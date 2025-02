Terranet AB – Bokslutskommuniké 2024

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Avtal med aktör inom gruvindustrin

Terranet ingick ett samarbetsavtal med en fordonsaktör inom gruvindustrin. Samarbetet är en

del av bolagets strategi att möjliggöra en breddning av tekniken till nya tillämpningsområden och

stärka BlincVisions kommersiella potential.

Produktutvecklingsplan för 2025

Terranet presenterade en uppdaterad produktutvecklingsplan med fokus på att vidareutveckla

BlincVisions prototyp till en MVP (Minimum Viable Product). Med en MVP som kunder kan testa i sina egna fordon kommer arbetet mot volymproduktion kunna påbörjas.

TO8 nyttjades till 88 procent

Bolaget tillfördes cirka 17,2 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjandet

av teckningsoptionerna av serie TO8B. Det goda utfallet speglar aktieägarnas starka

förtroende för bolaget och dess framtida utveckling.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Klart med ny vd

Terranets styrelse har utsett Lars Lindell till ny vd. Lars har över 30 års internationell erfarenhet av att leda teknikbolag inom fordons- och telekomindustrin. Han tillträder rollen med start den 10 mars 2025. Fram tills dess är CFO Dan Wahrenberg tillförordnad vd.

Finansiell översikt



okt – dec 2024 okt – dec 2023 jan –dec 2024 jan – dec 2023 Intäkter (TSEK) 1 205 283 834 Rörelseresultat (TSEK) -9 555 -9 219 -35 808 -35 926 Finansiella poster (TSEK) -482 -33 608 -3 292 -37 190 Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,06 -0,04 -0,15 Utgående kassa (TSEK) 18 541 29 006 18 541 29 006

VD-kommentar

”Med nya partnerskap och framsteg i produktutvecklingen lägger vi grunden för 2025”

Fjärde kvartalet har inneburit flera viktiga framsteg för Terranet. BlincVision integrerades i en partners fordon och testades i ny miljö. Vi inledde ett samarbete med aktör inom gruvindustrin och tillfördes kapital för fortsatt utveckling. Samtidigt förbereder vi oss inför 2025 med ny vd och utökade resurser inom produktutveckling och kommersialisering.

BlincVision breddar sitt användningsområde

I december tog vi ett steg utanför den traditionella fordonsindustrin genom att ingå ett samarbetsavtal med en aktör inom gruvindustrin. Detta partnerskap visar på BlincVisions mångsidighet och möjligheten att skapa värde i flera sektorer. Genom att bredda användningen av vår teknologi stärker vi vår strategi och öppnar nya möjligheter för framtiden.

Framsteg inom utveckling och innovation

BlincVision har under året utvecklats från konceptstadie till prototyp, vilken framgångsrikt testats både i labbmiljö och i rörliga fordon. Den autonoma inbromsningen på AstaZero markerade en viktig milstolpe och bekräftar vår teknologis potential i verkliga trafikscenarier. Under fjärde kvartalet integrerades BlincVision i en partners fordon via MobilityXlab. Genom tester i nya miljöer granskas systemets robusthet och anpassningsförmåga. Samarbetet bidrar med viktiga insikter som hjälper oss att möta partnerns krav och närma oss kommersiell användning.

Utöver samarbetet via MobilityXlab är Terranet fortsatt engagerat i forskningsprojekt som syftar till att öka trafiksäkerheten. I projekten VERDAS och VERDAS2 samarbetar vi med flera ledande aktörer inom fordonsindustrin.

Den kommunicerade produktutvecklingsplanen för 2025 sätter tydliga milstolpar framåt. Målet är att utveckla en förenklad version av BlincVision (MVP) med fokus på kärnfunktioner. En MVP skapar förutsättningar för fördjupade kunddialoger om volymproduktion. För att påskynda arbetet mot produktutvecklingsmålen framåt har beslut fattats om att utöka resurserna inom utveckling.

Stark anslutning till T08

Under fjärde kvartalet nyttjades teckningsoptioner av serie T08 till 88 procent, vilket tillförde bolaget 17,2 MSEK före emissionskostnader. Vi tackar våra aktieägare för ert förtroende och för att ni ser potentialen i BlincVision att skapa en ny standard för snabbare och mer tillförlitliga förarstödssystem.

Ny vd

I oktober meddelade Magnus Andersson sin avgång som vd och han lämnade bolaget i början av 2025. Vi tackar Magnus för hans engagemang och ledarskap som tagit företaget från forskning och utveckling till prototyp och samarbetsavtal. Styrelsen har utsett Lars Lindell till ny vd. Han har över 30 års internationell erfarenhet av att leda techbolag i snabb tillväxt och tillträder rollen med start den 10 mars 2025. Vi ser fram emot att välkomna Lars och påbörja nästa kapitel i Terranets utveckling.

Dan Wahrenberg

tf vd

Lund 19 februari 2025

