

Élimine le besoin d’installer des agents potentiellement intrusifs sur les appareils mobiles. Exécution fluide

Permet le recueil continue et à distance de données via des connexions Wi-Fi ou filaires avec une intervention minimale de l’utilisateur.

Permet le recueil continue et à distance de données via des connexions Wi-Fi ou filaires avec une intervention minimale de l’utilisateur. Économique

Élimine les coûts d’expédition d’appareils, les frais de déplacement pour le personnel informatique et les temps d’indisponibilité du consignataire de données grâce au recueil à distance.

Élimine les coûts d’expédition d’appareils, les frais de déplacement pour le personnel informatique et les temps d’indisponibilité du consignataire de données grâce au recueil à distance. Réduit les frais informatiques généraux

Permet aux solutions de criminalistique numérique et d’investigation informatique d’Exterro de communiquer avec toutes les sources de données, et de recueillir des données à partir de celles-ci (ordinateurs, appareils mobiles et sources de données cloud) au moyen d’une solution unique.

Permet aux solutions de criminalistique numérique et d’investigation informatique d’Exterro de communiquer avec toutes les sources de données, et de recueillir des données à partir de celles-ci (ordinateurs, appareils mobiles et sources de données cloud) au moyen d’une solution unique. Aperçu et recueil ciblés de données

Effectuez des recueils exhaustifs depuis des appareils mobiles à distance ou prévisualisez et ciblez des recueils sélectifs en appliquant des filtres de sources de données avancés.

Effectuez des recueils exhaustifs depuis des appareils mobiles à distance ou prévisualisez et ciblez des recueils sélectifs en appliquant des filtres de sources de données avancés. Compatible avec les systèmes informatiques d’entreprise

Disponible sur site ou en tant que solution SaaS basée sur le cloud, afin de s’intégrer de manière fluide à l’infrastructure informatique et aux flux de travail de l’entreprise.

Tarification et disponibilité

Le recueil mobile à distance d’Exterro sera disponible de manière générale à la fin du mois de mars. La tarification est fixée en fonction du nombre d’appareils mobiles et de la quantité de données à gérer.

Exterro présentera Exterro Remote Mobile Discovery au stand 2100 lors de la LegalWeek 2025 à New York.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux organisations de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l'investigation informatique, la confidentialité, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com.

Contact presse

Hazel Ramirez

570-975-9261

hazel@plat4orm.com