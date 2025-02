Goodfellow annonce ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’exercice terminé le 30 novembre 2024 et déclare un dividende

DELSON, Québec, 19 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers.

Pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2024, la Société a déclaré un bénéfice net de 2,4 millions $ ou 0,29 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,1 millions $ ou 0,25 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 s’est élevé à 124,2 millions $ comparativement à

125,4 millions $ l'an dernier.

Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2024, la Société a déclaré un bénéfice net de 13,4 millions $ ou 1,58 $ par action comparativement à un bénéfice net de 14,7 millions $ ou 1,72 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 509,5 millions $ comparativement à 512,8 millions $ l'an dernier.

Goodfellow a réalisé une performance stable dans l’ensemble en 2024, soutenue par des projets d'infrastructure et quelques signes prometteurs liés aux mises en chantier résidentielles. Toutefois, la confiance des consommateurs a été caractérisée dans l'ensemble comme prudente et limitée en raison de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Malgré ces défis, la Société a pu profiter de ses opérations diversifiées et de sa vaste clientèle au Canada et aux États-Unis pour maintenir sa présence sur le marché. Au troisième trimestre de 2024, Goodfellow a réalisé des acquisitions d'actifs stratégiques d'actifs aux États-Unis, représentant des investissements importants dans la distribution de bois, tant pour le marché national qu'à l'international. Cette nouvelle empreinte basée aux États-Unis positionne Goodfellow pour une croissance future malgré des conditions géopolitiques changeantes.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0,25 $ par action payable le

19 mars 2025 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 5 mars 2025. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les exercices terminés le 30 novembre 2024 et 2023 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités Exercices terminés le 30 novembre

2024 30 novembre

2023 $ $ Chiffre d’affaires 509 541 512 821 Charges Coût des ventes 387 796 400 461 Frais de vente et charges administratives et générales 101 302 89 841 Charges financières nettes 2 379 2 429 491 777 492 731 Bénéfice avant impôt sur le résultat 18 064 20 090 Impôt sur le résultat 4 695 5 402 Bénéfice net 13 369 14 688 Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, déduction faite des impôts de 1,984 $ (984 $ en 2023) 5 103 2 531 Total aux éléments du résultat global 18 472 17 219 Bénéfice net par action - de base et dilué 1,58 1,72

GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités Au Au 30 novembre

2024 30 novembre

2023 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 5 314 28 379 Clients et autres débiteurs 56 601 53 674 Impôts à recouvrer 6 634 6 286 Stocks 131 284 98 473 Charges payées d’avance 4 047 4 215 Total des actifs courants 203 880 191 027 Actifs non courants Immobilisations corporelles 43 883 32 761 Actifs incorporels 896 1 487 Actifs au titre de droits d’utilisation 19 936 11 354 Actifs au titre des régimes à prestations définies 21 925 15 347 Autres actifs 1 336 777 Total des actifs non courants 87 976 61 726 Actifs totaux 291 856 252 753 Passifs Passifs courants Dette bancaire 5 913 - Fournisseurs et autres créditeurs 49 028 37 620 Provision 930 2 789 Partie courante des obligations locatives 6 271 4 732 Total des passifs courants 62 142 45 141 Passifs non courants Obligations locatives 15 203 8 497 Impôt sur le résultat différé 8 303 4 112 Total des passifs non courants 23 506 12 609 Passifs totaux 85 648 57 750 Capitaux propres Capital social 9 309 9 379 Résultats non distribués 196 899 185 624 206 208 195 003 Passifs et capitaux propres totaux 291 856 252 753

GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les exercices terminés le 30 novembre 2024 et 2023 (en milliers de dollars)

Non audités Exercices terminés le 30 novembre

2024 30 novembre

2023 $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 13 369 14 688 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 4 188 3 311 Actifs incorporels 591 602 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 787 4 697 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (183) (139) Charge de désactualisation de la provision - 271 Provision (1 859) (397) Impôt sur le résultat 4 695 5 402 Charges d’intérêts 1 077 996 Charges d’intérêts sur obligations locatives 768 431 Excédent (Déficit) de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 509 (212) Autres 46 24 27 988 29 674 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (24 102) 24 213 Intérêts payés (1 918) (1 367) Impôt sur le résultat payé (2 836) (9 552) (28 856) 13 294 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (868) 42 968 Activités de financement Paiement d’obligations locatives (5 170) (5 350) Rachat d'actions (892) (456) Dividende payé (6 375 ) (8 539) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (12 437) (14 345) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (15 690) (3 836) Diminution des actifs incorporels - 7 Produit de disposition d’immobilisations corporelles 576 147 Autres actifs (559) 18 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (15 673) (3 664) Entrées (Sorties) nettes de trésorerie (28 978) 24 959 Situation de trésorerie au début de l’exercice 28 379 3 420 Situation de trésorerie à la fin de l’exercice (599) 28 379 La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 5 314 28 379 Découvert bancaire (5 913) - (599) 28 379

GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les exercices terminés le 30 novembre 2024 et 2023 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2022 9 419 177 360 186 779 Bénéfice net - 14 688 14 688 Autres éléments du résultat global 2 531 2 531 Total aux éléments du résultat global - 17 219 17 219 Dividende - (8 539) (8 539) Rachat d’actions (40) (416) (456) Solde au 30 novembre 2023 9 379 185 624 195 003 Bénéfice net - 13 369 13 369 Autres éléments du résultat global - 5 103 5 103 Total aux éléments du résultat global - 18 472 18 472 Dividende - (6 375) (6 375) Rachat d’actions (70) (822) (892) Solde au 30 novembre 2024 9 309 196 899 206 208

From: Goodfellow inc.

Patrick Goodfellow

Président et chef de la direction

T: 450 635-6511

F: 450 635-3730

info@goodfellowinc.com