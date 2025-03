LACROIX : Cybersécurité, IA : LACROIX au cœur des nouveaux enjeux technologiques de l’IoT industriel dans les domaines de l’eau et de l’énergie.

11/03/2025

Cybersécurité, IA : LACROIX au cœur des nouveaux enjeux technologiques de l’IoT industriel dans les domaines de l’eau et de l’énergie

66 M€ de dépenses R&D cumulées depuis 2021

LACROIX évolue sur des marchés porteurs, animés par des transformations technologiques et réglementaires.

Pour soutenir son ambition de devenir leader des solutions IIOT et des équipements électroniques sur ses marchés cibles, LACROIX a une stratégie R&D qui s’appuie sur la complémentarité entre 3 domaines : son expertise technologique dans le secteur de l’IoT et de l’électronique, la connaissance fine de chacun de ses marchés, ainsi que des partenariats technologiques au sein de son écosystème.

Cette combinaison permet de positionner son offre technologique sur la durée au meilleur niveau d’équilibre entre performance et coût, sur l’ensemble du cycle de vie tout en défendant sa vision d’une technologie sobre et utile, contributrice à des environnements simples, durables et plus sûrs.

Cette offre technologique s’appuie sur une équipe de plus de 150 collaborateurs dédiée aux solutions LACROIX, et un budget R&D cumulé de 66 M€ depuis 2021 (18 M€ en 2024) sur le périmètre de ces solutions en propre.

LACROIX développe son expertise en particulier dans les domaines de l’embedded computing (logiciel embarqué), du cloud computing (logiciel cloud), de l’écoconception, du hardware, de la connectivité et, bien entendu, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

Une expertise qui prend corps dans des plateformes IOT LACROIX cybersécurisées et transversales

LACROIX s’appuie sur une organisation R&D transverse en charge de piloter les sujets technologiques clefs et de les intégrer dans des plateformes propriétaires, communes, génériques et adaptables. Ces plateformes embarquent ainsi des briques de software dédiées à la gestion à distance des équipements, à la cybersécurité, ou encore des protocoles de communication IOT.

LACROIX a ainsi développé une gamme de 3 plateformes, couvrant l’ensemble des besoins de connectivité à différents niveaux depuis l’embarqué jusqu’au cloud, qui accélèrent le time-to-market de ses solutions. A titre d’exemple, la plateforme de connectivité IOT « LX Connect » gère de façon optimisée et cyber sécurisée les équipements de surveillance des réseaux d’eau. Commercialisée depuis 2023, et vendue en solution complète avec le nouveau data logger Sofrel LOGUP depuis septembre 2024, elle sera progressivement déployée dans les applications de stabilisation du réseau électrique et d’éclairage intelligent.

Un développement des technologies placé au cœur des métiers et au plus près des marchés

LACROIX s’appuie également sur une forte capacité d’ingénierie applicative. Placée au plus près du marché dans chacune des business units, elle vise à calibrer la meilleure réponse aux besoins actuels et futurs de chaque segment. Cette R&D métier permet de renforcer la position de LACROIX comme un réel partenaire au plus proche de ses clients, les accompagnant dans leur transformation digitale et leurs enjeux opérationnels.

Un accès intelligent et maîtrisée aux technologies de l’IA via des partenariats ciblés

La diversité et la course aux technologies d’intelligence artificielle entraine des investissements massifs et une spécialisation des acteurs. LACROIX fait le choix de se concentrer sur l’identification de la meilleure technologie et son intégration dans ses solutions, en s’appuyant sur des partenaires experts, choisis selon les cas d’usage.

A titre d’illustration, LACROIX a annoncé en janvier dernier un partenariat technologique et commercial avec la startup Purecontrol visant l’optimisation de la gestion dynamique des postes de relevage intervenant dans le traitement des eaux usées. L’intégration de l’IA dans les solutions Sofrel de LACROIX devrait permettre d’augmenter d’environ 10% supplémentaires l’efficacité des solutions d’évacuation des eaux usées vers les stations d'épuration et d’éviter les débordements dans les milieux naturels.

« Nous évoluons sur des marchés très porteurs dans l’eau et l’énergie. Notre objectif est de développer rapidement des produits, solutions et services compétitifs, tout en déployant notre feuille de route axée sur le développement à l’international, la transformation vers de nouveaux business model orientés « as a service », tout en mettant en œuvre notre ambition en matière d’impact positif.

Notre centre de gravité reste focalisé sur la connaissance intime des marchés que nous adressons et notre expertise technologique en électronique et solutions IIOT. Dans un monde où l’énergie et les ressources sont de plus en plus rares et précieuses, les technologies doivent faire la double démonstration de leur utilité & de leur sobriété. Il est de notre responsabilité de mesurer et de concentrer nos efforts sur des technologies utiles et différenciantes. C’est ce qui permettra de préserver ou de gagner une position de leader », ajoute Vincent Bedouin, CEO de LACROIX.

