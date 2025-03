GAUMONT : Résultats annuels consolidés au 31 décembre 2024

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 6 mars 2025

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 6 mars 2025 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 31 décembre 2024.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 31 décembre 2024

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 20241 2023 Variation Chiffre d’affaires consolidé 150,1 172,2 -13% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure 36,7 41,4 -11% Résultat net part du groupe -7,7 -3,7 n.a. Investissements 81,5 65,5 +24% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 20241 2023 Variation Capitaux propres part du groupe 184,3 193,6 -5% Endettement financier net hors obligations locatives -52,4 -40,5 n.a. 1 Les procédures d’audit sont en cours de finalisation.





CHIFFRE D’AFFAIRES 2024





Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2024 s’élève à M€ 150,1 contre M€ 172,2 l’année précédente.

Production cinématographique





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 90,6 en 2024 contre M€ 70,7 en 2023.

Le chiffre d’affaires de la distribution de films en salles en France s’élève à M€ 7,4 en 2024 contre M€ 13,9 en 2023. Dix films sortis en 2024 ont enregistré au cours de l’année 2,3 millions d’entrées alors que 4,7 millions d’entrées ont été enregistrées par le même nombre de films en 2023.





Les ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises s’élèvent à M€ 32,1 en 2024 contre M€ 23,1 en 2023. Outre les ventes de titres du catalogue, le chiffre d’affaires comprend en 2024 les revenus liés aux droits de première diffusion des films Une affaire d’honneur, Rumba la vie, Menteur, Noël joyeux, Couleurs de l’incendie, Hors-saison et Neneh Superstar.





Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la demande en France s’élève à M€ 30,1 en 2024 contre M€ 13,1 en 2023. Ce montant comprend en 2024 les revenus liés à des droits de première diffusion ainsi que les revenus de productions en cours pour le compte de plateformes VOD, plus nombreuses en 2024 qu’en 2023.





Le chiffre d’affaires à l’export s’élève à M€ 16,3 en 2024 contre M€ 15,4 en 2023.





Production Audiovisuelle





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de programmes audiovisuels s’élève à M€ 51,1 en 2024 contre M€ 92,2 en 2023. Quatre programmes ont été livrés en 2024, contre treize en 2023.

Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 comprend également le revenu reconnu à l’avancement de productions non encore livrées, telles que Bone Palace en cours de production pour Netflix et El Futuro Desierto en cours de production pour Paramount.

RESULTATS 2024





Le résultat des activités de production et distribution de films cinématographiques, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 23,3 en 2024 contre M€ 18,9 en 2023.

Le résultat des activités de production et distribution de programmes audiovisuels, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 13,4 en 2024 contre M€ 22,4 en 2023. Ce résultat comprend un revenu non récurrent de M€ 1,8 en 2024 contre M€ 6,0 en 2023.

Le résultat des activités de holding et immobilières s’élève à M€ 4,4 en 2024 contre M€ 6,4 en 2023. Cette évolution reflète la fin contractuelle des redevances de marque perçues par Gaumont.

Les coûts de structure y compris les coûts de financement des besoins généraux s’élèvent à

M€ 49,5 en 2024 contre M€ 50,9 en 2023.

Le résultat net consolidé attribuable à Gaumont est une perte de M€ 7,7 en 2024 contre une perte de M€ 3,7 en 2023. La diminution du volume des productions audiovisuelles en 2024 et les difficultés rencontrées par les films sortis en salles ont été partiellement atténuées par l’exploitation du catalogue.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE EN 2024





Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2024 à M€ 184,3 contre M€ 193,6 au 31 décembre 2023. La diminution des capitaux propres est essentiellement liée au résultat de l’exercice.

La trésorerie nette s’élève à M€ 52,4 au 31 décembre 2024 contre M€ 40,5 au 31 décembre 2023. Elle comprend principalement M€ 87,8 de trésorerie positive, M€ 13,5 de prêt de refinancement et M€ 18,7 de prêt garanti par l’Etat. Aucun tirage n’a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s’élève à M€ 62,5 au 31 décembre 2024.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 32,3 en 2024 contre M€ 33,3 en 2023. Les investissements dans les œuvres audiovisuelles s’élèvent à M€ 44,3 en 2024 contre M€ 25,8 en 2023.

PERSPECTIVES





Conscient des défis actuels, Gaumont prend des mesures ciblées visant à restaurer durablement sa performance.

Un unitaire a été livré à Netflix et mis en ligne le 28 février 2025 : Bastion 36 de Olivier Marchal.

Un film est sorti en salles le 1er janvier 2025 : Un Ours dans le Jura de Franck Dubosc. Il a attiré 1,5 million de spectateurs à la date d’arrêté des comptes, ce qui constitue un franc succès.

Gaumont sortira six autres films en salles en 2025, notamment Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, le 19 mars 2025. Trois unitaires, cinq séries de fiction et une série d’animation jeunesse seront livrés avant la fin de l’année.

ASSEMBLEE GENERALE





L’Assemblée générale de Gaumont se tiendra le 6 mai 2025.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE





Le communiqué sur les résultats semestriels consolidés au 30 juin 2025 sera publié le 10 septembre 2025.

ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé annuel et du second semestre

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2024 2023 Production et distribution cinématographique française 90,7 70,7 Distribution en salles 7,4 13,9 Ventes aux chaînes de télévision françaises 32,1 23,1 Ventes en vidéos et VOD 30,1 13,1 Ventes à l'export 16,3 15,4 Autres produits d'exploitation (1) 4,8 5,2 Production et distribution audiovisuelle 51,1 92,2 Production audiovisuelle française et européenne 32,9 78,8 Production de fiction américaine 17,1 6,1 Animation 1,1 7,3 Activité immobilière et holding 6,6 8,6 Autres produits divers (2) 1,7 0,7 GROUPE GAUMONT 150,1 172,2 (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale, activités de GP Archives et de Gaumont Production Services.

(2) Diverses prestations de services rendues à des tiers. 2nd semestre Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2024 2023 Production et distribution cinématographique française 29,8 32,4 Distribution en salles 2,4 5,5 Ventes aux chaînes de télévision françaises 12,0 10,8 Ventes en vidéos et VOD 8,8 4,9 Ventes à l'export 4,7 8,7 Autres produits d'exploitation (1) 1,9 2,5 Production et distribution audiovisuelle 21,4 44,2 Production audiovisuelle française et européenne 19,0 40,6 Production de fiction américaine 1,8 3,6 Animation 0,6 0,0 Activité immobilière et holding 3,2 4,2 Autres produits divers (2) 1,4 0,4 GROUPE GAUMONT 55,8 81,2 (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale, activités de GP Archives et de Gaumont Production Services. (2) Diverses prestations de services rendues à des tiers.

