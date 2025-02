Vaisala Oyj

Pörssitiedote

28.2.2025 klo 11.45

Vaisala Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (26.2.2025)

Vaisala Oyj on vastaanottanut Mandatum Oyj:ltä 26.2.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen.

Mandatum Oyj:n kokonaisomistus Vaisala Oyj:n äänistä mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta alitti viiden (5) %:n rajan 26.2.2025. Vaisala Oyj:n K-sarjan osakkeita muunnettiin A-sarjan osakkeiksi. Tämän seurauksena Mandatum Oyj:n osuus yhtiön äänistä alitti viisi prosenttia.

Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

(7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

(7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 1,14 % osakkeista



0,44 % äänistä 1,14 % osakkeista



0,44 % äänistä 36 436 728 osaketta



95 206 160 ääntä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 2,38 % osakkeista



5,76 % äänistä 2,38 % osakkeista



5,76 % äänistä





A: Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi (jos mahdollista) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora



(AML 9:5) Välillinen



(AML 9:6 ja 9:7) Suora



(AML 9:5) Välillinen



(AML 9:6 ja 9:7) Vaisala Oyj A



FI0009900682 416 109 osaketta



416 109 ääntä 1,14 % osakkeista



0,44 % äänistä A YHTEENSÄ 416 109 osaketta



416 109 ääntä 1,14 % osakkeista



0,44 % äänistä





X Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Mandatum Oyj 0 0 0 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö alle 5 % 0 alle 5 % Mandatum Asset Management Oy 0 0 0 Mandatum Fund Management S.A. 0 0 0 Mandatum SICAV-UCITS Mandatum Nordic Active Ownership Equity Fund alle 5 % 0 alle 5 %





Vaisalan osakekanta on jaettu K- ja A-sarjan osakkeisiin. Vaisalalla on yhteensä 36 436 728 osaketta, joista 3 093 128 kuuluu sarjaan K ja 33 343 600 sarjaan A. A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin arvopaperipörssissä. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustavat 91,51 % kaikista osakkeista ja 35,02 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustavat 8,49 % kaikista osakkeista ja 64,98 % äänimäärästä. Kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on 95 206 160. Vaisalalla on hallussaan 152 149 omaa A-sarjan osaketta.





Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys.