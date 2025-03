MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

Offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse vedrørende Constantinsborg A/S’ frivillige kontante købstilbud til aktionærerne i FirstFarms A/S

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2025 og selskabsmeddelelse nr. 10/2025 angående Constantinsborg A/S’ (”Tilbudsgiver”) beslutning om at fremsætte et frivilligt kontant købstilbud på alle aktier i FirstFarms A/S (”FirstFarms”) (bortset fra egne aktier ejet af FirstFarms og aktier allerede ejet af Tilbudsgiver) til en tilbudspris på DKK 84,00 pr. aktie á nominelt DKK 10 (”Tilbuddet”) og offentliggørelse af tilbudsdokumentet, offentliggør FirstFarms hermed bestyrelsens redegørelse, som er udarbejdet i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud (”Overtagelsesbekendtgørelsen”) i forbindelse med Tilbuddet. Bestyrelsesredegørelsen er vedhæftet denne meddelelse.

Lise Kaae har ikke deltaget i udarbejdelsen af bestyrelsens redegørelse på grund af hendes relation til Tilbudsgiver og dennes ultimative moderselskab Heartland A/S.

Som beskrevet i bestyrelsens redegørelse har bestyrelsen enstemmigt besluttet ikke at komme med en anbefaling for eller imod at acceptere Tilbuddet. Bestyrelsen har i sit arbejde med redegørelsen konstateret, at det i høj grad vil afhænge af den enkelte aktionærs forhold, forventninger, risikoprofil og investeringshorisont om en accept eller et afslag af Tilbuddet vil være det rette.

For at tilgodese samtlige aktionærer har bestyrelsen derfor bestræbt sig på at tilvejebringe et så godt beslutningsgrundlag som muligt sådan, at hver enkelt aktionær i FirstFarms kan træffe sin egen beslutning på et oplyst grundlag.

Bestyrelsen har desuden indhentet en uafhængig fairness opinion fra sin finansielle rådgiver ABG Sundal Collier, som har vurderet, baseret på og med forbehold for de i ABG Sundal Colliers vurdering fulgte procedurer, opstillede antagelser, forbehold og begrænsninger, at tilbudskursen er utilstrækkelig ud fra et finansielt perspektiv for FirstFarms aktionærer.

FirstFarms’ aktionærer anbefales at læse bestyrelsens redegørelse i sin helhed, inden de træffer beslutning om, hvorvidt de vil acceptere Tilbuddet. Bestyrelsen opfordrer desuden aktionærerne til selv at søge rådgivning, såfremt de vurderer dette som relevant.

Bestyrelsens redegørelse er udarbejdet i en dansk version samt i en engelsk oversættelse heraf. I tilfælde af uoverensstemmelser, skal den danske version af bestyrelsens redegørelse have forrang.

Tilbudsrelaterede dokumenter, herunder bestyrelsens redegørelse og tilbudsdokumentet, acceptblanket og engelske oversættelser af dokumenterne, er med visse restriktioner tilgængelige på FirstFarms’ hjemmeside: https://www.firstfarms.dk/investor-relations/tilbudsdokumentation.

Bestyrelsens redegørelse vil desuden blive sendt pr. e-mail til navnenoterede aktionærer i FirstFarms i henhold til § 23 i Overtagelsesbekendtgørelsen.

