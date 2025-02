English Japanese Malay Korean Indonesian Thai Vietnamese

EZVIZの革新的な2製品が、ユーザー中心の先進的なデザインと強力なスマートホーム技術を融合させたことにより、アジアデザイン賞2025 (Asia Design Prize 2025) を受賞し、そのうち1点はゴールド受賞の栄誉に輝く

EZVIZは今年のコンペティションにおいて強い存在感を維持し、効果的なデザインと優れたユーザー体験を通じて製品の卓越性への取り組みを示した