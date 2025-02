Genetec présente Cloudlink 210 : le premier appareil multifonctions géré dans le cloud du secteur

MONTRÉAL, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. ("Genetec"), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui Genetec CloudlinkMC 210, l’appareil géré dans le cloud du secteur capable de prendre en charge plusieurs charges de travail de sécurité, soit la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la détection d’intrusion. Dernier né de la famille Genetec Cloudlink, ce nouveau périphérique simplifie l’infrastructure de sécurité en consolidant les fonctions critiques dans un seul appareil évolutif. Conçu pour les environnements hybrides, Cloudlink 210 permet de connecter les systèmes sur site au cloud et assure la cybersécurité des appareils existants, offrant aux organisations une solution rentable et flexible pour moderniser leurs opérations de sécurité physique.

Un dispositif multifonctions

Cloudlink 210 est le premier dispositif de ce type à gérer plusieurs charges de travail couvrant la vidéo, le contrôle d’accès et la détection d’intrusion, permettant aux organisations de simplifier leur gestion de la sécurité et d’atteindre leurs objectifs avec un seul appareil. Cette approche multifonctions est également étendue à tous les autres appareils Genetec Cloudlink.

Une passerelle vers le cloud

Conçu pour les applications hybrides de Security Center SaaS, Cloudlink 210 sert de pont cybersécurisé entre l’infrastructure sur site et les systèmes dans le cloud. Contrairement aux solutions propriétaires, Cloudlink 210 est basé sur une architecture ouverte, permettant aux systèmes de caméras et de contrôle d’accès existants de se connecter au cloud sans nécessiter une refonte complète. Il permet de moderniser les opérations de sécurité physique au meilleur coût et en toute simplicité, tout en assurant une interopérabilité transparente entre les environnements sur site et SaaS dans les déploiements hybrides.

« Lorsque les organisations s’équipent d’infrastructures de sécurité modernes, les dispositifs obsolètes ou vulnérables peuvent créer des vulnérabilités critiques en matière de cybersécurité », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produits chez Genetec Inc. « Cloudlink 210 agit à la fois comme un pont et un bouclier, connectant de façon transparente les systèmes existants au cloud tout en apportant une solide protection contre les cybermenaces. Avec ce dispositif, les entreprises peuvent moderniser leurs systèmes en toute confiance, en sachant que leurs réseaux restent sécurisés à chaque étape du processus. »

Une évolutivité avec un déploiement et une gestion simplifiés

Le Cloudlink 210 est conçu pour s’adapter aux besoins des organisations en pleine croissance et peut facilement évoluer pour gérer des charges de travail et des appareils supplémentaires. Compact, il peut être déployé et installé dans de nombreux types d’emplacements / d’enceintes, et peut être monté en rack si nécessaire pour augmenter le stockage et les performances avec plusieurs unités.

Le nouveau dispositif est également doté d’une interface tactile intuitive qui simplifie le déploiement et la gestion des appareils connectés. Grâce à un accès rapide aux fonctions essentielles, les utilisateurs peuvent facilement consulter l’état des appareils, les paramètres du réseau et la santé du dispositif, ce qui garantit un processus de gestion simple, de l’inscription à la maintenance.

En tant qu’appareil géré dans le cloud, le Cloudlink 210 automatise les mises à jour logicielles et micrologicielles pour garantir que les dernières innovations et améliorations en matière de sécurité sont toujours mises en œuvre. Cela contribue à réduire les efforts de maintenance et permet une gestion, une surveillance et un dépannage à distance efficaces.

Disponibilité

Le Cloudlink 210 de Genetec sera disponible dans le monde entier en mai 2025, au travers du réseau de partenaires distributeurs accrédités de Genetec. Pour plus d’informations sur le Cloudlink 210, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/a/cloudlink-210.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur www.genetec.com/fr

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC, CloudlinkMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

