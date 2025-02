Société Générale : Nomination au sein du groupe Société Générale

NOMINATION AU SEIN DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Communiqué de presse

Paris, le 24 février 2025

Société Générale annonce la nomination de Lubomira Rochet en tant que Directrice générale adjointe en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier). Elle rejoindra le Groupe en avril 2025. Elle sera membre du Comité exécutif du Groupe.

Lubomira Rochet aura pour mission d’accompagner Slawomir Krupa, Directeur général du groupe Société Générale, dans la supervision des activités de Banque de détail en France (réseau SG, BoursoBank), Banque Privée et Assurances d’une part, et des fonctions relevant du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier) d’autre part.

Lubomira Rochet est une dirigeante accomplie et experte de la transformation des entreprises, des activités digitales et de l’ensemble des enjeux de relations clients, notamment dans les activités retail. Elle a exercé dans ces domaines des responsabilités à un haut niveau et à une échelle mondiale avec des réalisations majeures. Ses compétences en matière de technologie, son expérience approfondie, sa vision stratégique et son leadership seront des atouts clés dans la poursuite du développement et de la transformation du Groupe et de nos activités de détail en France. Elle contribuera à augmenter nos performances en termes d’expérience et de satisfaction clients, de croissance et d’efficacité opérationnelle au service de nos équipes sur le terrain.

Slawomir Krupa, Directeur général, déclare : « Je suis très heureux d’annoncer l’arrivée de Lubomira Rochet au sein du Comité exécutif du Groupe. Elle m’épaulera dans la supervision des activités de Banque de détail en France et apportera également toute son expertise à nos projets de développement de nos activités de Banque de détail et de transformation technologique du Groupe. Son talent et sa créativité renforceront encore l’alliage de compétences et d’expériences diverses et complémentaires au sein de l’équipe de direction du Groupe. Je lui adresse tous mes vœux de réussite. »

Biographie

Lubomira Rochet a occupé au cours de sa carrière des postes stratégiques dans les secteurs de la technologie, des activités digitales et des activités retail. De 2003 à 2007, elle a été responsable de la stratégie chez Sogeti (Capgemini). Elle a ensuite dirigé l'innovation et les start-ups en France pour Microsoft de 2008 à 2010. En 2010, elle rejoint l’agence de marketing digital Valtech et en devient Directrice générale en 2012. De 2014 à 2021, elle pilote la transformation digitale de L’Oréal en tant que Chief Digital Officer et membre du Comité exécutif. Depuis 2021, elle était Partner chez JAB Holding Company LLC. Lubomira a par ailleurs exercé un mandat d’administratrice indépendante au sein du Conseil d’administration de Société Générale de 2017 à 2024. Economiste de formation, Lubomira Rochet est ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay, de Sciences Po Paris et du Collège d’Europe à Bruges.

