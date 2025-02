Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 24 February 2025

Share buyback programme – week 8

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 5 March 2025, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 87,200 1,147.78 100,086,444 17 February 2025 6,500 1,152.45 7,490,925 18 February 2025 5,500 1,168.27 6,425,485 19 February 2025 5,500 1,175.65 6,466,075 20 February 2025 5,500 1,177.32 6,475,260 21 February 2025 5,400 1,174.98 6,344,892 Total under the share buyback programme 115,600 1,153.02 133,289,081

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,430,642 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 36 1149 XCSE 20250217 9:09:55.894000 40 1148 XCSE 20250217 9:10:05.974000 40 1150 XCSE 20250217 9:16:35.708000 12 1149 XCSE 20250217 9:19:41.950000 9 1151 XCSE 20250217 9:20:32.548000 11 1151 XCSE 20250217 9:20:32.548000 12 1151 XCSE 20250217 9:20:32.548000 12 1151 XCSE 20250217 9:20:32.548000 10 1151 XCSE 20250217 9:20:32.590000 10 1151 XCSE 20250217 9:20:32.591000 10 1151 XCSE 20250217 9:20:32.591000 11 1151 XCSE 20250217 9:20:32.609000 12 1151 XCSE 20250217 9:20:32.613000 26 1151 XCSE 20250217 9:20:33.955000 10 1151 XCSE 20250217 9:20:34.681000 11 1151 XCSE 20250217 9:20:40.187000 10 1151 XCSE 20250217 9:20:40.187000 12 1151 XCSE 20250217 9:20:40.212000 13 1151 XCSE 20250217 9:20:41.129000 10 1151 XCSE 20250217 9:20:41.153000 40 1151 XCSE 20250217 9:23:35.923000 40 1150 XCSE 20250217 9:23:37.879000 49 1150 XCSE 20250217 9:30:04.678000 49 1150 XCSE 20250217 9:30:04.682000 24 1149 XCSE 20250217 9:30:06.967000 16 1149 XCSE 20250217 9:30:06.967000 12 1149 XCSE 20250217 9:31:33.983000 18 1149 XCSE 20250217 9:31:33.983000 8 1149 XCSE 20250217 9:33:58.275000 11 1149 XCSE 20250217 9:40:00.189000 8 1149 XCSE 20250217 9:40:00.189000 37 1150 XCSE 20250217 9:48:25.564000 15 1150 XCSE 20250217 9:48:25.567000 12 1150 XCSE 20250217 9:48:25.588000 11 1150 XCSE 20250217 9:48:25.588000 10 1150 XCSE 20250217 9:48:25.590000 8 1150 XCSE 20250217 9:48:25.590000 38 1150 XCSE 20250217 9:58:21.038000 10 1150 XCSE 20250217 9:58:21.038000 51 1150 XCSE 20250217 9:58:21.054000 46 1149 XCSE 20250217 9:58:36.100000 46 1149 XCSE 20250217 10:00:50.109000 46 1149 XCSE 20250217 10:01:01.087000 14 1149 XCSE 20250217 10:02:06.891000 6 1150 XCSE 20250217 10:05:22.239000 22 1150 XCSE 20250217 10:05:22.239000 16 1150 XCSE 20250217 10:06:04.180000 3 1150 XCSE 20250217 10:06:04.180000 20 1150 XCSE 20250217 10:16:35.377000 47 1150 XCSE 20250217 10:26:46.962000 50 1149 XCSE 20250217 10:32:40.813000 10 1149 XCSE 20250217 10:32:40.813000 21 1149 XCSE 20250217 10:32:41.554000 48 1148 XCSE 20250217 10:45:48.367000 10 1148 XCSE 20250217 10:45:48.367000 9 1148 XCSE 20250217 10:45:48.367000 33 1147 XCSE 20250217 10:45:58.868000 12 1149 XCSE 20250217 10:57:39.698000 29 1150 XCSE 20250217 11:03:21.196000 3 1149 XCSE 20250217 11:06:01.845000 25 1149 XCSE 20250217 11:06:01.845000 9 1149 XCSE 20250217 11:06:01.845000 9 1149 XCSE 20250217 11:06:01.845000 2 1150 XCSE 20250217 11:10:01.518000 10 1150 XCSE 20250217 11:10:01.518000 10 1150 XCSE 20250217 11:10:01.518000 13 1150 XCSE 20250217 11:10:01.518000 3 1150 XCSE 20250217 11:10:01.518000 10 1151 XCSE 20250217 11:10:03.636000 6 1151 XCSE 20250217 11:10:03.636000 13 1151 XCSE 20250217 11:10:03.636000 13 1151 XCSE 20250217 11:10:03.636000 13 1151 XCSE 20250217 11:10:03.636000 24 1151 XCSE 20250217 11:10:03.636000 11 1151 XCSE 20250217 11:10:03.655000 11 1151 XCSE 20250217 11:10:03.655000 12 1151 XCSE 20250217 11:10:03.656000 3 1151 XCSE 20250217 11:10:03.678000 7 1151 XCSE 20250217 11:10:03.678000 15 1151 XCSE 20250217 11:11:58.382000 2 1151 XCSE 20250217 11:11:58.382000 12 1151 XCSE 20250217 11:11:58.406000 11 1151 XCSE 20250217 11:11:58.406000 13 1151 XCSE 20250217 11:11:58.406000 68 1151 XCSE 20250217 11:11:58.410000 58 1150 XCSE 20250217 11:17:37.682000 39 1149 XCSE 20250217 11:18:37.820000 10 1149 XCSE 20250217 11:18:37.820000 14 1150 XCSE 20250217 11:33:13.582000 55 1150 XCSE 20250217 11:33:28.665000 65 1149 XCSE 20250217 11:52:05.093000 21 1148 XCSE 20250217 11:58:05.202000 28 1148 XCSE 20250217 12:04:46.021000 9 1148 XCSE 20250217 12:04:48.773000 19 1148 XCSE 20250217 12:04:48.774000 4 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 11 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 12 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 3 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 4 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 11 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 29 1149 XCSE 20250217 12:07:47.667000 10 1149 XCSE 20250217 12:08:10.972000 3 1149 XCSE 20250217 12:08:26.971000 7 1149 XCSE 20250217 12:08:26.971000 6 1149 XCSE 20250217 12:08:42.764000 4 1149 XCSE 20250217 12:08:42.764000 9 1149 XCSE 20250217 12:09:37.971000 1 1149 XCSE 20250217 12:09:37.971000 10 1149 XCSE 20250217 12:11:17.507000 1 1149 XCSE 20250217 12:13:12.553000 9 1149 XCSE 20250217 12:13:12.553000 2 1149 XCSE 20250217 12:15:07.889000 3 1149 XCSE 20250217 12:15:07.889000 5 1149 XCSE 20250217 12:15:07.889000 10 1149 XCSE 20250217 12:17:05.971000 10 1149 XCSE 20250217 12:19:05.012000 3 1149 XCSE 20250217 12:21:03.971000 7 1149 XCSE 20250217 12:21:03.971000 3 1149 XCSE 20250217 12:23:02.971000 7 1149 XCSE 20250217 12:23:02.971000 3 1149 XCSE 20250217 12:24:53.431000 7 1149 XCSE 20250217 12:24:53.431000 3 1149 XCSE 20250217 12:26:57.970000 3 1149 XCSE 20250217 12:26:57.970000 4 1149 XCSE 20250217 12:26:57.970000 45 1147 XCSE 20250217 12:27:08.666000 20 1150 XCSE 20250217 12:29:49.936000 10 1150 XCSE 20250217 12:31:11.546000 1 1150 XCSE 20250217 12:33:23.971000 3 1150 XCSE 20250217 12:33:23.971000 6 1150 XCSE 20250217 12:33:23.971000 4 1150 XCSE 20250217 12:35:35.972000 6 1150 XCSE 20250217 12:35:35.972000 7 1150 XCSE 20250217 12:37:48.971000 3 1150 XCSE 20250217 12:37:48.971000 30 1150 XCSE 20250217 12:41:53.760000 30 1150 XCSE 20250217 12:42:20.040000 9 1151 XCSE 20250217 12:47:25.701000 2 1151 XCSE 20250217 12:47:25.701000 1 1151 XCSE 20250217 12:47:25.701000 12 1151 XCSE 20250217 12:47:25.701000 11 1151 XCSE 20250217 12:47:25.701000 4 1151 XCSE 20250217 12:47:25.701000 51 1150 XCSE 20250217 12:57:15.614000 4 1150 XCSE 20250217 13:04:59.739000 9 1150 XCSE 20250217 13:12:34.748000 9 1150 XCSE 20250217 13:12:34.748000 33 1150 XCSE 20250217 13:12:34.748000 4 1150 XCSE 20250217 13:12:34.748000 9 1150 XCSE 20250217 13:12:34.748000 59 1150 XCSE 20250217 13:17:45.101000 23 1151 XCSE 20250217 13:17:46.885000 1 1151 XCSE 20250217 13:17:46.885000 11 1152 XCSE 20250217 13:21:08.596000 12 1152 XCSE 20250217 13:21:08.596000 11 1152 XCSE 20250217 13:21:08.596000 3 1152 XCSE 20250217 13:21:08.596000 23 1152 XCSE 20250217 13:21:08.596000 15 1152 XCSE 20250217 13:21:08.596000 1 1152 XCSE 20250217 13:21:46.638000 46 1152 XCSE 20250217 13:24:06.395000 59 1153 XCSE 20250217 13:42:44.809000 11 1153 XCSE 20250217 13:42:44.832000 45 1153 XCSE 20250217 13:46:03.464000 14 1153 XCSE 20250217 13:46:03.464000 48 1152 XCSE 20250217 13:46:39.740000 3 1153 XCSE 20250217 13:50:44.404000 1 1153 XCSE 20250217 13:50:44.404000 10 1153 XCSE 20250217 13:59:37.252000 12 1153 XCSE 20250217 13:59:37.275000 49 1152 XCSE 20250217 14:09:02.431000 10 1152 XCSE 20250217 14:09:02.431000 10 1152 XCSE 20250217 14:09:02.431000 57 1151 XCSE 20250217 14:18:35.738000 7 1151 XCSE 20250217 14:18:35.738000 2 1151 XCSE 20250217 14:24:21.332000 28 1151 XCSE 20250217 14:24:21.332000 36 1151 XCSE 20250217 14:24:21.332000 10 1151 XCSE 20250217 14:24:21.332000 30 1151 XCSE 20250217 14:38:01.333000 2 1151 XCSE 20250217 14:38:01.333000 5 1151 XCSE 20250217 14:38:01.333000 14 1151 XCSE 20250217 14:50:02.007000 71 1151 XCSE 20250217 14:50:06.553000 14 1151 XCSE 20250217 14:50:06.553000 35 1151 XCSE 20250217 14:50:06.576000 74 1150 XCSE 20250217 15:00:12.507000 9 1150 XCSE 20250217 15:00:12.507000 7 1151 XCSE 20250217 15:08:54.096000 67 1152 XCSE 20250217 15:10:03.436000 3 1152 XCSE 20250217 15:10:03.457000 10 1152 XCSE 20250217 15:10:03.460000 11 1152 XCSE 20250217 15:10:03.460000 10 1152 XCSE 20250217 15:10:03.460000 12 1152 XCSE 20250217 15:11:24.476000 12 1152 XCSE 20250217 15:11:24.476000 1 1152 XCSE 20250217 15:11:24.477000 40 1152 XCSE 20250217 15:11:29.801000 11 1152 XCSE 20250217 15:11:29.824000 10 1152 XCSE 20250217 15:11:52.971000 2 1152 XCSE 20250217 15:12:12.058000 8 1152 XCSE 20250217 15:12:12.058000 24 1153 XCSE 20250217 15:21:40.377000 5 1153 XCSE 20250217 15:21:40.377000 10 1153 XCSE 20250217 15:21:40.377000 5 1153 XCSE 20250217 15:21:40.377000 5 1153 XCSE 20250217 15:22:13.261000 5 1153 XCSE 20250217 15:22:13.261000 8 1153 XCSE 20250217 15:22:38.971000 2 1153 XCSE 20250217 15:22:38.971000 10 1153 XCSE 20250217 15:25:08.970000 10 1153 XCSE 20250217 15:28:05.648000 10 1153 XCSE 20250217 15:30:40.972000 6 1153 XCSE 20250217 15:32:21.854000 4 1153 XCSE 20250217 15:32:21.854000 89 1153 XCSE 20250217 15:32:21.888000 50 1152 XCSE 20250217 15:32:27.767000 19 1152 XCSE 20250217 15:32:27.767000 39 1151 XCSE 20250217 15:43:05.057000 10 1151 XCSE 20250217 15:43:05.057000 3 1151 XCSE 20250217 15:43:05.057000 7 1151 XCSE 20250217 15:43:05.057000 9 1151 XCSE 20250217 15:43:05.057000 64 1150 XCSE 20250217 15:43:05.289000 15 1152 XCSE 20250217 15:45:18.213000 2 1152 XCSE 20250217 15:45:18.213000 10 1152 XCSE 20250217 15:45:32.879000 10 1152 XCSE 20250217 15:45:47.972000 9 1152 XCSE 20250217 15:46:01.971000 1 1152 XCSE 20250217 15:46:01.971000 10 1152 XCSE 20250217 15:46:16.984000 10 1152 XCSE 20250217 15:46:32.972000 56 1152 XCSE 20250217 15:46:53.869000 74 1152 XCSE 20250217 15:47:25.339000 94 1152 XCSE 20250217 16:02:21.020000 3 1152 XCSE 20250217 16:03:00.044000 73 1152 XCSE 20250217 16:03:01.995000 70 1152 XCSE 20250217 16:03:40.975000 15 1152 XCSE 20250217 16:03:43.127000 11 1152 XCSE 20250217 16:03:43.130000 22 1152 XCSE 20250217 16:03:43.130000 27 1153 XCSE 20250217 16:03:48.310000 43 1153 XCSE 20250217 16:03:48.310000 7 1154 XCSE 20250217 16:06:46.703000 10 1154 XCSE 20250217 16:06:46.703000 11 1154 XCSE 20250217 16:06:46.703000 8 1154 XCSE 20250217 16:06:46.703000 10 1154 XCSE 20250217 16:06:46.703000 78 1154 XCSE 20250217 16:07:16.828000 78 1154 XCSE 20250217 16:07:16.829000 74 1155 XCSE 20250217 16:07:28.160000 11 1155 XCSE 20250217 16:07:34.055000 12 1155 XCSE 20250217 16:07:34.055000 10 1155 XCSE 20250217 16:07:34.056000 28 1156 XCSE 20250217 16:24:22.013000 9 1156 XCSE 20250217 16:24:22.013000 9 1156 XCSE 20250217 16:24:22.013000 9 1156 XCSE 20250217 16:24:22.013000 10 1156 XCSE 20250217 16:24:22.013000 82 1156 XCSE 20250217 16:24:22.015000 3 1156 XCSE 20250217 16:24:22.015000 64 1156 XCSE 20250217 16:24:22.036000 55 1156 XCSE 20250217 16:25:39.602000 32 1156 XCSE 20250217 16:30:09.169000 12 1157 XCSE 20250217 16:31:51.850000 100 1157 XCSE 20250217 16:44:10.206183 45 1157 XCSE 20250217 16:44:12.149472 55 1157 XCSE 20250217 16:44:12.149491 100 1157 XCSE 20250217 16:48:56.732647 1109 1157 XCSE 20250217 16:48:56.732647 16 1161 XCSE 20250218 9:06:55.512000 23 1161 XCSE 20250218 9:06:55.512000 38 1159 XCSE 20250218 9:09:44.119000 39 1160 XCSE 20250218 9:24:35.177000 100 1160 XCSE 20250218 9:24:35.188000 15 1160 XCSE 20250218 9:24:35.199000 37 1159 XCSE 20250218 9:24:35.533000 1 1158 XCSE 20250218 9:24:51.272000 37 1158 XCSE 20250218 9:24:51.272000 37 1158 XCSE 20250218 9:24:51.284000 11 1161 XCSE 20250218 9:25:27.204000 13 1161 XCSE 20250218 9:25:27.204000 35 1161 XCSE 20250218 9:25:27.204000 37 1160 XCSE 20250218 9:25:27.210000 37 1160 XCSE 20250218 9:25:27.214000 30 1160 XCSE 20250218 9:37:04.629000 36 1165 XCSE 20250218 9:52:54.122000 13 1165 XCSE 20250218 9:52:54.122000 6 1165 XCSE 20250218 9:52:54.140000 12 1165 XCSE 20250218 9:52:54.144000 12 1165 XCSE 20250218 9:52:54.144000 13 1165 XCSE 20250218 9:52:54.144000 16 1165 XCSE 20250218 9:52:54.158000 13 1165 XCSE 20250218 9:52:54.164000 11 1165 XCSE 20250218 9:52:54.167000 11 1165 XCSE 20250218 9:52:54.167000 16 1165 XCSE 20250218 9:52:54.171000 55 1164 XCSE 20250218 