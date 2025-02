28/02/2025

LACROIX annonce la cession définitive du segment City-Mobilité

LACROIX confirme avoir finalisé la cession de son segment City-Mobilité auprès de la société SWARCO. Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 12 décembre dernier. Cette cession est effective au 28 février 2025.

Cette opération marque la volonté de LACROIX de se recentrer sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques.

L'expérience et la réputation de SWARCO dans l'industrie des STI (Système de Transport Intelligent) ont été des facteurs décisifs dans le choix de cet acheteur. Les activités de SWARCO, leader mondial des solutions de mobilité (gestion de trafic, marquage routier…), affichent une forte complémentarité avec le segment City-Mobilité sur les plans géographique, technologique et commercial, offrant ainsi de grandes opportunités de développement et de synergies.

Le segment City-Mobilité rassemble les business units Traffic et V2X qui représentaient un chiffre d’affaires de 30,8 M€ en 2024, soit 4,6% du chiffre d’affaires de LACROIX. Il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d’Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

Pour rappel, ce segment City-Mobilité a été comptablement traité en « Activité Abandonnée » sur l’exercice 2024.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques. A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

