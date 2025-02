English Japanese Malay Korean Indonesian Thai Vietnamese

강력한 스마트 홈 기술과 사용자 중심의 미래지향적 디자인을 결합한 EZVIZ의 혁신적인 제품 2개, 아시아 디자인 프라이즈 2025에서 금상 포함 2개 부문 수상

EZVIZ는 효과적인 디자인과 뛰어난 사용자 경험을 통해 제품의 우수성을 입증하며 올해 경쟁에서도 강력한 존재감 유지