9:55:22.106000 16 1166 XCSE 20250218 9:55:23.279000 10 1166 XCSE 20250218 9:55:46.120000 10 1166 XCSE 20250218 9:56:10.575000 10 1166 XCSE 20250218 9:56:55.616000 10 1166 XCSE 20250218 9:58:09.315000 10 1166 XCSE 20250218 9:59:17.314000 2 1166 XCSE 20250218 10:00:24.615000 8 1166 XCSE 20250218 10:00:24.615000 10 1166 XCSE 20250218 10:01:36.568000 1 1166 XCSE 20250218 10:02:38.315000 9 1166 XCSE 20250218 10:02:38.315000 13 1166 XCSE 20250218 10:03:55.613000 28 1165 XCSE 20250218 10:03:55.634000 10 1165 XCSE 20250218 10:03:55.634000 29 1165 XCSE 20250218 10:04:23.174000 28 1165 XCSE 20250218 10:05:36.084000 28 1165 XCSE 20250218 10:05:37.041000 28 1163 XCSE 20250218 10:05:38.041000 19 1163 XCSE 20250218 10:05:38.048000 1 1162 XCSE 20250218 10:05:39.028000 1 1162 XCSE 20250218 10:15:17.020000 9 1162 XCSE 20250218 10:15:17.020000 10 1161 XCSE 20250218 10:16:24.069000 9 1161 XCSE 20250218 10:16:24.069000 10 1161 XCSE 20250218 10:16:25.834000 20 1161 XCSE 20250218 10:28:06.148000 10 1161 XCSE 20250218 10:28:06.148000 100 1161 XCSE 20250218 10:28:09.854000 65 1161 XCSE 20250218 10:28:09.854000 10 1159 XCSE 20250218 10:29:07.625000 10 1159 XCSE 20250218 10:29:07.625000 10 1161 XCSE 20250218 10:29:08.386000 10 1161 XCSE 20250218 10:29:10.545000 66 1163 XCSE 20250218 10:35:15.072000 10 1162 XCSE 20250218 10:35:17.060000 40 1163 XCSE 20250218 10:44:56.951000 30 1162 XCSE 20250218 10:45:14.245000 28 1161 XCSE 20250218 11:01:43.097000 9 1161 XCSE 20250218 11:01:43.097000 8 1164 XCSE 20250218 11:16:32.228000 10 1164 XCSE 20250218 11:16:32.228000 2 1164 XCSE 20250218 11:17:23.314000 8 1164 XCSE 20250218 11:17:23.314000 4 1164 XCSE 20250218 11:19:00.315000 17 1166 XCSE 20250218 11:37:45.875000 11 1169 XCSE 20250218 12:31:18.427000 12 1170 XCSE 20250218 12:33:20.844000 30 1170 XCSE 20250218 12:35:47.165000 9 1170 XCSE 20250218 12:35:47.165000 1 1170 XCSE 20250218 12:35:47.165000 11 1172 XCSE 20250218 12:36:49.976000 12 1172 XCSE 20250218 12:36:49.976000 13 1172 XCSE 20250218 12:36:49.976000 13 1172 XCSE 20250218 12:36:50.026000 11 1172 XCSE 20250218 12:36:50.784000 15 1172 XCSE 20250218 12:37:58.006000 15 1172 XCSE 20250218 12:37:58.010000 13 1172 XCSE 20250218 12:37:58.027000 13 1172 XCSE 20250218 12:38:04.067000 15 1172 XCSE 20250218 12:38:04.067000 11 1172 XCSE 20250218 12:38:04.089000 13 1172 XCSE 20250218 12:38:04.089000 16 1172 XCSE 20250218 12:38:07.396000 11 1172 XCSE 20250218 12:38:15.338000 15 1172 XCSE 20250218 12:38:28.323000 12 1172 XCSE 20250218 12:38:28.346000 100 1173 XCSE 20250218 12:40:04.925000 17 1173 XCSE 20250218 12:40:04.925000 11 1173 XCSE 20250218 12:40:04.925000 13 1173 XCSE 20250218 12:40:04.925000 12 1173 XCSE 20250218 12:40:04.925000 31 1173 XCSE 20250218 12:40:04.925000 20 1171 XCSE 20250218 12:40:39.318000 19 1170 XCSE 20250218 12:40:40.412000 19 1169 XCSE 20250218 12:40:40.416000 19 1169 XCSE 20250218 12:46:59.701000 10 1169 XCSE 20250218 12:46:59.701000 9 1169 XCSE 20250218 12:46:59.701000 17 1171 XCSE 20250218 13:25:35.833000 22 1171 XCSE 20250218 13:25:35.833000 1 1170 XCSE 20250218 13:33:20.098000 48 1171 XCSE 20250218 13:35:03.018000 50 1171 XCSE 20250218 13:35:03.020000 17 1171 XCSE 20250218 13:35:03.027000 15 1171 XCSE 20250218 13:37:15.267000 2 1170 XCSE 20250218 14:04:33.417000 53 1171 XCSE 20250218 14:07:49.697000 2 1171 XCSE 20250218 14:07:49.697000 13 1171 XCSE 20250218 14:07:49.732000 22 1171 XCSE 20250218 14:20:12.551000 1 1171 XCSE 20250218 14:20:12.551000 14 1171 XCSE 20250218 14:20:12.554000 14 1171 XCSE 20250218 14:20:12.554000 14 1171 XCSE 20250218 14:20:12.554000 14 1171 XCSE 20250218 14:20:12.577000 13 1171 XCSE 20250218 14:20:12.577000 13 1171 XCSE 20250218 14:20:12.577000 68 1171 XCSE 20250218 14:25:34.619000 12 1171 XCSE 20250218 14:30:29.569000 12 1171 XCSE 20250218 14:30:29.573000 12 1171 XCSE 20250218 14:30:29.578000 12 1171 XCSE 20250218 14:30:29.581000 13 1171 XCSE 20250218 14:30:29.591000 12 1171 XCSE 20250218 14:30:29.591000 13 1171 XCSE 20250218 14:30:29.592000 67 1170 XCSE 20250218 14:30:35.556000 10 1170 XCSE 20250218 14:30:35.556000 39 1170 XCSE 20250218 14:36:05.327000 29 1170 XCSE 20250218 14:37:11.325000 38 1169 XCSE 20250218 14:37:11.393000 9 1169 XCSE 20250218 14:37:11.393000 47 1168 XCSE 20250218 14:37:11.429000 60 1171 XCSE 20250218 14:51:41.767000 26 1172 XCSE 20250218 14:57:25.182000 65 1171 XCSE 20250218 15:21:59.046000 9 1171 XCSE 20250218 15:21:59.046000 9 1171 XCSE 20250218 15:21:59.046000 19 1171 XCSE 20250218 15:21:59.046000 109 1171 XCSE 20250218 15:22:07.773000 78 1170 XCSE 20250218 15:28:48.099000 64 1170 XCSE 20250218 15:29:22.405000 50 1170 XCSE 20250218 15:29:27.562000 7 1170 XCSE 20250218 15:29:27.562000 58 1169 XCSE 20250218 15:29:34.358000 37 1169 XCSE 20250218 15:30:39.049000 29 1169 XCSE 20250218 15:30:39.049000 55 1168 XCSE 20250218 15:30:46.919000 50 1167 XCSE 20250218 15:34:57.395000 1 1167 XCSE 20250218 15:34:57.395000 51 1170 XCSE 20250218 15:51:28.138000 8 1170 XCSE 20250218 15:51:28.138000 7 1170 XCSE 20250218 15:51:28.138000 21 1170 XCSE 20250218 15:51:28.138000 1 1169 XCSE 20250218 15:51:28.157000 1 1169 XCSE 20250218 15:51:28.157000 10 1169 XCSE 20250218 15:51:46.729000 51 1170 XCSE 20250218 15:53:34.585000 14 1170 XCSE 20250218 15:53:34.585000 12 1170 XCSE 20250218 15:53:36.511000 10 1170 XCSE 20250218 15:53:42.524000 2 1170 XCSE 20250218 15:53:50.399000 8 1170 XCSE 20250218 15:53:50.399000 10 1170 XCSE 20250218 15:53:58.314000 10 1170 XCSE 20250218 15:54:02.607000 10 1170 XCSE 20250218 15:54:08.639000 4 1170 XCSE 20250218 15:54:13.736000 6 1170 XCSE 20250218 15:54:13.736000 6 1170 XCSE 20250218 15:54:20.314000 4 1170 XCSE 20250218 15:54:20.314000 10 1170 XCSE 20250218 15:54:25.316000 10 1170 XCSE 20250218 15:54:30.047000 10 1170 XCSE 20250218 15:54:38.315000 11 1170 XCSE 20250218 15:54:49.919000 10 1170 XCSE 20250218 15:55:08.314000 47 1169 XCSE 20250218 15:55:37.330000 47 1169 XCSE 20250218 15:57:21.259000 5 1170 XCSE 20250218 16:01:48.313000 14 1170 XCSE 20250218 16:01:48.313000 13 1171 XCSE 20250218 16:07:56.819000 14 1171 XCSE 20250218 