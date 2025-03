Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 17 March 2025

Share buyback programme – week 11

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 160,900 1,165.93 187,598,937 10 March 2025 4,700 1,183.70 5,563,390 11 March 2025 4,800 1,186.67 5,696,016 12 March 2025 4,800 1,190.80 5,715,840 13 March 2025 4,900 1,193.44 5,847,856 14 March 2025 4,900 1,203.13 5,895,337 Total under the share buyback programme 185,000 1,169.28 216,317,376

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,500,042 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.6 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 9 1197 XCSE 20250310 9:00:02.205000 18 1200 XCSE 20250310 9:05:23.436000 16 1197 XCSE 20250310 9:11:13.409000 3 1197 XCSE 20250310 9:11:13.409000 19 1194 XCSE 20250310 9:15:28.099000 1 1194 XCSE 20250310 9:15:28.099000 8 1194 XCSE 20250310 9:15:28.099000 28 1193 XCSE 20250310 9:18:47.262000 8 1196 XCSE 20250310 9:29:07.710000 5 1196 XCSE 20250310 9:29:07.710000 39 1194 XCSE 20250310 9:30:05.177000 28 1192 XCSE 20250310 9:30:34.970000 10 1191 XCSE 20250310 9:30:53.263000 10 1192 XCSE 20250310 9:32:58.412000 10 1190 XCSE 20250310 9:34:58.433000 9 1190 XCSE 20250310 9:34:58.433000 20 1189 XCSE 20250310 9:37:25.998000 19 1184 XCSE 20250310 9:42:31.012000 9 1184 XCSE 20250310 9:42:31.012000 9 1184 XCSE 20250310 9:42:31.012000 17 1182 XCSE 20250310 9:47:54.192000 28 1182 XCSE 20250310 9:50:52.381000 5 1182 XCSE 20250310 9:50:52.381000 38 1181 XCSE 20250310 9:52:28.907000 9 1181 XCSE 20250310 9:52:28.907000 11 1182 XCSE 20250310 10:02:56.399000 19 1182 XCSE 20250310 10:04:08.762000 11 1182 XCSE 20250310 10:04:08.762000 39 1183 XCSE 20250310 10:08:21.390000 1 1183 XCSE 20250310 10:08:21.390000 9 1183 XCSE 20250310 10:08:21.390000 29 1182 XCSE 20250310 10:11:09.461000 19 1181 XCSE 20250310 10:11:17.931000 20 1180 XCSE 20250310 10:12:02.056000 10 1179 XCSE 20250310 10:13:51.742000 13 1182 XCSE 20250310 10:20:05.378000 7 1182 XCSE 20250310 10:20:05.378000 19 1181 XCSE 20250310 10:23:42.817000 19 1183 XCSE 20250310 10:27:40.462000 9 1183 XCSE 20250310 10:27:40.462000 9 1183 XCSE 20250310 10:27:40.462000 29 1182 XCSE 20250310 10:28:52.912000 9 1182 XCSE 20250310 10:28:52.912000 30 1182 XCSE 20250310 10:30:44.576000 9 1183 XCSE 20250310 10:35:23.554000 20 1183 XCSE 20250310 10:35:23.574000 9 1183 XCSE 20250310 10:35:23.574000 49 1184 XCSE 20250310 10:47:32.375000 15 1185 XCSE 20250310 10:47:32.376000 8 1185 XCSE 20250310 10:47:32.376000 1 1185 XCSE 20250310 10:47:32.376000 2 1185 XCSE 20250310 10:47:32.376000 10 1184 XCSE 20250310 10:54:39.379000 10 1184 XCSE 20250310 10:55:59.379000 1 1182 XCSE 20250310 10:57:08.416000 18 1182 XCSE 20250310 10:57:08.416000 2 1182 XCSE 20250310 11:00:27.232000 27 1182 XCSE 20250310 11:00:27.234000 21 1182 XCSE 20250310 11:00:27.234000 37 1181 XCSE 20250310 11:00:30.762000 30 1180 XCSE 20250310 11:07:01.156000 9 1180 XCSE 20250310 11:07:01.156000 10 1180 XCSE 20250310 11:07:01.156000 28 1180 XCSE 20250310 11:10:58.822000 29 1184 XCSE 20250310 11:17:45.121000 28 1184 XCSE 20250310 11:17:45.133000 19 1184 XCSE 20250310 11:21:05.373000 69 1184 XCSE 20250310 11:22:58.523000 6 1184 XCSE 20250310 11:22:58.523000 56 1183 XCSE 20250310 11:28:39.687000 49 1182 XCSE 20250310 11:29:37.295000 9 1182 XCSE 20250310 11:29:37.295000 38 1181 XCSE 20250310 11:31:06.839000 26 1181 XCSE 20250310 11:31:23.972000 4 1181 XCSE 20250310 11:31:23.972000 20 1182 XCSE 20250310 11:38:34.685000 20 1181 XCSE 20250310 11:39:46.952000 20 1180 XCSE 20250310 11:40:42.323000 19 1179 XCSE 20250310 11:42:48.817000 28 1181 XCSE 20250310 11:46:28.056000 19 1181 XCSE 20250310 11:49:18.482000 6 1181 XCSE 20250310 11:57:01.261000 35 1184 XCSE 20250310 12:00:45.241000 3 1184 XCSE 20250310 12:00:45.241000 28 1183 XCSE 20250310 12:04:02.712000 9 1183 XCSE 20250310 12:04:02.712000 20 1182 XCSE 20250310 12:04:21.983000 9 1182 XCSE 20250310 12:05:03.241000 20 1182 XCSE 20250310 12:05:03.241000 10 1182 XCSE 20250310 12:05:03.241000 27 1182 XCSE 20250310 12:15:14.294000 3 1182 XCSE 20250310 12:15:14.294000 28 1182 XCSE 20250310 12:15:14.311000 38 1185 XCSE 20250310 12:32:11.460000 29 1184 XCSE 20250310 12:35:04.291000 28 1183 XCSE 20250310 12:35:06.115000 28 1182 XCSE 20250310 12:37:41.005000 19 1181 XCSE 20250310 12:41:04.557000 10 1180 XCSE 20250310 12:51:32.466000 3 1180 XCSE 20250310 12:51:32.466000 7 1180 XCSE 20250310 12:55:46.862000 38 1182 XCSE 20250310 13:01:58.073000 28 1182 XCSE 20250310 13:05:18.016000 28 1181 XCSE 20250310 13:09:16.464000 29 1180 XCSE 20250310 13:09:17.085000 13 1181 XCSE 20250310 13:12:43.098000 13 1181 XCSE 20250310 13:12:43.104000 24 1183 XCSE 20250310 13:16:59.440000 5 1183 XCSE 20250310 13:17:04.047000 1 1183 XCSE 20250310 13:17:04.047000 5 1183 XCSE 20250310 13:17:04.047000 1 1183 XCSE 20250310 13:17:04.047000 18 1183 XCSE 20250310 13:17:40.675000 12 1183 XCSE 20250310 13:17:40.675000 39 1183 XCSE 20250310 13:31:56.805000 4 1182 XCSE 20250310 13:33:18.983000 26 1182 XCSE 20250310 13:34:21.942000 4 1182 XCSE 20250310 13:34:21.942000 18 1184 XCSE 20250310 13:43:46.100000 12 1184 XCSE 20250310 13:43:46.100000 28 1183 XCSE 20250310 13:50:01.602000 9 1183 XCSE 20250310 13:50:01.602000 19 1182 XCSE 20250310 13:57:44.342000 19 1182 XCSE 20250310 14:02:32.028000 19 1181 XCSE 20250310 14:05:03.451000 2 1181 XCSE 20250310 14:05:03.451000 7 1181 XCSE 20250310 14:05:03.451000 9 1181 XCSE 20250310 14:05:03.451000 29 1180 XCSE 20250310 14:07:12.414000 9 1180 XCSE 20250310 14:07:12.414000 19 1180 XCSE 20250310 14:10:40.177000 11 1178 XCSE 20250310 14:15:34.721000 9 1178 XCSE 20250310 14:20:57.126000 11 1178 XCSE 20250310 14:20:57.126000 10 1178 XCSE 20250310 14:20:57.126000 10 1178 XCSE 20250310 14:20:57.126000 10 1178 XCSE 20250310 14:20:57.126000 30 1178 XCSE 20250310 14:32:47.032000 10 1178 XCSE 20250310 14:32:47.032000 5 1178 XCSE 20250310 14:32:47.032000 5 1178 XCSE 20250310 14:32:47.033000 11 1184 XCSE 20250310 14:38:34.920000 11 1186 XCSE 20250310 14:42:56.520000 3 1186 XCSE 20250310 14:42:56.520000 6 1186 XCSE 20250310 14:42:56.520000 2 1186 XCSE 20250310 14:42:56.520000 46 1185 XCSE 20250310 14:45:41.567000 31 1185 XCSE 20250310 14:46:55.985000 17 1185 XCSE 20250310 14:46:55.985000 40 1185 XCSE 20250310 14:52:11.523000 10 1185 XCSE 20250310 14:52:11.523000 10 1185 XCSE 20250310 14:52:11.523000 19 1185 XCSE 20250310 14:57:43.386000 19 1184 XCSE 20250310 14:58:44.482000 19 1184 XCSE 20250310 14:59:14.768000 20 1183 XCSE 20250310 15:00:16.388000 19 1182 XCSE 20250310 15:04:32.216000 20 1181 XCSE 20250310 15:06:40.771000 9 1181 XCSE 20250310 15:06:40.771000 30 1181 XCSE 20250310 15:13:57.493000 9 1181 XCSE 20250310 15:13:57.493000 10 1181 XCSE 20250310 15:13:57.493000 38 1181 XCSE 20250310 15:16:15.286000 10 1181 XCSE 20250310 15:16:15.286000 28 1180 XCSE 20250310 15:22:14.882000 29 1181 XCSE 20250310 15:27:39.618000 25 1181 XCSE 20250310 15:27:55.518000 20 1181 XCSE 20250310 15:28:46.142000 28 1181 XCSE 20250310 15:32:01.477000 9 1181 XCSE 20250310 15:32:01.477000 10 1181 XCSE 20250310 15:32:01.477000 9 1181 XCSE 20250310 15:32:01.477000 29 1180 XCSE 20250310 15:34:13.504000 9 1180 XCSE 20250310 15:34:13.504000 10 1180 XCSE 20250310 15:34:13.504000 9 1180 XCSE 20250310 15:34:13.504000 47 1180 XCSE 20250310 15:40:50.379000 1 1180 XCSE 20250310 15:40:50.379000 40 1179 XCSE 20250310 15:46:33.823000 10 1179 XCSE 20250310 15:46:33.823000 30 1178 XCSE 20250310 15:53:22.176000 9 1178 XCSE 20250310 15:53:22.176000 7 1179 XCSE 20250310 15:56:51.870000 9 1179 XCSE 20250310 15:56:51.870000 1 1179 XCSE 20250310 15:56:51.870000 6 1179 XCSE 20250310 15:56:51.870000 76 1179 XCSE 20250310 15:56:51.870000 8 1179 XCSE 20250310 15:56:51.889000 9 1180 XCSE 20250310 15:59:06.152000 8 1180 XCSE 20250310 15:59:06.152000 9 1180 XCSE 20250310 15:59:06.205000 7 1180 XCSE 20250310 15:59:06.299000 21 1183 XCSE 20250310 16:01:40.257000 7 1183 XCSE 20250310 16:01:40.257000 7 1183 XCSE 20250310 16:01:40.257000 4 1183 XCSE 20250310 16:01:40.257000 14 1183 XCSE 20250310 16:01:40.257000 37 1183 XCSE 20250310 16:01:40.257000 8 1183 XCSE 20250310 16:01:40.259000 8 1183 XCSE 20250310 16:01:40.259000 7 1183 XCSE 20250310 16:01:40.340000 4 1182 XCSE 20250310 16:01:47.008000 32 1183 XCSE 20250310 16:04:05.910000 33 1183 XCSE 20250310 16:04:05.910000 69 1182 XCSE 20250310 16:06:12.270000 10 1182 XCSE 20250310 16:06:12.270000 74 1182 XCSE 20250310 16:06:12.289000 65 1182 XCSE 20250310 16:06:24.168000 9 1186 XCSE 20250310 16:13:00.580000 7 1186 XCSE 20250310 16:13:00.580000 3 1186 XCSE 20250310 16:13:00.580000 7 1186 XCSE 20250310 16:13:00.585000 7 1186 XCSE 20250310 16:13:00.585000 8 1186 XCSE 20250310 16:13:00.640000 7 1186 XCSE 20250310 16:13:00.829000 7 1186 XCSE 20250310 16:13:00.829000 1 1186 XCSE 20250310 16:14:45.877000 64 1186 XCSE 20250310 16:19:17.082000 9 1186 XCSE 20250310 16:19:17.082000 1 1187 XCSE 20250310 16:19:17.082000 29 1187 XCSE 20250310 16:19:17.082000 9 1188 XCSE 20250310 16:33:13.466137 7 1188 XCSE 20250310 16:33:13.466137 1 1188 XCSE 20250310 16:33:13.466137 803 1188 XCSE 20250310 16:33:13.466185 10 1177 XCSE 20250311 9:00:21.513000 28 1182 XCSE 20250311 9:03:58.431000 9 1182 XCSE 20250311 9:03:58.431000 28 1176 XCSE 20250311 9:08:32.148000 7 1176 XCSE 20250311 9:08:32.148000 2 1176 XCSE 20250311 9:08:32.148000 28 1172 XCSE 20250311 9:09:30.519000 28 1175 XCSE 20250311 9:16:30.597000 9 1175 XCSE 20250311 9:16:30.597000 29 1174 XCSE 20250311 9:18:34.532000 10 1174 XCSE 20250311 9:18:34.532000 8 1174 XCSE 20250311 9:20:19.203000 28 1174 XCSE 20250311 9:25:28.909000 38 1183 XCSE 20250311 9:36:41.642000 8 1183 XCSE 20250311 9:36:41.662000 23 1183 XCSE 20250311 9:37:01.745000 6 1183 XCSE 20250311 9:37:01.745000 10 1182 XCSE 20250311 9:43:26.117000 9 1182 XCSE 20250311 9:43:26.117000 19 1186 XCSE 20250311 9:51:04.655000 20 1185 XCSE 20250311 9:51:30.355000 19 1184 XCSE 20250311 9:51:41.381000 10 1183 XCSE 20250311 9:54:01.733000 10 1183 XCSE 20250311 9:54:01.748000 20 1186 XCSE 20250311 10:02:32.517000 20 1185 XCSE 20250311 10:02:36.019000 19 1184 XCSE 20250311 10:03:00.939000 20 1183 XCSE 20250311 10:09:02.598000 10 1182 XCSE 20250311 10:12:15.105000 10 1181 XCSE 20250311 10:13:05.068000 10 1180 XCSE 20250311 10:13:05.086000 19 1181 XCSE 20250311 10:19:12.321000 10 1183 XCSE 20250311 10:31:31.764000 9 1183 XCSE 20250311 10:31:31.764000 6 1183 XCSE 20250311 10:31:31.793000 29 1185 XCSE 20250311 10:40:01.678000 10 1185 XCSE 20250311 10:40:01.678000 9 1185 XCSE 20250311 10:40:01.678000 6 1185 XCSE 20250311 10:40:01.678000 4 1185 XCSE 20250311 10:40:01.678000 46 1184 XCSE 20250311 10:40:45.888000 3 1184 XCSE 20250311 10:40:45.888000 16 1183 XCSE 20250311 10:44:37.477000 30 1185 XCSE 20250311 10:45:47.782000 3 1184 XCSE 20250311 10:53:54.441000 7 1184 XCSE 20250311 10:53:54.441000 10 1184 XCSE 20250311 10:53:54.441000 1 1183 XCSE 20250311 10:56:36.103000 2 1183 XCSE 20250311 10:56:36.103000 4 1183 XCSE 20250311 10:56:36.103000 3 1183 XCSE 20250311 10:56:36.110000 7 1183 XCSE 20250311 10:56:36.110000 28 1185 XCSE 20250311 11:02:57.720000 38 1185 XCSE 20250311 11:02:57.720000 19 1186 XCSE 20250311 11:07:55.029000 19 1185 XCSE 20250311 11:08:56.309000 9 1185 XCSE 20250311 11:08:56.309000 9 1187 XCSE 20250311 11:24:09.661000 9 1187 XCSE 20250311 11:24:09.661000 7 1187 XCSE 20250311 11:24:09.664000 7 1187 XCSE 20250311 11:24:09.664000 7 1187 XCSE 20250311 11:24:09.686000 20 1186 XCSE 20250311 11:29:22.099000 16 1187 XCSE 20250311 11:29:23.018000 9 1187 XCSE 20250311 11:29:23.018000 7 1187 XCSE 20250311 11:29:23.028000 9 1187 XCSE 20250311 11:29:23.028000 10 1186 XCSE 20250311 11:35:10.361000 20 1186 XCSE 20250311 11:35:10.361000 28 1185 XCSE 20250311 11:37:23.170000 28 1185 XCSE 20250311 11:37:23.190000 19 1185 XCSE 20250311 11:47:16.457000 9 1185 XCSE 20250311 11:47:16.457000 9 1185 XCSE 20250311 11:47:16.457000 7 1186 XCSE 20250311 11:52:40.212000 8 1186 XCSE 20250311 11:52:40.212000 9 1186 XCSE 20250311 11:52:40.216000 7 1186 XCSE 20250311 11:52:40.216000 2 1187 XCSE 20250311 11:56:15.198000 7 1187 XCSE 20250311 11:56:15.198000 8 1187 XCSE 20250311 11:56:15.204000 7 1187 XCSE 20250311 11:56:15.204000 8 1187 XCSE 20250311 11:56:15.221000 9 1187 XCSE 20250311 11:56:15.221000 8 1187 XCSE 20250311 11:56:15.698000 9 1187 XCSE 20250311 11:56:15.698000 9 1187 XCSE 20250311 11:56:15.701000 7 1187 XCSE 20250311 11:56:15.701000 19 1186 XCSE 20250311 12:00:15.853000 10 1186 XCSE 20250311 12:00:15.853000 9 1186 XCSE 20250311 12:00:15.853000 30 1186 XCSE 20250311 12:03:22.143000 10 1186 XCSE 20250311 12:03:22.143000 13 1185 XCSE 20250311 12:08:36.666000 15 1185 XCSE 20250311 12:08:36.666000 9 1185 XCSE 20250311 12:08:36.666000 20 1185 XCSE 20250311 12:21:59.108000 9 1185 XCSE 20250311 12:21:59.108000 28 1185 XCSE 20250311 12:21:59.436000 8 1186 XCSE 20250311 12:25:08.429000 3 1186 XCSE 20250311 12:25:08.429000 9 1186 XCSE 20250311 12:25:08.429000 7 1186 XCSE 20250311 12:25:08.432000 9 1186 XCSE 20250311 12:25:08.432000 9 1186 XCSE 20250311 12:25:08.467000 8 1186 XCSE 20250311 12:25:08.930000 5 1186 XCSE 20250311 12:25:08.930000 3 1186 XCSE 20250311 12:25:42.544000 7 1186 XCSE 20250311 12:25:42.544000 2 1185 XCSE 20250311 12:30:04.410000 29 1188 XCSE 20250311 12:47:05.214000 9 1188 XCSE 20250311 12:47:05.214000 9 1188 XCSE 20250311 12:47:05.214000 90 1188 XCSE 20250311 12:47:05.230000 47 1188 XCSE 20250311 12:47:07.296000 47 1187 XCSE 20250311 12:48:16.549000 28 1189 XCSE 20250311 12:55:25.040000 28 1189 XCSE 20250311 12:55:34.039000 29 1188 XCSE 20250311 13:07:00.631000 11 1187 XCSE 20250311 13:09:44.594000 18 1187 XCSE 20250311 13:09:44.594000 29 1186 XCSE 20250311 13:11:03.945000 8 1186 XCSE 20250311 13:11:03.971000 7 1186 XCSE 20250311 13:11:03.971000 8 1186 XCSE 20250311 13:11:03.986000 8 1186 XCSE 20250311 13:11:04.447000 7 1186 XCSE 20250311 13:11:04.447000 25 1185 XCSE 20250311 13:11:13.686000 15 1185 XCSE 20250311 13:11:13.689000 20 1185 XCSE 20250311 13:11:18.156000 10 1185 XCSE 20250311 13:11:18.156000 19 1184 XCSE 20250311 13:14:33.520000 37 1188 XCSE 20250311 13:28:58.277000 37 1187 XCSE 20250311 13:29:17.937000 8 1187 XCSE 20250311 13:34:09.604000 4 1186 XCSE 20250311 13:36:13.213000 24 1186 XCSE 20250311 13:46:15.095000 7 1188 XCSE 20250311 13:56:33.632000 30 1188 XCSE 20250311 13:56:33.648000 24 1188 XCSE 20250311 13:56:35.372000 5 1188 XCSE 20250311 13:56:35.388000 24 1188 XCSE 20250311 13:57:19.865000 5 1188 XCSE 20250311 13:57:19.865000 30 1187 XCSE 20250311 13:57:19.884000 20 1188 XCSE 20250311 13:57:19.884000 7 1188 XCSE 20250311 13:57:19.884000 9 1188 XCSE 20250311 13:57:19.884000 20 1188 XCSE 20250311 13:57:19.884000 29 1190 XCSE 20250311 14:04:38.331000 28 1189 XCSE 20250311 14:10:32.236000 80 1189 XCSE 20250311 14:10:32.237000 55 1188 XCSE 20250311 14:25:32.395000 9 1188 XCSE 20250311 14:25:32.395000 36 1188 XCSE 20250311 14:28:36.269000 10 1188 XCSE 20250311 14:29:10.643000 1 1188 XCSE 20250311 14:32:12.149000 36 1188 XCSE 20250311 14:32:12.149000 10 1188 XCSE 20250311 14:32:12.149000 46 1188 XCSE 20250311 14:32:12.174000 55 1188 XCSE 20250311 14:45:13.090000 7 1189 XCSE 20250311 14:49:42.588000 7 1189 XCSE 20250311 14:49:42.588000 8 1189 XCSE 20250311 14:49:42.590000 8 1189 XCSE 20250311 14:49:42.590000 7 1191 XCSE 20250311 14:55:28.402000 9 1191 XCSE 20250311 14:55:28.402000 29 1192 XCSE 20250311 14:55:43.188000 47 1192 XCSE 20250311 14:55:43.188000 57 1192 XCSE 20250311 14:56:35.546000 48 1191 XCSE 20250311 14:57:43.635000 22 1191 XCSE 20250311 14:57:43.639000 48 1190 XCSE 20250311 14:57:43.656000 48 1190 XCSE 20250311 14:57:44.640000 21 1192 XCSE 20250311 15:00:28.675000 8 1192 XCSE 20250311 15:00:28.675000 9 1192 XCSE 20250311 15:00:28.685000 7 1192 XCSE 20250311 15:00:28.685000 8 1192 XCSE 20250311 15:00:28.695000 16 1192 XCSE 20250311 15:00:28.695000 9 