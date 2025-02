Bekaert: Résultats annuels 2024

Résultats annuels 2024

Prestation résiliente dans un environnement difficile

Proposition d'un dividende de € 1,90 par action (+6%) et programme de rachat

d'actions en cours pour un montant de € 200 millions

Bekaert a réalisé une performance financière résiliente en 2024, avec des marges bénéficiaires stables (marge EBITu de 8,8%) et des flux de trésorerie solides (cash-flow libre de € 193 millions). Malgré des volumes plus faibles et des conditions moins favorables dans nombre de ses marchés finaux, Bekaert continue de bénéficier de l'exécution réussie de sa stratégie portant sur la rationalisation du portefeuille, la discipline en matière de fixation de prix, l'amélioration du mix de produits à marge plus élevée et le renforcement de l’efficacité des coûts.

Yves Kerstens, CEO de Bekaert, a commenté: «Je suis très satisfait de la réaction de nos équipes en 2024, qui ont travaillé d'arrache-pied pour protéger les marges et les flux de trésorerie malgré la baisse des volumes. Ces résultats montrent la résilience de Bekaert, grâce à son empreinte et à sa structure de coûts rationalisées, et à sa capacité à performer dans des marchés difficiles. Nous avons également annoncé aujourd'hui la cession d'activités plus primaires en Amérique du Sud à une valeur attrayante, ce qui démontre une fois de plus la transformation du portefeuille du Groupe. Il est probable que l'année 2025 sera tout aussi difficile et incertaine, notamment en raison des droits d'importation et des droits de douane.Toutefois, je suis convaincu que nous avons mis en place la bonne stratégie et que nous avons de plus en plus l'agilité nécessaire pour relever ces défis.»

Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé de € 4,0 milliards (-8,6%) et chiffre d'affaires global 1 de € 4,9 milliards (-9.0%) Les volumes ont baissé de -3,5%, entrainant une baisse du chiffre d'affaires de € -151 millions Le chiffre d'affaires a été impacté de € -170 millions (-3,9%) par la transmission de la baisse des prix du fil machine et de l'énergie Effet moindre des prix et du mix (€ -52 millions, -1,2%) et des devises (€ -31 millions, -0,7%) Le chiffre d’affaires issu des acquisitions a ajouté € +33 millions (+0,8%) au chiffre d'affaires

de € 4,9 milliards (-9.0%) Marge bénéficiaire brute sous-jacente stable à 17,3% (contre 17,2% pour l'exercice 2023) malgré des volumes en baisse Attention particulière portée à l’optimisation des coûts et aux capacités de production

Résultat opérationnel solide et marge stable dans un marché en déclin EBITDAu 2 de € 520 millions (-7,3%), marge EBITDAu sur chiffre d’affaires de 13,1% (contre 13,0% pour l'exercice 2023) EBITu 2 de € 348 millions (-10,3%), marge EBITu de 8,8% (contre 9,0% pour l'exercice 2023)

Amélioration des performances des joint-ventures brésiliennes non consolidées avec des volumes de ventes plus élevés (+3%) et une part de résultat net en hausse (+5%, à € 49 millions)

EPS (bénéfice sur action) de € 4,56 (-4% contre € 4,75 pour l'exercice 2023) et EPSu 2 de € 5,55 (-4% contre €5,76 pour l'exercice 2023)

de € 5,55 (-4% contre €5,76 pour l'exercice 2023) Génération de trésorerie solide, malgré la baisse du chiffre d'affaires Cash-flow libre (FCF 2 ) de € 193 millions, par rapport à € 267 millions pour l'exercice 2023 L’endettement net reste bas à € 283 millions (€ 254 millions pour l'exercice 2023, € 399 millions au S1 2024), résultant en un endettement net sur EBITDAu stable de 0,5x (contre 0,5x fin exercice 2023 et 0,7x au S1 2024)

Proposition d'un dividende de € 1,90 par action (+6% en glissement annuel), en sus du programme de rachat d'actions en cours de € 200 millions.

Faits marquants opérationnels et stratégiques

Amélioration du mix contribuant positivement à l'EBIT et minimisant l'impact de la baisse des volumes

Attention intensifiée sur l'efficacité des coûts et l'excellence opérationnelle: D'autres initiatives au niveau des coûts prévues en 2025

Problèmes opérationnels résolus dans les activités Steel Ropes (BBRG) en Europe et en Amérique du Nord avec un retour à la production normale au quatrième trimestre 2024 Carnet de commandes reste propice

Quelques retards dans les plates-formes de croissance, mais les perspectives à long terme restent solides L’engagement des clients reste excellent L’expansion par étapes garantissant que la capacité corresponde à la demande et que les coûts soient bien maîtrisés

Intégration réussie des acquisitions récentes de BEXCO et de Flintstone

Accord conclu sur la cession de Steel Wire Solutions au Costa Rica, en Équateur et au Venezuela pour une valeur d'entreprise d'environ US$ 73 millions et un produit net d'environ US$ 37 millions, un multiple valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,3x.

En 2024, les émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2 ont été réduites d'environ 5% par rapport à 2023, conformément à notre ambition à long terme.





Perspectives

Les conditions dans beaucoup de nos marchés finaux se sont détériorées au cours du second semestre 2024 et Bekaert a pris des mesures pour protéger les marges et les flux de trésorerie en dépit de la baisse des volumes et des prix. L’environnement des affaires faible du second semestre 2024 devrait persister en 2025. Par conséquent, le Groupe s'attend à des revenus stables pour 2025 et des marges tout au moins stables, avec une répartition plus équilibrée entre le premier et le second semestre.

Engagement à restituer de la valeur à nos actionnaires

Le Conseil d'administration s'est engagé à maintenir une politique d'allocation du capital stratégique, en équilibrant l'investissement dans la croissance future et l’innovation, tout en maintenant un bilan solide et en augmentant le rendement des actionnaires au fil du temps. Le Groupe poursuit sa politique d'augmentation progressive du dividende d'année en année et annonce aujourd'hui un dividende brut de € 1,90 par action (soit une augmentation de 6% en glissement annuel), qui sera proposé par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en mai 2025. Ce dividende proposé aux actionnaires s'ajouterait au rachat d'actions Bekaert en cours pour un montant maximum de € 200 millions.

Conférence téléphonique pour analystes et investisseurs

Yves Kerstens, CEO de Bekaert, et Seppo Parvi, CFO, présenteront ce vendredi 28 février 2025 à 10.00 heures CET les résultats 2024 aux analystes et aux investisseurs. Cette présentation peut être suivie en direct après inscription sur le site de Bekaert (bekaert.com/en/investors) et y sera également disponible par la suite.

Pièce jointe