16:07:56.819000 13 1171 XCSE 20250218 16:07:56.819000 54 1171 XCSE 20250218 16:07:56.819000 1 1171 XCSE 20250218 16:08:18.314000 9 1171 XCSE 20250218 16:08:18.314000 4 1171 XCSE 20250218 16:08:32.314000 6 1171 XCSE 20250218 16:08:32.314000 8 1171 XCSE 20250218 16:08:44.805000 2 1171 XCSE 20250218 16:08:44.805000 10 1171 XCSE 20250218 16:08:58.315000 8 1170 XCSE 20250218 16:09:33.229000 59 1170 XCSE 20250218 16:09:33.229000 47 1169 XCSE 20250218 16:09:50.360000 9 1169 XCSE 20250218 16:09:50.360000 32 1169 XCSE 20250218 16:10:13.631000 15 1169 XCSE 20250218 16:10:13.632000 20 1168 XCSE 20250218 16:14:32.857000 9 1168 XCSE 20250218 16:14:32.857000 10 1168 XCSE 20250218 16:14:32.857000 9 1168 XCSE 20250218 16:14:32.857000 20 1167 XCSE 20250218 16:18:44.289000 10 1167 XCSE 20250218 16:18:44.289000 10 1167 XCSE 20250218 16:18:44.289000 9 1167 XCSE 20250218 16:18:44.289000 10 1167 XCSE 20250218 16:18:44.289000 10 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 10 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 10 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 4 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 6 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 9 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 10 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 10 1167 XCSE 20250218 16:23:03.557000 76 1169 XCSE 20250218 16:23:51.091000 10 1168 XCSE 20250218 16:23:53.527000 2 1169 XCSE 20250218 16:28:05.356000 12 1169 XCSE 20250218 16:28:05.356000 55 1169 XCSE 20250218 16:29:10.519000 585 1172 XCSE 20250218 16:45:39.481882 348 1172 XCSE 20250218 16:45:39.481899 11 1177 XCSE 20250219 9:00:26.902000 22 1177 XCSE 20250219 9:01:10.933000 10 1182 XCSE 20250219 9:03:04.893000 13 1182 XCSE 20250219 9:04:01.569000 13 1182 XCSE 20250219 9:04:01.592000 17 1180 XCSE 20250219 9:12:14.515000 23 1180 XCSE 20250219 9:12:14.515000 100 1180 XCSE 20250219 9:12:14.530000 38 1180 XCSE 20250219 9:14:33.072000 16 1180 XCSE 20250219 9:14:33.073000 38 1180 XCSE 20250219 9:24:01.062000 71 1180 XCSE 20250219 9:24:01.082000 18 1180 XCSE 20250219 9:24:01.082000 2 1180 XCSE 20250219 9:24:01.082000 108 1179 XCSE 20250219 9:25:36.521000 29 1178 XCSE 20250219 9:29:26.026000 9 1178 XCSE 20250219 9:29:26.026000 29 1179 XCSE 20250219 9:37:21.429000 29 1179 XCSE 20250219 9:37:21.652000 29 1178 XCSE 20250219 9:44:38.390000 9 1178 XCSE 20250219 9:44:38.390000 9 1178 XCSE 20250219 9:44:38.390000 14 1179 XCSE 20250219 9:50:23.670000 16 1178 XCSE 20250219 9:50:23.690000 47 1179 XCSE 20250219 10:04:31.079000 61 1180 XCSE 20250219 10:04:31.109000 10 1180 XCSE 20250219 10:05:12.892000 27 1180 XCSE 20250219 10:05:15.872000 20 1180 XCSE 20250219 10:05:15.872000 29 1179 XCSE 20250219 10:05:30.092000 11 1179 XCSE 20250219 10:05:30.092000 9 1177 XCSE 20250219 10:07:36.855000 28 1177 XCSE 20250219 10:07:36.855000 48 1176 XCSE 20250219 10:16:42.009000 9 1176 XCSE 20250219 10:16:42.009000 11 1175 XCSE 20250219 10:16:43.651000 47 1176 XCSE 20250219 10:17:10.782000 39 1176 XCSE 20250219 10:17:10.917000 2 1175 XCSE 20250219 10:20:16.160000 27 1178 XCSE 20250219 10:27:01.743000 2 1178 XCSE 20250219 10:27:01.743000 39 1177 XCSE 20250219 10:35:02.628000 9 1177 XCSE 20250219 10:35:02.628000 10 1177 XCSE 20250219 10:35:02.628000 55 1180 XCSE 20250219 10:36:31.740000 49 1180 XCSE 20250219 10:36:31.748000 86 1183 XCSE 20250219 10:45:15.842000 53 1182 XCSE 20250219 10:45:15.924000 16 1182 XCSE 20250219 10:45:15.924000 30 1181 XCSE 20250219 10:47:21.504000 10 1181 XCSE 20250219 10:47:21.504000 19 1180 XCSE 20250219 10:48:28.616000 10 1180 XCSE 20250219 10:48:28.616000 10 1179 XCSE 20250219 10:52:31.006000 10 1179 XCSE 20250219 10:54:19.137000 9 1179 XCSE 20250219 10:54:19.137000 1 1179 XCSE 20250219 10:54:19.137000 9 1179 XCSE 20250219 10:54:19.137000 10 1179 XCSE 20250219 10:54:20.646000 10 1178 XCSE 20250219 10:59:31.055000 10 1178 XCSE 20250219 10:59:31.055000 9 1178 XCSE 20250219 10:59:31.055000 10 1178 XCSE 20250219 10:59:31.055000 20 1177 XCSE 20250219 11:01:56.185000 10 1177 XCSE 20250219 11:01:56.185000 10 1177 XCSE 20250219 11:04:18.877000 1 1177 XCSE 20250219 11:04:18.877000 10 1176 XCSE 20250219 11:10:15.559000 10 1176 XCSE 20250219 11:10:15.559000 9 1176 XCSE 20250219 11:10:15.559000 10 1176 XCSE 20250219 11:10:15.559000 30 1176 XCSE 20250219 11:14:53.403000 10 1176 XCSE 20250219 11:14:53.403000 9 1176 XCSE 20250219 11:14:53.403000 19 1176 XCSE 20250219 11:22:19.395000 19 1176 XCSE 20250219 11:22:19.400000 28 1176 XCSE 20250219 11:24:57.944000 20 1176 XCSE 20250219 11:30:44.414000 10 1176 XCSE 20250219 11:30:44.414000 10 1176 XCSE 20250219 11:30:44.414000 20 1175 XCSE 20250219 11:32:43.259000 10 1175 XCSE 20250219 11:32:43.259000 19 1174 XCSE 20250219 11:45:15.969000 10 1174 XCSE 20250219 11:45:15.969000 9 1174 XCSE 20250219 11:45:15.969000 9 1174 XCSE 20250219 11:45:15.969000 31 1176 XCSE 20250219 11:53:27.650000 7 1176 XCSE 20250219 11:53:27.650000 39 1176 XCSE 20250219 11:54:44.422000 38 1175 XCSE 20250219 12:01:52.527000 9 1175 XCSE 20250219 12:01:52.527000 69 1176 XCSE 20250219 12:12:21.386000 57 1175 XCSE 20250219 12:12:27.153000 37 1174 XCSE 20250219 12:21:59.954000 9 1174 XCSE 20250219 12:21:59.954000 40 1174 XCSE 20250219 12:25:37.580000 6 1174 XCSE 20250219 12:25:37.580000 78 1175 XCSE 20250219 12:57:08.602000 29 1176 XCSE 20250219 13:04:51.057000 38 1177 XCSE 20250219 13:11:16.844000 30 1177 XCSE 20250219 13:12:20.826000 39 1177 XCSE 20250219 13:28:22.831000 10 1177 XCSE 20250219 13:28:22.831000 10 1177 XCSE 20250219 13:28:22.831000 37 1177 XCSE 20250219 13:43:42.203000 12 1177 XCSE 20250219 13:43:42.203000 10 1177 XCSE 20250219 13:43:42.203000 20 1178 XCSE 20250219 14:31:14.308000 20 1178 XCSE 20250219 14:31:14.313000 20 1178 XCSE 20250219 14:31:14.317000 20 1178 XCSE 20250219 14:31:14.321000 14 1178 XCSE 20250219 14:31:14.331000 12 1178 XCSE 20250219 14:31:14.331000 3 1178 XCSE 20250219 14:31:14.331000 27 1178 XCSE 20250219 14:35:44.495000 37 1177 XCSE 20250219 14:35:44.581000 9 1177 XCSE 20250219 14:35:44.581000 10 1177 XCSE 20250219 14:35:44.581000 9 1177 XCSE 20250219 14:35:44.581000 9 1177 XCSE 20250219 14:35:44.581000 9 1177 XCSE 20250219 14:35:44.581000 69 1176 XCSE 20250219 14:41:48.261000 10 1176 XCSE 20250219 14:41:48.261000 65 1176 XCSE 20250219 14:49:23.205000 37 1176 XCSE 20250219 14:51:58.940000 29 1176 XCSE 20250219 14:52:01.989000 11 1176 XCSE 20250219 14:52:01.989000 40 1175 XCSE 20250219 14:55:17.752000 10 1175 XCSE 20250219 14:55:17.752000 10 1175 XCSE 20250219 14:55:17.752000 19 1174 XCSE 20250219 14:57:05.384000 30 1174 XCSE 20250219 14:58:11.003000 10 1174 XCSE 20250219 14:58:11.003000 19 1174 XCSE 20250219 14:58:11.003000 46 1173 XCSE 20250219 14:59:17.840000 9 1173 XCSE 20250219 14:59:17.840000 58 1173 XCSE 20250219 15:06:18.279000 56 1173 XCSE 20250219 15:06:18.293000 47 1173 XCSE 20250219 15:06:22.962000 39 1173 XCSE 20250219 15:07:17.976000 9 1173 XCSE 20250219 15:07:17.976000 20 1172 XCSE 20250219 15:08:19.565000 10 1172 XCSE 20250219 15:08:19.565000 10 1172 XCSE 20250219 15:08:19.565000 14 1175 XCSE 20250219 15:19:17.741000 14 1175 XCSE 20250219 15:19:17.757000 3 1175 XCSE 20250219 15:19:17.757000 17 1175 XCSE 20250219 15:29:52.513000 102 1175 XCSE 20250219 15:29:52.513000 114 1175 XCSE 20250219 15:30:00.216000 60 1175 XCSE 20250219 15:30:02.843000 32 1175 XCSE 20250219 15:30:02.843000 49 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 10 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 10 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 10 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 9 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 10 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 20 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 19 1174 XCSE 20250219 15:31:27.768000 100 1174 XCSE 20250219 15:35:38.347000 7 1174 XCSE 20250219 15:35:38.347000 49 1174 XCSE 20250219 15:36:18.586000 10 1174 XCSE 20250219 15:36:18.586000 57 1173 XCSE 20250219 15:39:46.869000 9 1173 XCSE 20250219 15:39:46.869000 10 1173 XCSE 20250219 15:39:46.869000 10 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 9 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 9 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 10 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 9 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 9 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 10 1172 XCSE 20250219 15:41:31.889000 10 1171 XCSE 20250219 15:43:25.256000 9 1171 XCSE 20250219 15:43:25.256000 9 1171 XCSE 20250219 15:43:25.256000 10 1171 XCSE 20250219 15:43:25.256000 10 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 9 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 10 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 9 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 9 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 10 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 9 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 9 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 10 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 14 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 4 1171 XCSE 20250219 15:49:48.692000 19 1171 XCSE 20250219 15:50:00.413000 10 1171 XCSE 20250219 15:50:00.413000 10 1171 XCSE 20250219 15:50:50.553000 9 1171 XCSE 20250219 15:50:50.553000 10 1171 XCSE 20250219 15:50:50.553000 9 1171 XCSE 20250219 15:50:50.553000 19 1170 XCSE 20250219 15:52:00.322000 10 1170 XCSE 20250219 15:52:00.322000 9 1170 XCSE 20250219 15:52:00.322000 113 1171 XCSE 20250219 15:57:23.701000 10 1171 XCSE 20250219 15:58:07.892000 10 1171 XCSE 20250219 15:58:12.892000 11 1171 XCSE 20250219 15:58:18.892000 10 1171 XCSE 20250219 15:58:25.728000 12 1172 XCSE 20250219 15:59:38.069000 51 1171 XCSE 20250219 15:59:41.101000 35 1171 XCSE 20250219 15:59:41.101000 55 1171 XCSE 20250219 15:59:42.101000 19 1170 XCSE 20250219 15:59:59.864000 10 1170 XCSE 20250219 15:59:59.864000 9 1170 XCSE 20250219 15:59:59.864000 40 1171 XCSE 20250219 16:01:28.039000 35 1172 XCSE 20250219 16:10:26.316000 5 1172 XCSE 20250219 16:10:26.316000 85 1174 XCSE 20250219 16:17:41.819000 2 1175 XCSE 20250219 16:22:53.875000 4 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 1 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 1 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 1 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 11 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 12 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 7 1176 XCSE 20250219 16:28:41.512000 9 1176 XCSE 20250219 16:29:40.894000 1 1176 XCSE 20250219 16:29:40.894000 10 1176 XCSE 20250219 16:32:58.892000 59 1174 XCSE 20250219 16:35:20.508000 10 1174 XCSE 20250219 16:35:20.508000 9 1174 XCSE 20250219 16:35:20.508000 9 1174 XCSE 20250219 16:39:47.625604 57 1174 XCSE 20250219 16:39:47.642429 15 1174 XCSE 20250219 16:39:47.645067 21 1174 XCSE 20250219 16:39:48.697829 135 1174 XCSE 20250219 16:39:49.809950 40 1174 XCSE 20250219 16:39:53.064138 126 1174 XCSE 20250219 16:40:35.887245 37 1185 XCSE 20250220 9:00:56.082000 19 1183 XCSE 20250220 9:00:56.123000 33 1184 XCSE 20250220 9:04:57.855000 38 1185 XCSE 20250220 9:15:12.322000 38 1184 XCSE 20250220 9:17:15.642000 39 1184 XCSE 20250220 9:18:02.507000 25 1185 XCSE 20250220 9:19:28.954000 12 1185 XCSE 20250220 9:19:28.954000 16 1185 XCSE 20250220 9:19:28.972000 10 1185 XCSE 20250220 9:19:28.978000 9 1185 XCSE 20250220 9:19:28.995000 40 1184 XCSE 20250220 9:26:02.778000 10 1184 XCSE 20250220 9:26:02.778000 8 1184 XCSE 20250220 9:26:24.541000 30 1184 XCSE 20250220 9:33:52.798000 8 1186 XCSE 20250220 9:39:04.569000 68 1186 XCSE 20250220 9:39:04.569000 55 1186 XCSE 20250220 9:39:04.569000 9 1186 XCSE 20250220 9:39:05.140000 7 1186 XCSE 20250220 9:39:05.140000 49 1185 XCSE 20250220 9:39:10.792000 30 1184 XCSE 20250220 9:40:24.702000 10 1184 XCSE 20250220 9:40:24.702000 29 1182 XCSE 20250220 9:40:26.924000 48 1182 XCSE 20250220 9:56:38.570000 39 1182 XCSE 20250220 10:04:59.885000 20 1182 XCSE 20250220 10:04:59.888000 40 1181 XCSE 20250220 10:05:18.154000 37 1180 XCSE 20250220 10:05:18.160000 37 1179 XCSE 20250220 10:08:19.988000 9 1179 XCSE 20250220 10:08:19.988000 46 1182 XCSE 20250220 10:19:15.415000 12 1183 XCSE 20250220 10:19:15.415000 47 1181 XCSE 20250220 10:19:18.257000 2 1181 XCSE 20250220 10:19:18.292000 38 1181 XCSE 20250220 10:19:20.419000 15 1181 XCSE 20250220 10:21:22.037000 14 1181 XCSE 20250220 10:21:22.037000 19 1181 XCSE 20250220 10:29:12.573000 20 1181 XCSE 20250220 10:31:54.904000 20 1181 XCSE 20250220 10:31:54.923000 10 1182 XCSE 20250220 10:57:15.453000 18 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 9 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 9 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 9 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 9 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 9 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 10 1182 XCSE 20250220 10:58:24.520000 17 1182 XCSE 20250220 10:58:24.539000 48 1181 XCSE 20250220 11:00:01.320000 10 1182 XCSE 20250220 11:01:52.585000 59 1182 XCSE 20250220 11:03:55.133000 48 1181 XCSE 20250220 11:03:55.165000 37 1180 XCSE 20250220 11:03:58.771000 9 1180 XCSE 20250220 11:04:11.083000 9 1179 XCSE 20250220 11:07:58.254000 21 1179 XCSE 20250220 11:07:58.254000 9 1179 XCSE 20250220 11:07:58.254000 37 1178 XCSE 20250220 11:08:30.805000 47 1180 XCSE 20250220 11:30:47.941000 40 1179 XCSE 20250220 11:30:48.075000 13 1179 XCSE 20250220 11:33:30.573000 9 1179 XCSE 20250220 11:33:30.573000 15 1179 XCSE 20250220 11:33:30.577000 22 1179 XCSE 20250220 11:33:30.577000 39 1178 XCSE 20250220 11:33:47.942000 30 1177 XCSE 20250220 11:37:32.557000 10 1177 XCSE 20250220 11:37:32.557000 10 1177 XCSE 20250220 11:37:32.557000 39 1179 XCSE 20250220 11:50:32.656000 9 1179 XCSE 20250220 11:50:32.656000 10 1179 XCSE 20250220 11:50:32.656000 5 1179 XCSE 20250220 11:50:32.659000 9 1179 XCSE 20250220 11:50:32.672000 9 1179 XCSE 20250220 11:50:32.674000 7 1179 XCSE 20250220 11:50:32.675000 18 1179 XCSE 20250220 11:50:32.952000 4 1179 XCSE 20250220 11:50:32.952000 1 1179 XCSE 20250220 11:50:32.952000 9 1179 XCSE 20250220 11:50:32.952000 16 1179 XCSE 20250220 11:50:32.952000 40 1178 XCSE 20250220 11:50:45.636000 8 1180 XCSE 20250220 12:18:40.826000 10 1180 XCSE 20250220 12:21:11.423000 32 1179 XCSE 20250220 12:21:47.249000 10 1180 XCSE 20250220 12:29:29.421000 15 1179 XCSE 20250220 12:29:29.736000 23 1179 XCSE 20250220 12:29:29.736000 39 1179 XCSE 20250220 12:29:29.757000 49 1181 XCSE 20250220 12:35:01.709000 49 1180 XCSE 20250220 12:35:05.443000 38 1179 XCSE 20250220 12:38:50.123000 9 1179 XCSE 20250220 12:38:50.123000 10 1179 XCSE 20250220 12:38:50.123000 19 1179 XCSE 20250220 12:45:04.718000 9 1179 XCSE 20250220 12:45:04.718000 29 1178 XCSE 20250220 12:58:55.165000 10 1178 XCSE 20250220 12:58:55.165000 10 1178 XCSE 20250220 12:58:55.165000 9 1178 XCSE 20250220 12:58:55.165000 10 1178 XCSE 20250220 12:58:55.165000 10 1178 XCSE 20250220 12:58:55.165000 37 1178 XCSE 20250220 13:10:19.524000 19 1177 XCSE 20250220 13:30:11.858000 10 1177 XCSE 20250220 13:30:11.858000 9 1177 XCSE 20250220 13:30:11.858000 9 1176 XCSE 20250220 13:36:11.966000 31 1176 XCSE 20250220 13:48:15.984000 9 1176 XCSE 20250220 13:48:15.984000 9 1176 XCSE 20250220 13:48:15.984000 10 1177 XCSE 20250220 13:57:46.054000 9 1177 XCSE 20250220 13:57:46.054000 1 1177 XCSE 20250220 13:57:46.054000 9 1177 XCSE 20250220 13:57:46.077000 10 1177 XCSE 20250220 13:57:47.927000 10 1177 XCSE 20250220 13:58:54.521000 23 1177 XCSE 20250220 13:58:54.521000 49 1177 XCSE 20250220 14:00:13.003000 37 1177 XCSE 20250220 14:00:13.042000 37 1176 XCSE 20250220 14:00:31.752000 49 1176 XCSE 20250220 14:01:58.434000 47 1175 XCSE 20250220 14:01:58.492000 38 1174 XCSE 20250220 14:04:01.909000 10 1174 XCSE 20250220 14:04:01.909000 75 1174 XCSE 20250220 14:23:45.352000 28 1177 XCSE 20250220 14:32:10.346000 32 1178 XCSE 20250220 14:43:51.112000 15 1178 XCSE 20250220 14:43:51.112000 9 1178 XCSE 20250220 14:43:51.112000 46 1177 XCSE 20250220 14:51:01.043000 9 1177 XCSE 20250220 14:51:01.043000 46 1176 XCSE 20250220 14:52:27.685000 49 1175 XCSE 20250220 14:52:27.713000 29 1175 XCSE 20250220 14:55:42.459000 66 1176 XCSE 20250220 15:07:14.835000 57 1175 XCSE 20250220 15:14:37.678000 4 1174 XCSE 20250220 15:19:32.057000 29 1174 XCSE 20250220 15:21:58.823000 30 1174 XCSE 20250220 15:21:58.827000 2 1175 XCSE 20250220 15:27:55.443000 49 1175 XCSE 20250220 15:38:16.880000 49 1174 XCSE 20250220 15:44:14.917000 10 1174 XCSE 20250220 15:44:14.917000 10 1174 XCSE 20250220 15:44:14.917000 10 1174 XCSE 20250220 15:44:14.917000 10 1174 XCSE 20250220 15:44:14.917000 16 1174 XCSE 20250220 15:44:14.939000 9 1175 XCSE 20250220 15:45:31.998000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:31.998000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:32.019000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:32.032000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:32.043000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:32.059000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:32.079000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:32.100000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:52.300000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:52.300000 9 1175 XCSE 20250220 15:45:52.324000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:52.346000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:52.346000 10 1175 XCSE 20250220 15:45:52.370000 9 1175 XCSE 20250220 15:45:52.376000 9 1175 XCSE 20250220 15:45:52.391000 9 1175 XCSE 20250220 15:45:52.413000 9 1175 XCSE 20250220 15:45:57.421000 1 1175 XCSE 20250220 15:45:57.421000 9 1175 XCSE 20250220 15:46:10.149000 1 1175 XCSE 20250220 15:46:10.149000 9 1175 XCSE 20250220 15:46:21.127000 1 1175 XCSE 20250220 15:46:21.127000 9 1175 XCSE 20250220 15:46:31.745000 1 1175 XCSE 20250220 15:46:31.745000 27 1174 XCSE 20250220 15:46:31.810000 5 1174 XCSE 20250220 15:48:01.992000 34 1174 XCSE 20250220 15:48:48.425000 5 1174 XCSE 20250220 15:48:48.425000 10 1174 XCSE 20250220 15:49:38.050000 