COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – 17 mars 2025

Bureau Veritas renforce sa position de leader sur le marché chilien du cuivre grâce à l'acquisition de GeoAssay

Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification (TIC), annonce l'acquisition de GeoAssay. Cette transaction renforce la position de Bureau Veritas en tant que leader du marché des métaux et minéraux au Chili, le plus grand producteur de cuivre au monde.

Les activités de Bureau Veritas dans le domaine des métaux et des minéraux ont pour objectif d'accompagner nos clients tout au long du cycle minier, de l’extraction à l’acheminement. Pour ce faire, nous déterminons avec précision les propriétés physiques, chimiques et géochimiques des matériaux grâce à notre vaste réseau de laboratoires. Avec une présence globale dans les principaux ports du monde et au sein des sites d'exploitation minière et de raffinage, l'empreinte de Bureau Veritas s'étend dans cette région riche en ressources.

GeoAssay est spécialisé dans le cuivre, un minéral essentiel pour la transition énergétique à grand échelle. Son domaine d’expertise couvre la préparation mécanique et l'analyse d'échantillons de minéraux. La société exploite trois laboratoires de pointe au Chili. Ces installations sont entièrement automatisées et stratégiquement situées, ce qui permet au Groupe d'avoir une proximité accrue auprès de ses clients dans la région. La société emploie 264 salariés aux profils techniques disposant d’une connaissance approfondie de la robotique et de l'automatisation, et d’une expérience de l'industrie minière.



Avec cette acquisition, Bureau Veritas offrira des services plus performants à ses clients existants de l’industrie minière et du cuivre en particulier. Elle permettra également d’attirer de nouveaux clients qui exigent précision, haute exactitude, traçabilité complète et délais d'exécution rapides pour l'analyse des minéraux.

« Cette acquisition positionne Bureau Veritas à l'avant-garde des activités d'analyse des métaux et minéraux sur ce marché essentiel du cuivre qu'est le Chili. Elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie LEAP | 28, a déclaré Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas. L'intégration des laboratoires de pointe de GeoAssay nous permet de répondre immédiatement aux demandes croissantes de nos clients en Amérique latine. Nos clients bénéficieront de résultats plus rapides et plus précis, renforçant ainsi notre position sur ce marché. Je souhaite la bienvenue à l’ensemble de nos nouveaux collègues au sein de Bureau Veritas. »

Feliciano Herrera - Directeur général de GeoAssay, a ajouté : « Je suis ravi de cette transaction. Nos investissements depuis 2017 portent désormais leurs fruits et je suis convaincu que nos activités d'essais en laboratoire atteindront de nouveaux sommets en s'appuyant sur l'expertise et l'envergure de Bureau Veritas. Au-delà de notre outil industriel de pointe, l'expertise de nos 264 collaborateurs apportera une valeur ajoutée incontestable au vaste portefeuille de clients de Bureau Veritas. »

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.



