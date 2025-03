Kering : Demna nommé Directeur Artistique de Gucci

Communiqué - Demna nommé Directeur Artistique de Gucci - 13 03 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



13 mars 2025

DEMNA NOMMÉ DIRECTEUR ARTISTIQUE DE GUCCI

Kering et Gucci ont le plaisir d'annoncer la nomination de Demna au poste de Directeur Artistique de la Maison à compter de début juillet 2025.

Directeur Artistique de Balenciaga depuis 2015, Demna a redéfini les codes du luxe moderne, obtenant une reconnaissance mondiale et affirmant son influence dans la mode.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Ce que Demna a apporté à la mode, à Balenciaga et au succès du Groupe est immense. Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin. Je le remercie pour tout ce qu’il a accompli ces dix dernières années et j’ai hâte de le voir façonner la nouvelle direction artistique de Gucci. »

Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons, a affirmé : « La profonde compréhension de la culture contemporaine dont fait preuve Demna, alliée à son expertise dans la conception de projets visionnaires, en font l’un des créateurs les plus influents et accomplis de sa génération. Sa nomination au poste de Directeur Artistique représente le catalyseur parfait pour insuffler une nouvelle dynamique créative à Gucci. Je me réjouis de la collaboration entre Demna et Stefano, qui marquera le début d’une nouvelle ère de succès pour la Maison. »

Stefano Cantino, Directeur général de Gucci, a ajouté : « J'ai toujours admiré l'approche créative de Demna, à la fois unique et impactante. Sa capacité à honorer l'héritage emblématique d'une Maison tout en adoptant une sensibilité moderne est extraordinaire. En s'appuyant sur les fondamentaux de Gucci désormais renforcés, Demna conduira la Maison vers une autorité renouvelée en matière de mode et une pertinence culturelle durable. »

Demna a déclaré : « Je suis vraiment ravi de rejoindre la famille Gucci. C'est un honneur de contribuer à une Maison que je respecte profondément et que j'admire depuis longtemps. Je suis heureux de contribuer avec Stefano et toute l'équipe à l’écriture d’un nouveau chapitre de l'incroyable histoire de Gucci. »

Photographie disponible ici

Crédit : © Demna

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2024, Kering comptait 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.

A propos de Gucci

Fondée à Florence, en Italie, en 1921, Gucci est l'une des plus grandes maisons de luxe au monde. Après avoir fêté son centenaire, Gucci continue de redéfinir le luxe et la mode tout en célébrant la créativité, l'artisanat italien et l'innovation. Gucci fait partie du groupe de luxe mondial Kering, qui regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons prestigieuses dans les domaines de la mode, de la maroquinerie, de la bijouterie et de la lunetterie.

Pour en savoir plus sur Gucci, consultez le site www.gucci.com.

