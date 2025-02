Vantiva - Résultats opérationnels estimés pour l'année 2024

Communiqué de Presse

Résultats opérationnels estimés 2024

Vantiva atteint ses objectifs, a intégré avec succès les activités de Home Networks et est proche de finaliser la vente de SCS

EBITDA AJUSTÉ1 (activités poursuivies): 104 MILLIONS D'EUROS (97 MILLIONS EN 2023)

(Avec SCS :142 millions d'euros)

FCF2 POSITIVE) (activités poursuivies): 33 MILLIONS D'EUROS (-40 MILLIONS EN 2023)

(Avec SCS : 55 millions d'euros)

Paris, France – Le 27 février 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, annonce ses résultats financiers estimés pour l'année 2024.

La base comptable utilisée pour ces estimations est cohérente avec les méthodes comptables appliquées par Vantiva et décrites dans ses états financiers consolidés. Cependant, toutes les procédures de clôture annuelle ne sont pas achevées. Ces données financières estimées ont été examinées par le Conseil d'administration de Vantiva et sont en cours d’audit. Le rapport CSRD est en cours. L’arrêté des comptes par le Conseil d'administration et la publication des comptes complets sont prévus le 13 mars 2025, conformément au calendrier financier.

Les résultats 2024 sont présentés pour les activités poursuivies, c'est-à-dire avec SCS en activités abandonnées. Pour éviter tout risque de confusion, Vantiva indique qu’il n’a pas d’exposition à un risque matériel concernant Technicolor.

Eléments clés :

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19,3 % pour atteindre 1 865 millions d'euros (19,9 % à taux de change constants) grâce à la consolidation de l'activité Home Networks (HN).

L'EBITDA ajusté s'élève à 104 millions d'euros (+ 6,2 %), avec une marge en pourcentage en légère baisse à 5,6 % du chiffre d'affaires contre 6,2 % en 2023.

Le flux de trésorerie disponible, après intérêts et impôts, mais avant les coûts de restructuration liés à l'acquisition de HN, est positif de 33 millions d'euros, contre un flux négatif de 40 millions d'euros en 2023. Cette amélioration est principalement due à une meilleure gestion du fonds de roulement, liée à l'alignement des conditions commerciales de HN sur celles de Vantiva.

À la fin de l'année 2024, Vantiva disposait d'une trésorerie de 30 millions d'euros et d'une ligne de crédit non utilisée de 64 millions d'euros.

La dette nette nominale totale (y compris les contrats de location) s'est élevée à 452 millions d'euros.

La finalisation de la cession de SCS est prévue pour fin mars et conduit à une charge de dépréciation d’environ 100 millions d’euros.

Tim O'Loughlin, Directeur général de Vantiva, a déclaré :

« Vantiva a atteint ses objectifs pour 2024 en respectant ses engagements envers ses clients dans une année difficile. L’atteinte du chiffre d’affaires combinée à une gestion disciplinée des coûts et à l'intégration réussie des activités de Home Networks n’ont été possible que grâce au travail acharné et au dévouement de notre équipe. Avec la transaction SCS sur le point d'être finalisée, Vantiva se concentre pleinement sur ses activités de connectivité pour continuer à délivrer de solides performances pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. »

Points Clés 2024 et Perspectives 2025





En millions d'euros, activités poursuivies 2024 2023 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires 1 865 1 563 19,3 % 19,9 % EBITDA ajusté 104 97 6,8 % 7,3% En % des ventes 5,6 % 6,2 % (65) pbs (65) bps FCF après intérêts et impôts et avant coûts de restructuration liés à HN 33 (40) 73 74

Points Clés

Le secteur de la connectivité a continué à faire face à un marché difficile en 2024, en particulier au cours du premier semestre. En raison de la forte concurrence entre les fournisseurs de services réseau (NSP), les programmes d'investissement ont fait l'objet d'un contrôle strict. Toutefois, l'introduction de nouvelles générations de produits et les ajustements de stocks réalisés dans l'industrie ont conduit à une reprise séquentielle au cours du second semestre de l'année.

Répartition des ventes par produit

En millions d'euros 2024 2023 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires 1 865 1 563 19,3 % 19,9 % Dont Haut débit 1 153 1 262 (8,6) % (8,2) % Vidéo 632 301 ns ns Diversification 80 EBITDA ajusté 104 97 6,8 % 7,3 % En % des ventes 5,6 % 6,2 %

Grâce à sa stratégie d'innovation, Vantiva a connu un grand succès commercial avec ses produits Wi-Fi 7, Fibre et FWA 5G en Amérique du nord, en Asie et dans certains pays européens. Dans le même temps, les ventes dans la région LATAM ont baissé car la demande de fibre est restée concentrée sur les produits hautement « commoditisés » d'entrée de gamme, et le segment des équipement vidéo est resté peu dynamique. Dans ce contexte, les ventes de Vantiva ont atteint 1 865 millions d'euros, soit une hausse de 19,3 % (19,5 % à taux de change constants). Cette augmentation provient de la consolidation de l'activité Home Network.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 104 millions d'euros, contre 97 millions d'euros en 2023. En pourcentage, la marge s'est établie à 5,6 % du chiffre d'affaires, contre 6,2 % en 2023. L'ajustement rapide des coûts et l'intégration réussie de HN ont permis un rebond de la marge au cours du second semestre. La marge EBITDA du second semestre a plus que doublé par rapport au premier semestre pour dépasser 7 %.

