Calian annonce sa participation à une prochaine conférence des investisseurs

OTTAWA, Ontario, 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société de produits et services divers qui fournit des solutions novatrices dans les domaines des soins de santé, des communications, de l’apprentissage et de la cybersécurité, a annoncé aujourd’hui que la société participerait à la conférence des investisseurs suivante :

37e Conférence annuelle ROTH

Date: 17 mars 2025

Lieu: Dana Point, Californie

À propos de Calian

www.calian.com

Nous faisons avancer le monde. CalianMD aide les gens à communiquer, innover, apprendre et mener des vies saines et sécuritaires. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui relèvent des défis complexes. Confiance. Savoir-faire. Notre entreprise stable est en croissance depuis 40 ans, notre siège social est situé à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains et internationaux. Visitez calian.com pour en savoir plus sur nos solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.

