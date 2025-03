3rd March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 28th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 14,398 Lowest price per share (pence): 632.00 Highest price per share (pence): 645.00 Weighted average price per day (pence): 637.2298

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,077,300 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,077,300 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 637.2298 14,398 632.00 645.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 28 February 2025 08:00:14 129 645.00 XLON 00325001542TRLO1 28 February 2025 08:20:07 114 639.00 XLON 00325016493TRLO1 28 February 2025 08:22:06 129 640.00 XLON 00325017966TRLO1 28 February 2025 08:22:32 125 638.00 XLON 00325018255TRLO1 28 February 2025 08:40:52 133 638.00 XLON 00325031946TRLO1 28 February 2025 08:45:39 62 638.00 XLON 00325035807TRLO1 28 February 2025 08:49:21 133 637.00 XLON 00325038890TRLO1 28 February 2025 08:49:25 128 635.00 XLON 00325038930TRLO1 28 February 2025 08:49:25 128 635.00 XLON 00325038931TRLO1 28 February 2025 08:49:28 5 634.00 XLON 00325038975TRLO1 28 February 2025 08:49:28 123 634.00 XLON 00325038976TRLO1 28 February 2025 08:54:29 125 632.00 XLON 00325043174TRLO1 28 February 2025 09:26:32 431 634.00 XLON 00325083420TRLO1 28 February 2025 09:42:54 129 637.00 XLON 00325121267TRLO1 28 February 2025 09:42:54 172 637.00 XLON 00325121268TRLO1 28 February 2025 09:42:54 29 637.00 XLON 00325121269TRLO1 28 February 2025 09:43:35 77 638.00 XLON 00325121989TRLO1 28 February 2025 09:43:35 53 638.00 XLON 00325121990TRLO1 28 February 2025 09:43:49 128 638.00 XLON 00325122275TRLO1 28 February 2025 09:43:55 8 638.00 XLON 00325122335TRLO1 28 February 2025 09:43:55 123 638.00 XLON 00325122336TRLO1 28 February 2025 10:00:43 123 640.00 XLON 00325135957TRLO1 28 February 2025 10:11:28 132 639.00 XLON 00325136210TRLO1 28 February 2025 10:11:28 68 639.00 XLON 00325136211TRLO1 28 February 2025 10:11:28 32 639.00 XLON 00325136212TRLO1 28 February 2025 10:11:28 32 639.00 XLON 00325136213TRLO1 28 February 2025 10:40:26 250 639.00 XLON 00325137022TRLO1 28 February 2025 10:40:26 124 639.00 XLON 00325137023TRLO1 28 February 2025 11:03:34 132 639.00 XLON 00325138594TRLO1 28 February 2025 11:03:34 132 639.00 XLON 00325138595TRLO1 28 February 2025 11:03:34 131 639.00 XLON 00325138596TRLO1 28 February 2025 11:53:27 376 638.00 XLON 00325140337TRLO1 28 February 2025 11:53:27 126 638.00 XLON 00325140338TRLO1 28 February 2025 12:04:00 10 638.00 XLON 00325140862TRLO1 28 February 2025 12:04:00 295 638.00 XLON 00325140863TRLO1 28 February 2025 12:04:00 185 638.00 XLON 00325140864TRLO1 28 February 2025 12:04:00 149 638.00 XLON 00325140865TRLO1 28 February 2025 12:22:18 85 638.00 XLON 00325141372TRLO1 28 February 2025 12:22:18 163 638.00 XLON 00325141373TRLO1 28 February 2025 12:25:44 21 637.00 XLON 00325141456TRLO1 28 February 2025 12:25:44 366 637.00 XLON 00325141457TRLO1 28 February 2025 12:26:21 123 637.00 XLON 00325141476TRLO1 28 February 2025 12:27:49 125 637.00 XLON 00325141518TRLO1 28 February 2025 12:33:25 146 636.00 XLON 00325141682TRLO1 28 February 2025 12:33:25 59 636.00 XLON 00325141683TRLO1 28 February 2025 12:33:25 59 636.00 XLON 00325141684TRLO1 28 February 2025 12:49:16 119 635.00 XLON 00325142160TRLO1 28 February 2025 12:56:13 4 635.00 XLON 00325142420TRLO1 28 February 2025 12:56:13 108 635.00 XLON 00325142421TRLO1 28 February 2025 12:57:38 11 635.00 XLON 00325142466TRLO1 28 February 2025 13:01:52 39 635.00 XLON 00325142543TRLO1 28 February 2025 13:09:40 132 638.00 XLON 00325142851TRLO1 28 February 2025 13:09:40 132 638.00 XLON 00325142852TRLO1 28 February 2025 13:09:40 132 638.00 XLON 00325142853TRLO1 28 February 2025 13:10:18 222 639.00 XLON 00325142879TRLO1 28 February 2025 13:10:18 171 639.00 XLON 00325142880TRLO1 28 February 2025 13:11:01 252 638.00 XLON 00325142903TRLO1 28 February 2025 13:11:01 125 638.00 XLON 00325142904TRLO1 28 February 2025 13:11:01 124 638.00 XLON 00325142910TRLO1 28 