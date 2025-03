Coop Pank AS emiteeris 250 miljoni euro väärtuses 4-aastaseid pandikirju

Coop Pank AS emiteeris täna, 13. märtsil 2025 esmakordselt 250 miljoni euro väärtuses nelja-aastase tähtajaga pandivõlakirju. Finantseerimisallikate mitmekesistamise eesmärgil emiteeritavad pandikirjad noteeritakse Iiri börsil. Tegemist oli esimese seeriaga Coop Panga 750 miljoni eurose pandikirjaprogrammi raames emiteeritavatest pandivõlakirjadest. Pandivõlakirjadele on antud reiting (P)Aa2 Moody’s Investors Service Ltd poolt.

Eesti kodulaenudega tagatud pandivõlakirjad müüdi Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Pakkumisel osales 56 institutsionaalset investorit ja pakkumise maht märgiti täis 4,7-kordselt. Pandikirju emiteeriti marginaaliga 68 baaspunkti üle mid-swap määra. Kokku kujunes pandikirjade kupongimääraks 3,125% ning tootluseks 3,147%.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu kommentaar "Esimene pandikirja emissioon rahvusvahelisel turul on Coop Panga jaoks oluline sündmus, sest lisab meie käsutusse täiendava pikaajalise stabiilse rahastusallika, mille abil finantseerida oma äri kasvu ja eriti just pikaajaliste laenude pakkumist Eesti inimestele ja ettevõtetele. Toimunud emissiooni tugevad tulemused näitavad ka professionaalsete investorite usaldust Coop Panga suhtes.“

Pandikirjade info on kättesaadav: https://www.cooppank.ee/investorile.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 211 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee