RUBIS: Rubis poursuit l’évolution de sa gouvernance - Proposition de nomination de deux nouveaux Gérants - Renforcement des missions du Conseil de surveillance

Paris, le 13 mars 2025, 17h40

Proposition de la nomination de deux nouveaux Gérants au Collège de la Gérance, en vue de la succession à terme de Gilles Gobin et Jacques Riou

Les associés commandités de Rubis annoncent la nomination à la Gérance de Jean-Christian Bergeron et de Marc Jacquot comme Gérants non commandités, sous réserve de l’agrément de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre du processus de succession des fondateurs, Gilles Gobin et Jacques Riou, engagé depuis plusieurs années et qui avait notamment conduit Clarisse Gobin-Swiecznik à intégrer la direction de Sorgema, société Gérante de Rubis SCA, en juillet 2023. Le Conseil de Surveillance et son Comité des Nominations ont été tenus informés tout au long de ce processus.

Avec le soutien du Conseil de Surveillance, il sera donc proposé à la prochaine Assemblée Générale, appelée à statuer en juin 2025 sur les comptes de l’exercice 2024, l’agrément comme nouveaux Gérants non commandités à compter du 1er octobre 2025 de :

Jean-Christian Bergeron , Directeur Général de Rubis Énergie, la branche Distribution d’énergies du Groupe, depuis le 1 er janvier 2025 ; et

, Directeur Général de Rubis Énergie, la branche Distribution d’énergies du Groupe, depuis le 1 janvier 2025 ; et Marc Jacquot, Directeur Financier du Groupe, membre du Comité de Direction Groupe depuis mars 2024.

Gilles Gobin et Jacques Riou ont par ailleurs l’intention de quitter leurs fonctions au sein du Collège de la Gérance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026, qui se tiendra en 2027.

Ces nominations permettront d’assurer une transition ordonnée au sein du Collège de la Gérance de Rubis qui serait ainsi composé temporairement, sous réserve de l’agrément de ces nominations par la prochaine Assemblée, de :

Gilles Gobin, Gérant statutaire ;

Sorgema, dont les co-Gérants sont Clarisse Gobin-Swiecznik et Gilles Gobin ;

Agena, dont le président est Jacques Riou ;

GR Partenaires, dont les Gérants sont la société Magerco (représentée par Gilles Gobin) et la société Agena (représentée par Jacques Riou) ;

Jean-Christian Bergeron ; et

Marc Jacquot.

Renforcement des missions du Conseil de Surveillance

Comme annoncé à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2024, le Conseil de Surveillance, sous l’égide de son Président indépendant, Nils Christian Bergene, et en coordination avec la Présidente du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance, Laure Grimonpret-Tahon, a engagé avec la Gérance, durant le second semestre 2024, un travail approfondi de renforcement de ses missions.

Au vu de ces travaux, les règlements intérieurs du Conseil de Surveillance et des Comités ont été modifiés pour notamment introduire :

une opinion préalable du Conseil sur les opérations importantes et stratégiques pour le Groupe ;

la formalisation d’une information annuelle (ou à chaque mise à jour) du Conseil sur la stratégie du Groupe, d’une part, et sur le budget et ses principaux paramètres, d’autre part ;

une information du Comité des Rémunérations et des Nominations, renommé à cette occasion « Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance », sur le plan de succession du top management des filiales têtes de branche du Groupe ainsi que du Comité de Direction de Rubis.





Ces modifications complètent la mise à jour du rôle du Conseil de Surveillance à l’occasion de la transposition de la directive dite « CSRD ».

Le Collège de la Gérance a déclaré : « Avec la proposition de nomination de deux nouveaux Gérants, Rubis finalise le plan de succession initié il y a plusieurs années au sein de la Gérance et met en œuvre une transition ordonnée, dans le respect de l’intérêt social de l’entreprise et de ses parties prenantes.

À ce titre, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, dirigeants expérimentés, apporteront leurs expertises complémentaires afin d’enrichir la palette de compétences de la Gérance. Nous avons pleinement confiance en leur capacité à accélérer la stratégie de développement de Rubis tout en préservant l'esprit entrepreneurial qui fait le succès du Groupe. »

Le Président du Conseil de Surveillance a ajouté : « Le Conseil de Surveillance salue et soutient à l’unanimité la proposition de nomination de Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot au sein du Collège de la Gérance, dans le cadre d’un plan de succession dont il a été régulièrement tenu informé.

Les parcours de Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot conjuguent des expériences opérationnelles, financières et internationales variées au sein d’entreprises cotées, et sont parfaitement adaptés pour poursuivre le parcours de création de valeur du Groupe, pour le bénéfice de tous ses actionnaires. »

Jean-Christian Bergeron possède 34 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière. Il a passé 28 ans au sein de TotalEnergies, où il a occupé des responsabilités en France et à l’international. Il a exercé plusieurs fonctions stratégiques notamment en tant que Directeur Réseau au sein de la branche Marketing et Services, et dans le cadre d’opérations de M&A en Afrique et en Arabie Saoudite. Il a également exercé des responsabilités opérationnelles de direction générale en France, au Pakistan et au Cameroun, et a occupé la fonction de Directeur Opérationnel pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est.

Jean-Christian Bergeron rejoint le groupe Rubis en 2019 en tant que Directeur Général pour l'Afrique de l'Est où il a supervisé les filiales de Rubis Énergie dans sept pays : Kenya, Burundi, Djibouti, Éthiopie, Rwanda, Ouganda et Zambie.

Marc Jacquot compte 20 années d’expérience dans la finance et a occupé la fonction de Directeur Financier de la JV Rubis Terminal depuis sa création avec I Squared Capital en 2020. Il avait auparavant travaillé dans le secteur des géosciences pendant 11 ans, occupant divers postes dans le domaine du corporate finance en France et à Houston, au Texas, ainsi que quatre ans dans le secteur de la banque d’investissement à New York.

Marc est diplômé de l’Université Paris Dauphine et de l’Université Paris X, où il a obtenu une maîtrise et un diplôme de troisième cycle en finance.

Contact presse

Contact

Contact

RUBIS – Service Communication

RUBIS – Direction Juridique

RUBIS – Direction Juridique

presse@rubis.fr

Tél. : + 33 (0)1 44 17 95 95

Tél. : + 33 (0)1 44 17 95 95

Pièce jointe