February 2025 13:25:38 132 639.00 XLON 00325143511TRLO1 28 February 2025 13:28:24 264 637.00 XLON 00325143607TRLO1 28 February 2025 13:28:24 132 637.00 XLON 00325143608TRLO1 28 February 2025 13:30:32 238 637.00 XLON 00325143811TRLO1 28 February 2025 13:32:44 142 637.00 XLON 00325143865TRLO1 28 February 2025 13:32:44 62 637.00 XLON 00325143866TRLO1 28 February 2025 13:36:01 49 637.00 XLON 00325143995TRLO1 28 February 2025 13:36:01 38 637.00 XLON 00325143996TRLO1 28 February 2025 13:39:14 40 637.00 XLON 00325144090TRLO1 28 February 2025 13:39:14 87 637.00 XLON 00325144091TRLO1 28 February 2025 13:56:15 97 638.00 XLON 00325144692TRLO1 28 February 2025 13:56:15 28 638.00 XLON 00325144693TRLO1 28 February 2025 13:56:15 86 638.00 XLON 00325144694TRLO1 28 February 2025 13:56:15 39 638.00 XLON 00325144695TRLO1 28 February 2025 13:56:15 125 638.00 XLON 00325144696TRLO1 28 February 2025 13:58:09 140 638.00 XLON 00325144740TRLO1 28 February 2025 13:58:09 110 638.00 XLON 00325144741TRLO1 28 February 2025 13:58:11 29 637.00 XLON 00325144743TRLO1 28 February 2025 13:58:11 219 637.00 XLON 00325144744TRLO1 28 February 2025 14:03:37 105 636.00 XLON 00325144856TRLO1 28 February 2025 14:03:37 26 636.00 XLON 00325144857TRLO1 28 February 2025 14:09:25 127 636.00 XLON 00325145012TRLO1 28 February 2025 14:11:31 129 635.00 XLON 00325145093TRLO1 28 February 2025 14:11:40 132 635.00 XLON 00325145102TRLO1 28 February 2025 14:23:31 124 635.00 XLON 00325145650TRLO1 28 February 2025 14:24:41 105 635.00 XLON 00325145697TRLO1 28 February 2025 14:24:41 12 635.00 XLON 00325145698TRLO1 28 February 2025 14:26:54 7 635.00 XLON 00325145788TRLO1 28 February 2025 14:26:54 117 635.00 XLON 00325145789TRLO1 28 February 2025 14:42:00 128 634.00 XLON 00325147600TRLO1 28 February 2025 14:48:51 33 633.00 XLON 00325147996TRLO1 28 February 2025 14:48:51 95 633.00 XLON 00325147997TRLO1 28 February 2025 14:52:12 86 633.00 XLON 00325148130TRLO1 28 February 2025 14:53:19 36 633.00 XLON 00325148151TRLO1 28 February 2025 14:53:19 86 633.00 XLON 00325148152TRLO1 28 February 2025 15:14:11 127 636.00 XLON 00325149317TRLO1 28 February 2025 15:14:11 126 636.00 XLON 00325149318TRLO1 28 February 2025 15:14:12 264 636.00 XLON 00325149319TRLO1 28 February 2025 15:21:31 28 636.00 XLON 00325149800TRLO1 28 February 2025 15:22:41 95 636.00 XLON 00325149876TRLO1 28 February 2025 15:22:41 28 636.00 XLON 00325149877TRLO1 28 February 2025 15:24:35 132 635.00 XLON 00325149981TRLO1 28 February 2025 15:33:31 87 635.00 XLON 00325150463TRLO1 28 February 2025 15:34:40 44 635.00 XLON 00325150533TRLO1 28 February 2025 15:34:40 1 635.00 XLON 00325150534TRLO1 28 February 2025 15:34:40 94 635.00 XLON 00325150535TRLO1 28 February 2025 15:36:58 37 635.00 XLON 00325150704TRLO1 28 February 2025 15:42:23 83 635.00 XLON 00325151078TRLO1 28 February 2025 15:50:49 132 638.00 XLON 00325151545TRLO1 28 February 2025 15:50:49 131 638.00 XLON 00325151546TRLO1 28 February 2025 15:50:49 194 638.00 XLON 00325151547TRLO1 28 February 2025 16:02:22 89 638.00 XLON 00325152142TRLO1 28 February 2025 16:02:22 411 638.00 XLON 00325152143TRLO1 28 February 2025 16:02:27 58 638.00 XLON 00325152145TRLO1 28 February 2025 16:06:28 120 638.00 XLON 00325152480TRLO1 28 February 2025 16:11:08 124 638.00 XLON 00325152744TRLO1 28 February 2025 16:11:08 7 638.00 XLON 00325152745TRLO1 28 February 2025 16:11:08 126 638.00 XLON 00325152746TRLO1 28 February 2025 16:11:08 120 638.00 XLON 00325152747TRLO1 28 February 2025 16:11:08 9 639.00 XLON 00325152748TRLO1 28 February 2025 16:11:08 139 639.00 XLON 00325152749TRLO1 28 February 2025 16:11:08 170 639.00 XLON 00325152750TRLO1 28 February 2025 16:11:08 1 639.00 XLON 00325152751TRLO1 28 February 2025 16:11:23 128 639.00 XLON 00325152761TRLO1 28 February 2025 16:11:23 5 639.00 XLON 00325152762TRLO1 28 February 2025 16:11:40 131 639.00 XLON 00325152803TRLO1 28 February 2025 16:11:58 127 639.00 XLON 00325152837TRLO1 28 February 2025 16:14:23 125 638.00 XLON 00325153056TRLO1 28 February 2025 16:14:23 1 638.00 XLON 00325153057TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970