L’EBITDA ajusté a bénéficié de synergies non récurrentes pour environ 30 million d’euros, liées à l’acquisition de HN, notamment sur la fourniture de composants. Toutefois, cet impact positif a été plus que compensé par l’effet négatif de la structure de coûts élevée au début de l'année, avant l’intégration de HN.

Le flux de trésorerie disponible après les frais financiers et les impôts, mais avant les coûts de restructuration liés à l'acquisition de HN, est positif à 33 millions d'euros, contre -40 millions d’euros en 2023.

Perspectives

En raison de l’environnement du marché, Vantiva anticipe des ventes 2025 en ligne avec celles de 2024.

Néanmoins, grâce au plan de réduction des couts et la poursuite des effets positifs de l’intégration de HN ; Vantiva devrait continuer à améliorer ses performances financières et confirme qu’il est en trajectoire pour atteindre plus de 200 millions d’euros de synergies de couts cumulés d’ici 2026.

En 2025, Vantiva devrait afficher une hausse significative de son EBITDA ajusté et atteindre un Free Cash-Flow positif après charges financières, impôts et couts de restructurations:

EBITDA ajusté > 150 millions d'euros

FCF3> Positif

Analyse des Flux de Trésorerie et de la Dette

En millions d'euros 2024 2023 Taux de change réels Taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 104 97 7 7 Investissements (74) (59) (14) (14) Dépenses non récurrentes (impact sur la trésorerie) (88) (30) (58) (58) Variation du BFR et des autres actifs et passifs 92 (8) 101 102 Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 35 0 35 37 Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts et avant restructuration pour HN 33 (40) 73 74





31/12/2024 31/12/2023 Dette nominale brute (y compris les dettes de location) 508 555 Trésorerie et équivalents de trésorerie (37) (133) Dette nominale nette (non-IFRS) 471 422 Ajustements IFRS (19) (15) Dette financière nette (IFRS) 452 407

Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts passe d'un montant négatif de -1 million d'euros à un montant positif de 35 millions d'euros en 2024. Cette amélioration est due à l'EBITDA (+7 millions d'euros) et à la variation du fonds de roulement (+100 millions d'euros) liée à l'alignement des conditions commerciales de l'activité HN sur celles de Vantiva. D'autre part, les dépenses d'investissement ont augmenté de 14 millions d'euros et l'impact sur la trésorerie des dépenses non récurrentes s'est élevé à -88 millions d'euros (contre -30 millions d'euros), principalement liés aux coûts de restructuration pour l'intégration de HN (-65 millions d'euros).

Le flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts s'est élevé à -32 millions d'euros, contre -47 millions d'euros en 2023.

Ajusté des coûts de restructuration liés à l'intégration des réseaux domestiques, le flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts était positif de 33 millions d'euros (contre -40 millions en 2023).

La position de trésorerie, y compris la facilité de crédit non utilisée, s'élevait à 101 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2024, contre 209 millions d'euros un an plus tôt.

La dette nette nominale à la fin de l'année s'élevait à 471 millions d'euros, soit une augmentation de 49 millions.

Selon les normes IFRS, la dette nette s'élève à 452 millions d'euros au 31 décembre 2024 contre 407 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Point sur la cession de SCS

Le 19 décembre 2024, Vantiva a annoncé son intention de vendre sa division SCS à des fonds gérés par Variant Equity. La clôture de cette opération est prévue pour la fin du mois de mars 2025.



Annexes

Impact de l'IFRS 16

Année 2024



(y compris IFRS 16) Année

(hors IFRS16) Impact de l'IFRS16 (en millions d'euros)





Aux taux actuels Aux taux actuels Aux taux actuels Chiffre d'affaires 1 865 1 865 +0 EBITDA Ajusté 104 92 +12

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complètes de ces risques et incertitudes, veuillez vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2024, sous le numéro D-24-0375.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, et a placé Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée. L'acquisition de la division Home Networks de CommScope en janvier 2024 a renforcé Vantiva dans son engagement sans relâche au service de l'innovation.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

1 L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, «step-up» sur stocks, amortissements des incorporels issus des acquisitions; des dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

2 Après intérêts et impôts et avant charges de restructuration liées à l'acquisition de Home Networks.

3 Après frais financiers et impôts.

