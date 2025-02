SEALSQ entre en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100 % d'IC'ALPS

Genève, Suisse , 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), l'un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions matérielles et logicielles technologiques de semi-conducteurs, de PKI et de technologies post-quantiques, a annoncé aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec les actionnaires d'IC'ALPS SAS (« IC'ALPS »), un spécialiste de la conception et de la fourniture d'ASIC basé à Grenoble, en France, en vue d'acquérir 100 % du capital et des droits de vote d'IC'ALPS. Ces négociations exclusives résultent de la signature d'une lettre d'intention avec IC'ALPS et ses actionnaires. L'acquisition est subordonnée, entre autres, à la réalisation des due diligences appropriées, à la signature d'accords définitifs et à l'autorisation des autorités réglementaires françaises. Cette acquisition stratégique renforcera l'engagement de SEALSQ à faire progresser le développement de ses circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) pour répondre à la demande croissante du secteur et ajoutera environ 100 personnes hautement qualifiées basées dans les centres actuels d'IC'ALPS à Grenoble et Toulouse.

Expansion stratégique dans les technologies ASIC et post-quantiques

En 2024, SEALSQ s'est lancé dans une initiative audacieuse visant à capitaliser sur son architecture matérielle résistante aux normes QS7001 afin de pénétrer le segment des ASIC : SEALSQ a engagé de grands fabricants d'électronique qui cherchaient à développer des puces sécurisées résistantes aux technologies quantiques personnalisées, adaptées aux exigences spécifiques des cas d'utilisation. Cette expansion dans le segment des ASIC post-quantiques a marqué une étape charnière dans la stratégie industrielle de SEALSQ, dévoilant d'importantes opportunités commerciales et flux de revenus. IC'ALPS, un partenaire de conception de confiance de SEALSQ qui a contribué à la nouvelle conception de la plateforme résistante aux quantums, est apparu comme un partenaire naturel pour soutenir cette nouvelle stratégie ASIC.

Le développement d'ASIC est un processus très complexe nécessitant une personnalisation précise, une validation rigoureuse et une fabrication méticuleuse. L'acquisition d'IC'ALPS par SEALSQ réunirait l'expertise de pointe d'IC'ALPS en matière de conception d'ASIC et sa présence dans les segments médical et automobile, ainsi que le vaste portefeuille de propriété intellectuelle de sécurité, les capacités de vente et de chaîne d'approvisionnement de SEALSQ. Cette synergie accélérera considérablement les délais de développement, améliorera l'évolutivité et permettra à SEALSQ d'offrir des produits performants et sur mesure, conçus à l'aide des technologies les plus récentes et les plus compétitives pour tout type d'application, élargissant ainsi sa portée à de nouveaux segments. Cette fusion devrait positionner SEALSQ parmi les principaux acteurs de l'industrie des circuits intégrés de sécurité pour les marchés européens et mondiaux.

Lucille Engels, COO d'IC'ALPS, a déclaré : « Chez IC'ALPS, nous sommes fiers de nos réalisations, qui sont le résultat du travail acharné de notre équipe dévouée au cours des sept dernières années dans la création d'ASIC et de SoC à la pointe de la technologie pour des applications exigeantes dans les domaines médical (échographies, dispositifs implantables), de l'automobile, de l'IoT, de l'IA et de la sécurité, entre autres. La fusion avec SEALSQ représente une opportunité significative pour IC'ALPS dans le domaine de la sécurité, en particulier pour tous les produits connectés, tout en répondant aux besoins d'autres clients en tant que partenaire de confiance en matière de conception et de fourniture d'ASIC.

« Unir nos forces avec SEALSQ accélérera la croissance d'IC'ALPS tout en élevant nos solutions de développement ASIC. Cette décision stratégique alimentera notre pipeline d'innovation et nous permettra d'offrir encore plus de valeur à nos clients dans le monde entier. Il renforcera également notre position sur le marché de l'UE en tant que fournisseur de circuits intégrés haute performance. De plus, il jette les bases d'un voyage extraordinaire à venir : en combinant l'expertise d'IC'ALPS en matière de conception avec les capacités de SEALSQ, nous créons une puissance solide dans l'industrie des ASIC post-quantiques pour les années à venir », a déclaré Jean-Luc Triouleyre, PDG d'IC'ALPS.

« La collaboration entre IC'ALPS et SEALSQ illustre l'esprit dynamique et innovant de l'écosystème français des semi-conducteurs », a ajouté Jean Pierre Enguent, CTO de SEALSQ. « Ce projet d'acquisition démontre comment les entreprises de haute technologie de taille moyenne peuvent unir leurs forces pour développer des produits de prochaine génération qui rivalisent avec les grandes entreprises. En alliant agilité et innovation, nous sommes convaincus que nous établirons une nouvelle référence d'excellence dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

Carlos Moreira, PDG de SEALSQ, a également commenté le projet d'acquisition en déclarant : « Notre projet d'acquisition d'IC'ALPS marque une étape importante dans notre mission de stimuler l'innovation dans la technologie des semi-conducteurs sécurisés. En unissant nos forces, nous pensons que nous serons en mesure de dominer le marché des solutions de sécurité post-quantiques et du développement d'ASIC quantiques. Nous sommes fermement convaincus que cette décision renforcera encore notre capacité à fournir des micropuces sécurisées de pointe qui définiront l'avenir de la cybersécurité et de la confiance numérique.

« La consolidation de l'écosystème français des semi-conducteurs est essentielle au maintien de notre compétitivité mondiale », a déclaré Bernard Vian, directeur général de SEALSQ. « En acquérant IC'ALPS, SEALSQ permettrait non seulement d'étendre ses capacités technologiques, mais aussi de renforcer la position stratégique de la Société et de la France dans l'industrie des semi-conducteurs. Cette initiative favoriserait l'innovation, garantirait la résilience de la chaîne d'approvisionnement et soutiendrait le développement de puces sécurisées de pointe qui définiront l'avenir de la cybersécurité.

À propos des microcontrôleurs post-quantiques

Les microcontrôleurs post-quantiques intègrent des algorithmes cryptographiques résistants aux technologies quantiques et des fonctions de sécurité améliorées pour protéger les systèmes numériques contre les futures menaces de l'informatique quantique. Les principaux développements dans ce secteur sont les suivants :

Recherche et intégration d'algorithmes cryptographiques post-quantiques.

Fonctionnalités de sécurité matérielles améliorées pour la résilience contre les cybermenaces.

Standardisation et adoption dans des secteurs critiques, notamment la finance, la défense et la sécurité de l'IoT.





Le marché des ASIC : croissance, applications et tendances

Les ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) sont conçus pour des applications spécialisées, offrant des performances supérieures, une consommation d'énergie plus faible et un coût réduit par rapport aux solutions alternatives telles que les FPGA ou les microcontrôleurs à usage général. Les principales informations sur le marché des ASIC sont les suivantes :

Croissance du marché : Le marché mondial des ASIC devrait passer de 21,53 milliards de dollars en 2024 à 36,80 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,9 % (Source : Fortune Business Insights, 2024).

: Le marché mondial des ASIC devrait passer de , avec un TCAC de (Source : Fortune Business Insights, 2024). Applications clés : Télécommunications, automobile, électronique grand public, automatisation industrielle et soins de santé.

: Télécommunications, automobile, électronique grand public, automatisation industrielle et soins de santé. Tendances technologiques : Les progrès dans la fabrication et l'emballage des semi-conducteurs sont à l'origine de la prochaine vague d'innovation en matière d'IA, d'IoT et de 5G.

: Les progrès dans la fabrication et l'emballage des semi-conducteurs sont à l'origine de la prochaine vague d'innovation en matière d'IA, d'IoT et de 5G. Focus sur la sécurité : Les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité, en particulier dans l'IoT et le cloud computing, poussent les fournisseurs d'ASIC à intégrer des fonctionnalités de sécurité robustes telles que des mécanismes de cryptage et d'authentification.

Ce projet d'acquisition marquerait une étape majeure dans l'expansion stratégique de SEALSQ et renforcerait davantage son leadership dans les solutions de sécurité post-quantique. Si elle est finalisée, l'acquisition prévue d'IC'ALPS permettra à SEALSQ de fournir des solutions ASIC hautement spécialisées et sécurisées à un marché en pleine croissance.

A propos d'IC'ALPS :

IC'ALPS est votre partenaire ASIC à guichet unique. Basée en France (siège à Grenoble, deux centres de conception à Grenoble et Toulouse), la société propose à ses clients une offre complète pour le développement de circuits intégrés spécifiques (ASIC) et de systèmes sur puce (SoC) depuis la spécification des circuits, la maîtrise de la conception en interne, jusqu'à la gestion de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la production. Ses 100+ ingénieurs s'enrichissent de circuits analogiques, numériques et mixtes (interfaces capteurs/MEMS, consommation d'énergie ultra-faible, gestion de l'énergie, convertisseurs haute résolution, haute tension, traitement du signal, architectures multiprocesseurs basées sur ARM et RISC-V, accélérateurs matériels) sur des technologies de 0,18 μm à 3 nm, et provenant de plusieurs fonderies (TSMC, Global Foundries, Tower Semiconductor, X-FAB, STMicroelectronics, etc.). La société est active dans le monde entier dans les secteurs médical, industriel, automobile, IoT, IA, mil-aero et de l'identité et de la sécurité numériques. IC'ALPS est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, EN 9100:2018, Critères Communs, prêt pour l'IATF16949, membre de la TSMC Design Center Alliance (DCA), partenaire privilégié ams Osram et réseau de partenaires X-FAB.

Plus d'informations : www.icalps.com et https://www.linkedin.com/company/ic-alps

À propos de SEALSQ :

SEALSQ est un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Notre technologie intègre de manière transparente les semi-conducteurs, l'infrastructure à clé publique (PKI) et les services d'approvisionnement, avec un accent stratégique sur le développement de cryptographie et de semi-conducteurs résistants aux quentailles quantiques de pointe, conçus pour relever les défis de sécurité urgents posés par l'informatique quantique. À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes cryptographiques traditionnelles telles que RSA et la cryptographie à courbe elliptique (ECC) sont de plus en plus vulnérables.

SEALSQ est à l'avant-garde du développement de semi-conducteurs post-quantiques qui offrent une protection robuste et évolutive des données sensibles dans un large éventail d'applications, notamment les jetons d'authentification multifacteur, l'énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, l'infrastructure de réseau informatique, l'automobile et les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. En intégrant la cryptographie post-quantique dans nos solutions de semi-conducteurs, SEALSQ s'assure que les organisations restent protégées contre les menaces quantiques. Nos produits sont conçus pour protéger les systèmes critiques, améliorant ainsi la résilience et la sécurité dans divers secteurs.

Pour plus d'informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter www.sealsq.com.

Déclarations prospectives

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant SEALSQ Corp et ses activités. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant notre stratégie commerciale, notre performance financière, nos résultats d'exploitation, nos données de marché, des événements ou des développements que nous prévoyons ou anticipons à l'avenir, ainsi que tout autre énoncé qui ne sont pas des faits historiques. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus et sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations, qui sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des éventualités importantes, dont beaucoup sont indépendantes de notre volonté. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui, à notre avis, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux discutés dans les déclarations prospectives comprennent la capacité de SEALSQ à poursuivre des transactions bénéfiques avec des parties importantes, y compris un nombre limité de clients importants ; la demande du marché et les conditions de l'industrie des semi-conducteurs ; et les risques discutés dans les documents déposés par SEALSQ auprès de la SEC. Les risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans les rapports déposés par SEALSQ auprès de la SEC.

SEALSQ Corp fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.