38 1174 XCSE 20250220 15:53:13.130000 37 1174 XCSE 20250220 15:53:13.439000 38 1174 XCSE 20250220 15:53:13.628000 39 1174 XCSE 20250220 15:53:17.191000 37 1174 XCSE 20250220 15:53:17.268000 56 1174 XCSE 20250220 15:54:41.991000 40 1174 XCSE 20250220 15:57:16.005000 37 1174 XCSE 20250220 15:57:16.640000 39 1174 XCSE 20250220 16:00:20.505000 9 1174 XCSE 20250220 16:00:20.505000 15 1174 XCSE 20250220 16:00:57.738000 9 1174 XCSE 20250220 16:00:57.800000 10 1174 XCSE 20250220 16:00:59.422000 9 1174 XCSE 20250220 16:02:13.704000 14 1174 XCSE 20250220 16:02:13.704000 9 1174 XCSE 20250220 16:02:13.704000 48 1173 XCSE 20250220 16:02:15.992000 9 1173 XCSE 20250220 16:02:15.992000 10 1173 XCSE 20250220 16:02:15.992000 9 1173 XCSE 20250220 16:02:15.992000 70 1172 XCSE 20250220 16:02:17.001000 36 1173 XCSE 20250220 16:04:56.844000 28 1173 XCSE 20250220 16:04:56.844000 8 1174 XCSE 20250220 16:05:02.183000 11 1174 XCSE 20250220 16:05:02.183000 55 1174 XCSE 20250220 16:05:35.236000 83 1175 XCSE 20250220 16:12:58.685000 84 1175 XCSE 20250220 16:13:01.377000 3 1175 XCSE 20250220 16:13:01.378000 66 1174 XCSE 20250220 16:16:02.145000 9 1174 XCSE 20250220 16:16:02.145000 10 1174 XCSE 20250220 16:16:02.145000 74 1174 XCSE 20250220 16:16:02.171000 12 1174 XCSE 20250220 16:17:03.567000 25 1174 XCSE 20250220 16:17:03.632000 38 1174 XCSE 20250220 16:18:08.719000 9 1174 XCSE 20250220 16:18:08.719000 9 1173 XCSE 20250220 16:20:29.421000 9 1173 XCSE 20250220 16:20:55.422000 11 1173 XCSE 20250220 16:21:00.656000 10 1173 XCSE 20250220 16:21:00.656000 8 1173 XCSE 20250220 16:21:00.657000 10 1173 XCSE 20250220 16:23:33.422000 10 1173 XCSE 20250220 16:23:58.421000 10 1173 XCSE 20250220 16:24:28.183000 10 1173 XCSE 20250220 16:24:58.423000 10 1173 XCSE 20250220 16:25:27.405000 10 1173 XCSE 20250220 16:25:55.422000 10 1173 XCSE 20250220 16:26:24.052000 10 1173 XCSE 20250220 16:26:51.421000 10 1173 XCSE 20250220 16:27:18.421000 10 1173 XCSE 20250220 16:27:38.864000 10 1172 XCSE 20250220 16:27:39.839000 75 1173 XCSE 20250220 16:36:12.846000 9 1173 XCSE 20250220 16:36:12.846000 11 1173 XCSE 20250220 16:36:12.929000 9 1173 XCSE 20250220 16:36:12.930000 10 1173 XCSE 20250220 16:36:28.690000 10 1173 XCSE 20250220 16:36:46.423000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 9 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 9 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:30.131000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:30.171000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:42.422000 10 1173 XCSE 20250220 16:40:49.423000 10 1173 XCSE 20250220 16:41:09.421000 10 1173 XCSE 20250220 16:41:39.089000 9 1173 XCSE 20250220 16:42:49.421000 1 1173 XCSE 20250220 16:42:49.421000 10 1173 XCSE 20250220 16:43:15.422000 110 1174 XCSE 20250220 16:44:46.636831 93 1174 XCSE 20250220 16:44:58.558526 19 1174 XCSE 20250220 16:44:58.558546 55 1184 XCSE 20250221 9:03:38.885000 9 1184 XCSE 20250221 9:03:57.499000 9 1184 XCSE 20250221 9:04:18.605000 9 1184 XCSE 20250221 9:04:37.131000 64 1185 XCSE 20250221 9:04:58.868000 40 1184 XCSE 20250221 9:07:50.944000 9 1184 XCSE 20250221 9:07:50.944000 10 1184 XCSE 20250221 9:07:50.944000 10 1184 XCSE 20250221 9:07:50.944000 10 1184 XCSE 20250221 9:07:50.944000 10 1184 XCSE 20250221 9:07:50.944000 10 1184 XCSE 20250221 9:07:50.946000 21 1183 XCSE 20250221 9:15:59.772000 4 1183 XCSE 20250221 9:16:49.883000 6 1183 XCSE 20250221 9:16:49.883000 10 1183 XCSE 20250221 9:17:45.882000 2 1183 XCSE 20250221 9:18:36.883000 8 1183 XCSE 20250221 9:18:36.883000 1 1183 XCSE 20250221 9:19:32.883000 9 1183 XCSE 20250221 9:19:32.883000 2 1183 XCSE 20250221 9:20:29.390000 8 1183 XCSE 20250221 9:20:29.390000 1 1183 XCSE 20250221 9:21:23.883000 9 1183 XCSE 20250221 9:21:23.883000 10 1183 XCSE 20250221 9:22:21.883000 10 1183 XCSE 20250221 9:23:25.884000 10 1183 XCSE 20250221 9:24:28.983000 6 1182 XCSE 20250221 9:26:53.906000 44 1182 XCSE 20250221 9:29:01.422000 3 1182 XCSE 20250221 9:29:01.422000 3 1182 XCSE 20250221 9:29:01.422000 47 1182 XCSE 20250221 9:29:01.440000 38 1181 XCSE 20250221 9:29:27.333000 19 1180 XCSE 20250221 9:34:01.700000 9 1180 XCSE 20250221 9:34:01.700000 10 1180 XCSE 20250221 9:34:01.700000 39 1178 XCSE 20250221 9:34:35.687000 10 1177 XCSE 20250221 9:39:34.454000 10 1177 XCSE 20250221 9:39:34.454000 9 1177 XCSE 20250221 9:39:34.454000 2 1177 XCSE 20250221 9:39:34.454000 8 1177 XCSE 20250221 9:39:34.454000 10 1177 XCSE 20250221 9:39:34.454000 30 1177 XCSE 20250221 9:48:29.902000 10 1177 XCSE 20250221 9:48:29.902000 9 1177 XCSE 20250221 9:48:29.902000 10 1177 XCSE 20250221 9:48:29.902000 21 1176 XCSE 20250221 9:48:30.440000 29 1176 XCSE 20250221 9:48:30.457000 38 1176 XCSE 20250221 9:57:19.701000 29 1177 XCSE 20250221 10:05:19.904000 10 1177 XCSE 20250221 10:05:19.904000 87 1180 XCSE 20250221 10:26:52.953000 20 1179 XCSE 20250221 10:26:53.073000 13 1178 XCSE 20250221 10:34:33.386000 55 1179 XCSE 20250221 10:35:11.321000 56 1177 XCSE 20250221 10:35:11.455000 73 1178 XCSE 20250221 10:36:52.742000 48 1179 XCSE 20250221 10:37:55.859000 49 1178 XCSE 20250221 10:40:34.642000 29 1177 XCSE 20250221 10:41:30.164000 10 1177 XCSE 20250221 10:41:30.164000 23 1177 XCSE 20250221 10:41:30.164025 277 1177 XCSE 20250221 10:41:30.164044 20 1177 XCSE 20250221 10:50:25.842000 10 1176 XCSE 20250221 10:50:56.049000 10 1176 XCSE 20250221 10:50:56.049000 28 1175 XCSE 20250221 10:51:04.769000 20 1173 XCSE 20250221 10:57:29.675000 10 1173 XCSE 20250221 10:57:29.675000 9 1173 XCSE 20250221 10:57:29.675000 28 1172 XCSE 20250221 11:04:05.907000 9 1171 XCSE 20250221 11:09:50.103000 21 1171 XCSE 20250221 11:11:29.635000 10 1171 XCSE 20250221 11:11:29.635000 56 1171 XCSE 20250221 11:25:39.322000 21 1171 XCSE 20250221 11:47:03.187000 10 1171 XCSE 20250221 11:49:59.603000 7 1171 XCSE 20250221 11:49:59.603000 9 1171 XCSE 20250221 11:49:59.603000 12 1171 XCSE 20250221 11:49:59.603000 9 1171 XCSE 20250221 11:49:59.603000 2 1173 XCSE 20250221 11:51:14.637000 10 1173 XCSE 20250221 11:51:29.636000 10 1173 XCSE 20250221 11:51:44.637000 10 1173 XCSE 20250221 11:51:59.641000 20 1174 XCSE 20250221 11:53:14.820000 6 1174 XCSE 20250221 11:53:59.638000 7 1176 XCSE 20250221 11:56:11.923000 3 1176 XCSE 20250221 11:56:11.923000 3 1176 XCSE 20250221 11:57:31.882000 7 1176 XCSE 20250221 11:57:31.882000 6 1174 XCSE 20250221 11:57:59.636000 11 1174 XCSE 20250221 11:58:29.638000 11 1174 XCSE 20250221 11:58:59.639000 11 1174 XCSE 20250221 11:59:29.637000 11 1174 XCSE 20250221 11:59:59.638000 9 1174 XCSE 20250221 12:02:05.013000 7 1174 XCSE 20250221 12:02:05.013000 1 1174 XCSE 20250221 12:02:05.032000 23 1177 XCSE 20250221 12:12:59.620000 5 1179 XCSE 20250221 12:14:48.470000 9 1179 XCSE 20250221 12:14:48.470000 11 1179 XCSE 20250221 12:14:48.492000 10 1179 XCSE 20250221 12:14:48.492000 4 1179 XCSE 20250221 12:14:48.492000 2 1180 XCSE 20250221 12:19:07.066000 37 1179 XCSE 20250221 12:20:11.301000 10 1179 XCSE 20250221 12:21:00.883000 10 1179 XCSE 20250221 12:22:51.883000 28 1178 XCSE 20250221 12:24:46.514000 10 1178 XCSE 20250221 12:24:46.514000 29 1177 XCSE 20250221 12:38:56.077000 9 1177 XCSE 20250221 12:38:56.077000 10 1177 XCSE 20250221 12:38:56.077000 9 1177 XCSE 20250221 12:38:56.077000 10 1177 XCSE 20250221 12:38:56.077000 55 1176 XCSE 20250221 12:38:56.096000 46 1175 XCSE 20250221 12:46:07.613000 9 1175 XCSE 20250221 12:46:07.613000 9 1174 XCSE 20250221 12:50:58.109000 39 1174 XCSE 20250221 12:50:58.109000 33 1173 XCSE 20250221 12:52:13.270000 37 1174 XCSE 20250221 12:53:24.943000 1 1173 XCSE 20250221 13:00:06.059000 3 1173 XCSE 20250221 13:00:06.059000 33 1173 XCSE 20250221 13:00:06.059000 37 1172 XCSE 20250221 13:01:21.531000 9 1173 XCSE 20250221 13:10:33.075000 10 1173 XCSE 20250221 13:20:00.017000 10 1173 XCSE 20250221 13:22:50.803000 9 1173 XCSE 20250221 13:22:50.803000 9 1173 XCSE 20250221 13:22:50.803000 10 1173 XCSE 20250221 13:22:50.803000 10 1173 XCSE 20250221 13:22:50.803000 16 1174 XCSE 20250221 13:30:09.193000 4 1174 XCSE 20250221 13:30:09.193000 10 1174 XCSE 20250221 13:30:09.193000 37 1174 XCSE 20250221 13:40:14.099000 26 1175 XCSE 20250221 14:09:26.364000 10 1175 XCSE 20250221 14:11:12.883000 5 1174 XCSE 20250221 14:13:42.028000 14 1174 XCSE 20250221 14:13:42.028000 9 1174 XCSE 20250221 14:13:42.028000 6 1174 XCSE 20250221 14:13:42.048000 22 1174 XCSE 20250221 14:15:18.142000 6 1174 XCSE 20250221 14:15:18.142000 10 1175 XCSE 20250221 14:24:01.883000 10 1175 XCSE 20250221 14:24:10.884000 10 1175 XCSE 20250221 14:24:19.883000 46 1174 XCSE 20250221 14:43:22.475000 9 1174 XCSE 20250221 14:43:22.475000 9 1174 XCSE 20250221 14:43:22.475000 5 1174 XCSE 20250221 14:43:22.475000 4 1174 XCSE 20250221 14:43:22.475000 1 1174 XCSE 20250221 14:43:22.475000 75 1174 XCSE 20250221 14:43:22.490000 10 1175 XCSE 20250221 14:43:58.750000 5 1176 XCSE 20250221 14:50:35.942000 69 1176 XCSE 20250221 14:50:35.942000 1 1176 XCSE 20250221 14:50:35.942000 48 1176 XCSE 20250221 14:50:35.966000 36 1176 XCSE 20250221 14:56:20.885000 40 1175 XCSE 20250221 14:56:31.396000 10 1175 XCSE 20250221 14:56:31.396000 10 1175 XCSE 20250221 14:56:31.396000 10 1175 XCSE 20250221 14:56:31.396000 9 1175 XCSE 20250221 14:56:31.396000 10 1175 XCSE 20250221 14:56:31.396000 1 1174 XCSE 20250221 14:57:17.883000 56 1174 XCSE 20250221 14:57:17.883000 59 1174 XCSE 20250221 14:57:34.835000 40 1173 XCSE 20250221 15:03:43.188000 9 1177 XCSE 20250221 15:12:24.384000 2 1177 XCSE 20250221 15:12:24.384000 84 1176 XCSE 20250221 15:15:10.169000 10 1176 XCSE 20250221 15:15:10.169000 8 1175 XCSE 20250221 15:27:43.101000 66 1175 XCSE 20250221 15:27:43.101000 9 1175 XCSE 20250221 15:27:43.101000 87 1173 XCSE 20250221 15:33:54.732000 78 1172 XCSE 20250221 15:35:19.674000 9 1172 XCSE 20250221 15:35:19.674000 10 1172 XCSE 20250221 15:35:19.674000 31 1172 XCSE 20250221 15:35:19.694000 46 1172 XCSE 20250221 15:35:19.694000 56 1170 XCSE 20250221 15:36:22.340000 47 1169 XCSE 20250221 15:36:45.437000 9 1169 XCSE 20250221 15:36:45.437000 10 1169 XCSE 20250221 15:36:45.437000 10 1168 XCSE 20250221 15:38:28.866000 57 1169 XCSE 20250221 15:39:05.108000 59 1170 XCSE 20250221 15:44:04.117000 1 1170 XCSE 20250221 15:45:00.612000 67 1170 XCSE 20250221 15:45:08.750000 44 1170 XCSE 20250221 15:45:30.886000 35 1172 XCSE 20250221 15:49:19.103000 28 1172 XCSE 20250221 15:49:19.104000 10 1172 XCSE 20250221 15:49:19.107000 89 1172 XCSE 20250221 15:49:24.434000 73 1172 XCSE 20250221 15:50:48.888000 76 1171 XCSE 20250221 15:50:48.902000 1 1171 XCSE 20250221 15:50:48.955000 10 1170 XCSE 20250221 15:51:20.878000 47 1170 XCSE 20250221 15:51:20.898000 9 1170 XCSE 20250221 15:51:20.898000 10 1172 XCSE 20250221 15:55:23.884000 11 1171 XCSE 20250221 15:55:25.595000 49 1171 XCSE 20250221 15:57:04.273000 1 1171 XCSE 20250221 15:57:04.273000 24 1171 XCSE 20250221 15:59:51.217000 4 1171 XCSE 20250221 15:59:51.616000 24 1171 XCSE 20250221 15:59:51.616000 29 1170 XCSE 20250221 16:00:00.483000 10 1176 XCSE 20250221 16:10:45.648000 5 1176 XCSE 20250221 16:10:45.648000 6 1176 XCSE 20250221 16:11:40.882000 4 1176 XCSE 20250221 16:11:40.882000 83 1174 XCSE 20250221 16:12:03.691000 68 1174 XCSE 20250221 16:22:43.684000 10 1173 XCSE 20250221 16:22:50.123000 10 1173 XCSE 20250221 16:27:32.575000 9 1173 XCSE 20250221 16:27:32.575000 9 1173 XCSE 20250221 16:27:32.575000 10 1172 XCSE 20250221 16:30:37.467000 10 1172 XCSE 20250221 16:30:37.467000 9 1172 XCSE 20250221 16:30:37.467000 2 1173 XCSE 20250221 16:42:10.547000 55 1173 XCSE 20250221 16:42:10.567000 9 1173 XCSE 20250221 16:42:14.885000 1 1173 XCSE 20250221 16:42:14.885000 10 1173 XCSE 20250221 16:42:25.121000 10 1173 XCSE 20250221 16:42:34.751000 10 1173 XCSE 20250221 16:42:44.883000 1 1173 XCSE 20250221 16:42:54.883000 9 1173 XCSE 20250221 16:42:54.883000 9 1173 XCSE 20250221 16:43:02.883000 1 1173 XCSE 20250221 16:43:02.883000 10 1173 XCSE 20250221 16:43:15.473000 48 1172 XCSE 20250221 16:43:40.876000 23 1172 XCSE 20250221 16:46:48.164000 17 1172 XCSE 20250221 16:46:48.164000 19 1172 XCSE 20250221 16:46:50.967000 170 1172 XCSE 20250221 16:47:38.674000 68 1172 XCSE 20250221 16:47:38.674017

Attachment