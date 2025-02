Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Update over het inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Vandaag kondigt Bekaert aan dat het de eerste tranche heeft voltooid van het inkoopprogramma van eigen aandelen van € 200 miljoen. Tijdens deze tranche, die begon op 22 november 2024 en eindigde op 21 februari 2025, heeft het bedrijf 750 093 aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van € 25 miljoen.

Gedurende de periode van 20 februari 2025 tot 21 februari 2025 heeft Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 15 024 aandelen heeft gekocht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties gedurende de periode van 20 februari 2025 tot 21 februari 2025:



Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde



prijs (€) Hoogste



prijs (€) Laagste



prijs (€) Bedrag (€) 20 februari 2025 Euronext Brussels 6 000 34,49 34,72 34,18 206 940

MTF CBOE 2 000 34,49 34,72 34,18 68 980

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — 21 februari 2025 Euronext Brussels 5 024 34,49 34,64 34,36 173 278

MTF CBOE 2 000 34,50 34,60 34,34 69 000

MTF Turquoise — — — — —

MTF Aquis — — — — — Totaal

15 024 34,49 34,72 34,18 518 198

Bekaert kondigt de tweede tranche aan van het inkoopprogramma van eigen aandelen

Bekaert kondigt ook aan dat de volgende tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen vandaag start, voor een totaalbedrag tot € 25 miljoen. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de marktomstandigheden, deze tranche zal worden voltooid voor de publicatie van de activiteitenverslag op 14 mei 2025. Tijdens deze periode, zal Bekaert regelmatig persberichten publiceren met updates over de geboekte vooruitgang, zoals wettelijk is vereist. Deze informatie zal ook beschikbaar zijn op de pagina's voor investeerders van onze website.

Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het liquiditeitscontract aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 7 601 aandelen heeft aangekocht in de periode van 20 februari 2025 tot 26 februari 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 231 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 20 februari 2025 tot 26 februari 2025:



Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 20 februari 2025 2 401 34,41 34,58 34,20 82 618 21 februari 2025 1 764 34,44 34,54 34,34 60 752 24 februari 2025 1 636 34,15 34,34 34,04 55 869 25 februari 2025 1 300 34,02 34,10 34,00 44 226 26 februari 2025 500 34,26 34,26 34,26 17 130 Totaal 7 601





260 596







Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 20 februari 2025 2 431 34,56 34,76 34,40 84 015 21 februari 2025 2 000 34,54 34,66 34,40 69 080 24 februari 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 25 februari 2025 800 34,24 34,30 34,20 27 392 26 februari 2025 1 000 34,29 34,40 34,20 34 290 Totaal 6 231





214 777

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 40 102 aandelen.

Op 26 februari 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 595 695 eigen aandelen aan, of 4,78% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage