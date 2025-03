Pluxee annonce le lancement de son premier programme de titres de créances négociables (NEU CP) pouvant atteindre 400 millions d'euros

Issy-les-Moulineaux, 12 mars 2025 // Pluxee (le « Groupe ») annonce le lancement de son premier programme d'émission de titres de créances négociables (Negotiable European Commercial Paper - NEU CP) d’un montant pouvant atteindre 400 millions d'euros.

Pluxee disposera d’une solution de financement à court terme, flexible et aux coûts optimisés, et élargira ainsi les options disponibles pour accompagner sa stratégie financière. Ce programme, principalement libellé en euros, est noté A-2 par S&P Global et a été structuré par le Crédit Industriel & Commercial (CIC) en tant qu’Arrangeur, avec CIC, CACIB, BNPP et Société Générale agissant comme Dealers.

Ce programme permet au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement initiée dans le cadre du Spin-off, après la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable de 650 millions d'euros en octobre 2023 et l'émission obligataire inaugurale de 1,1 milliard d'euros réalisée en février 2024.

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations www.pluxeegroup.com

Contacts

Media



Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors



Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Pièce jointe