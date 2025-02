Genetec enrichit Security Center SaaS en y ajoutant la gestion des intrusions

MONTRÉAL, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. ("Genetec"), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui avoir ajouté la gestion des intrusions à Security Center SaaS, sa solution de sécurité physique unifiée qui peut être déployée dans le cloud ou en tant que solution hybride. En unifiant la détection des intrusions avec la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, la gestion des identités et des visiteurs, Security Center SaaS offre désormais une plateforme ouverte, entièrement unifiée et gérée dans le cloud, s’appuyant sur la gamme de dispositifs Cloudlink de Genetec. Security Center SaaS prendra en charge une large gamme de dispositifs d’intrusion de différents fournisseurs, à commencer par les panneaux d’intrusion Bosch.

Gestion unifiée des intrusions

La gestion automatisée des intrusions permet de ne plus dépendre de processus manuels, réduisant ainsi les erreurs et garantissant l’armement automatique des systèmes lorsque cela est nécessaire. Les opérateurs peuvent configurer des plages horaires automatisées, imposer l’activation par badge et appliquer la logique du « premier entré, dernier sorti » pour assurer la protection des installations 24 h/24, 7 j/7, sans complexifier les opérations. En intégrant la gestion des intrusions aux flux de travail de l’entreprise, les organisations peuvent se concentrer sur leurs activités principales tout en maintenant un environnement sécurisé.

Vérification des menaces et réponse en temps réel

La gestion des intrusions de Security Center SaaS aide les équipes de sécurité à agir rapidement en validant les alarmes en temps réel grâce à la vérification vidéo, ce qui permet de lever les incertitudes et de limiter les perturbations inutiles. Lorsqu’une menace réelle est détectée, des flux de travail automatisés peuvent immédiatement verrouiller des portes, activer des moyens de dissuasion et avertir les bons membres du personnel selon les procédures d’escalade prédéfinies. En minimisant les fausses alertes et en se concentrant sur les menaces réelles, les utilisateurs finaux peuvent améliorer leur posture de sécurité tout en réduisant l’impact sur les opérations quotidiennes, ce qui garantit une prise de décision plus rapide et des réponses plus efficaces.

Mesures de sécurité proactives

En plus de la détection en temps réel, la gestion des intrusions de Security Center SaaS fournit des rapports automatisés et des alertes système dynamiques pour aider les organisations à identifier les vulnérabilités avant qu’elles ne deviennent des problèmes critiques. Grâce à une journalisation exhaustive des événements, les entreprises peuvent garantir la conformité et disposer d’une bonne assise en cas d’audit.

Efficacité opérationnelle

L’approche ouverte de la prise en charge des panneaux d’intrusion dans Security Center SaaS renforce non seulement la sécurité, mais aussi l’efficacité opérationnelle. En centralisant les données relatives aux événements d’intrusion sur des tableaux de bord intuitifs, les équipes bénéficient d’une visibilité en temps réel qui leur permet de prendre des décisions plus rapides et mieux informées. Cet accès immédiat aux informations critiques alimente la création de rapports automatisés, qui suivent les tendances en matière d’alarmes et de temps de réponse, ce qui permet aux équipes d’en tirer des informations précieuses pour l’amélioration en continu.

« Security Center SaaS continue de repousser les limites du possible. Avec l’ajout de la gestion des intrusions, nous concrétisons notre vision d’une plateforme entièrement unifiée, ouverte et gérée dans le cloud. Cela permet aux entreprises de détecter, vérifier et répondre aux menaces avec plus de rapidité et de confiance », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produits chez Genetec Inc.

Disponibilité et prise en charge du matériel

La fonction de panneau d’intrusion pour Security Center SaaS sera disponible à l’échelle mondiale à partir de mi-2025, au travers du réseau de partenaires distributeurs accrédités de Genetec. Basé sur une architecture ouverte et s’appuyant sur la gamme de dispositifs multifonction et gérés dans le cloud Cloudlink de Genetec, Security Center SaaS prendra en charge les panneaux d’intrusion Bosch dès le lancement, et d’autres partenariats technologiques devraient par la suite être conclus afin d’étendre encore la compatibilité. Les clients pourront ainsi choisir le matériel qui répond le mieux à leurs besoins ou conserver leurs panneaux existants, ce qui leur offrira une solution rentable et flexible pour moderniser leurs opérations de sécurité physique.

Pour plus d’informations sur Security Center SaaS et ses nouvelles capacités de gestion des intrusions, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/a/suivre-les-nouvelles-de-security-center-saas

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC, CloudlinkMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

