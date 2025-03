Ehitusleping Eestis (Rail Baltica põhitrass Tallinn-Pärnu lõigul)

Rail Baltic Estonia on teavitanud, et riigihankel "Rail Baltica Ülemiste-Pärnu, Pärnu–Läti piir põhitrassi projekteerimine ja ehitus (Allianss)“ viitenumbriga 284278, kuulutati Osa 1 ehk Allianss 1 osas edukaks allianss, kuhu kuuluvad AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ning GRK Eesti AS, GRK Suomi Oy, NGE Contracting, Sweco Finland Oy, Sweco Sverige AB ja TSO SAS.

Allianss 1 projekteerimise ja ehituse maksumuseks eeldab tellija 394 miljonit eurot. See hõlmab raudtee Ülemiste-Pärnu lõigu pealisehitust ja Tootsi-Pärnu lõigu alusehitust. Lepingu sõlmimisest ja selle lõplikest tingimustest teavitame eraldi börsiteatega.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on tunnustatud Eesti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.