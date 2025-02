Afarak Group: N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2024

09:30 Lontoo, 11:30 Helsinki, 28.2.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2024

7-12/2024 7-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 Liikevaihto MEUR 57,2 58,3 128,6 153,7 Käyttökate MEUR -1,6 1,5 2,6 16,6 Liikevoitto MEUR -3,2 0,6 -0,1 15,0 Tulos ennen veroja MEUR -7,2 -0,2 -5,3 12,0 Kauden tulos MEUR -7,8 -0,5 -7,2 10,0 Osakekohtainen tulos EUR -0,03 0,00 -0,03 0,04 Käyttökate-% % -2,9 2,5 2,0 10,8 Liikevoitto-% % -5,6 1,2 -0,1 9,8 Tulos-% % -12,5 -0,3 -4,1 7,8 Henkilöstö (kauden lopussa) 602 595 602 595

VUODEN 2024 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto supistui vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla 57,2 (7-12/2023: 58,3) miljoonaan euroon;

Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 25,2 % ja oli 9 837 (7-12/2023: 7 854) tonnia;

Louhitut tonnit kasvoivat 3 % ja olivat 177 972 (7-12/2023: 173 629) tonnia;

Konsernin käyttökate laski -1,6 (7-12/2023: 1,5) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli -2,9 % (7-12/2023: 2,5 %);

Liikevoitto oli -3,2 (7-12/2023: 0,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -5,6 % (7-12/2023: 1,2 %);

Kauden tulos oli -7,8 (7-12/2023: -0,5) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (7-12/2023: 1,3) miljoonaa euroa;

Korollisen velan määrä väheni 2,6 (31.12.2023: 3,1) (30.6.2024: 4,6) miljoonaan euroon;

Rahavarat olivat 31.12.2024 4,0 (31.12.2023: 18,0) (30.6.2024: 10,1) miljoonaa euroa.





VUODEN 2024 YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto oli edellistä vuotta pienempi, 128,6 (1-12/2023: 153,7) miljoonaa euroa;

Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 5,1 % ja oli 21 759 (1-12/2023: 20 709) tonnia;

Louhitut tonnit kasvoivat 8,7 % ja olivat 365 929 (1-12/2023: 336 601) tonnia;

Käyttökate laski 2,6 (1-12/2023: 16,6) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli -0,1 (1-12/2023: 15,0) miljoonaa euroa;

Kauden tulos oli -7,2 (1-12/2023: 10,0) miljoonaa euroa.

Rahoituskulut sisältävät 1,9 miljoonan euron hyperinflaatio-oikaisun Turkin yhtiöihin liittyen.

MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2025 ENSIMMÄISELLE KVARTAALILLE

Matalahiilisen ferrokromin tuotannon odotetaan kasvavan vuoden 2024 neljänteen kvartaaliin verrattuna. Alhaisissa markkinahinnoissa näkyy pohjakosketuksen merkkejä. Pyrimme alentamaan tuotantokustannuksiamme ja vähentämään kiinteiden kustannusten vaikutusta lisäämällä standardilaatujen tuotantoa. Kromimalmin tuotannon odotetaan olevan samalla tasolla. Markkinahinnat ovat viime aikoina alkaneet jälleen kehittyä parempaan suuntaan.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

Erittäin vaikeana vuonna 2024 saavutimme 2,6 miljoonan euron positiivisen käyttökatteen. Ruostumattoman teräksen kysyntä oli historiallisen alhaisella tasolla, erityisesti Euroopassa.

Matalahiilisen ferrokromin kysyntä kärsi tästä. Lisäksi edullisen tuonnin (Intia, Kazakstan, Venäjä ja Kiina) aiheuttamat hintapaineet painoivat voimakkaasti katteitamme. Olemme vähentäneet liiketoiminnan kulujamme 21,2 %, mutta se ei riittänyt hyvän tuloksen saavuttamiseen.

Kromimalmin hinnat laskivat jyrkästi vuoden toisella puoliskolla, mikä vaikutti edelleen liikevaihtoon ja katteisiin.

Onnistuimme kuitenkin pitämään taloudellisen asemamme vakaana. Yhtiö noudattaa uutta osinkopolitiikkaa ja hallitus aikoo päättää osingonjaosta myöhemmin.

Helsingissä, 28.2.2025

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite