KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 13.3.2025 klo 22.00

Sisäpiiritieto: KH Group on aloittanut Indoor Group -omistuksensa myyntiprosessin ja julkaisee ennakkotietoja vuoden 2024 tuloksesta

KH Group Oyj (”KH Group” tai ”Yhtiö”) on aloittanut myyntiprosessin koskien omistustaan Indoor Group Holding Oy:ssä (”Indoor Group”), josta Yhtiö omistaa 58,3 prosenttia. KH Group on antanut taloudelliselle neuvonantajalle toimeksiannon selvittää erilaisia vaihtoehtoja Indoor Group -omistukselleen.

Kuten KH Group on aiemmin tiedottanut, Yhtiön strategian tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. Tämän tavoitteen edistämiseksi Yhtiön muista liiketoiminta-alueista pyritään irtautumaan arvonluonnin kannalta optimaalisessa vaiheessa.

Lopullista päätöstä Indoor Group -omistuksen myynnistä ei ole tehty, eikä tällaisen mahdollisen järjestelyn aikataulusta, ehdoista tai toteutumisesta ole varmuutta. KH Groupin tavoitteena on saattaa prosessi päätökseen vuoden 2025 aikana. Yhtiö tiedottaa asiasta soveltuvien sääntöjen mukaisesti sen mahdollisen etenemisen perusteella.

Vuoden 2024 tilinpäätöksessä KH Group raportoi Indoor Groupin ”IFRS 5 – myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” -standardin mukaisesti. KH-Koneet, Nordic Rescue Group ja emoyhtiö muodostavat siten jatkossa KH Groupin jatkuvat liiketoiminnot.

Tilintarkastamattomien ennakkotietojen mukaan KH Groupin jatkuvien liiketoimintojen (KH-Koneet, Nordic Rescue Group ja emoyhtiö) liikevaihto vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä oli 61,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 3,4 milj. euroa. Tammi-joulukuun 2024 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 194,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 7,2 milj. euroa. Tilintarkastamattomien ennakkotietojen mukaan Indoor Groupin liikevaihto tilikaudelta 2024 oli 161,6 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto -1,6 milj. euroa.

KH Groupin 9.8.2024 antamassa ohjeistuksessa vuodelle 2024 yhtiö arvioi silloin voimassa olleella konsernirakenteella (sisältäen jatkuvina toimintoina KH-Koneet, Nordic Rescue Groupin ja Indoor Groupin) vuoden 2024 pro forma -liikevaihdoksi 340–360 milj. euroa ja -liikevoitoksi 4–7 milj. euroa.

Indoor Groupin myyntiprosessiin liittyvän raportointimuutoksen yhteydessä KH Group on arvioinut Indoor Group -omistuksen käyvän arvon ja tekee sen seurauksena noin 29 milj. euron alaskirjaukset tilikaudelle 2024.

KH Group julkaisee vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 21.3.2025.

hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 040 045 9343

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.