1192 XCSE 20250311 15:00:28.876000 9 1192 XCSE 20250311 15:00:28.876000 7 1193 XCSE 20250311 15:00:45.971000 7 1193 XCSE 20250311 15:00:45.971000 7 1193 XCSE 20250311 15:00:45.973000 7 1193 XCSE 20250311 15:00:45.973000 31 1192 XCSE 20250311 15:01:41.144000 8 1192 XCSE 20250311 15:01:41.144000 37 1191 XCSE 20250311 15:01:41.700000 39 1191 XCSE 20250311 15:01:41.718000 7 1191 XCSE 20250311 15:01:41.721000 32 1191 XCSE 20250311 15:01:41.721000 29 1191 XCSE 20250311 15:02:23.602000 29 1190 XCSE 20250311 15:03:01.523000 10 1190 XCSE 20250311 15:03:01.523000 29 1189 XCSE 20250311 15:03:25.705000 9 1189 XCSE 20250311 15:03:25.705000 2 1188 XCSE 20250311 15:04:08.549000 18 1188 XCSE 20250311 15:04:25.385000 19 1188 XCSE 20250311 15:04:25.385000 19 1188 XCSE 20250311 15:08:26.063000 10 1188 XCSE 20250311 15:08:26.063000 9 1188 XCSE 20250311 15:08:26.063000 28 1188 XCSE 20250311 15:08:26.078000 28 1188 XCSE 20250311 15:08:26.081000 28 1187 XCSE 20250311 15:08:54.498000 29 1187 XCSE 20250311 15:08:54.788000 20 1187 XCSE 20250311 15:11:49.043000 19 1187 XCSE 20250311 15:11:58.105000 28 1187 XCSE 20250311 15:17:00.724000 9 1187 XCSE 20250311 15:17:00.724000 29 1187 XCSE 20250311 15:17:13.222000 18 1187 XCSE 20250311 15:17:15.552000 10 1187 XCSE 20250311 15:17:15.553000 29 1186 XCSE 20250311 15:21:52.842000 9 1186 XCSE 20250311 15:21:52.842000 30 1186 XCSE 20250311 15:21:52.852000 30 1185 XCSE 20250311 15:22:19.785000 8 1184 XCSE 20250311 15:24:20.212000 12 1184 XCSE 20250311 15:24:43.112000 8 1184 XCSE 20250311 15:24:43.112000 1 1184 XCSE 20250311 15:24:43.112000 9 1184 XCSE 20250311 15:24:43.112000 37 1185 XCSE 20250311 15:31:49.170000 28 1185 XCSE 20250311 15:32:07.795000 30 1184 XCSE 20250311 15:34:20.061000 37 1185 XCSE 20250311 15:37:11.451000 9 1185 XCSE 20250311 15:37:11.451000 38 1184 XCSE 20250311 15:37:11.469000 10 1184 XCSE 20250311 15:37:30.098000 9 1184 XCSE 20250311 15:37:30.098000 10 1183 XCSE 20250311 15:41:21.217000 9 1183 XCSE 20250311 15:41:21.217000 28 1186 XCSE 20250311 15:45:08.068000 28 1185 XCSE 20250311 15:49:15.349000 9 1185 XCSE 20250311 15:49:15.349000 9 1185 XCSE 20250311 15:49:15.349000 15 1185 XCSE 20250311 15:49:18.210000 23 1185 XCSE 20250311 15:49:19.161000 5 1185 XCSE 20250311 15:49:19.161000 10 1184 XCSE 20250311 15:49:54.781000 9 1184 XCSE 20250311 15:49:54.781000 1 1183 XCSE 20250311 15:51:41.979000 20 1184 XCSE 20250311 15:54:35.997000 20 1183 XCSE 20250311 15:57:10.269000 10 1183 XCSE 20250311 15:57:10.269000 10 1182 XCSE 20250311 16:00:12.492000 9 1182 XCSE 20250311 16:00:12.492000 9 1182 XCSE 20250311 16:00:12.492000 82 1188 XCSE 20250311 16:08:04.599000 9 1189 XCSE 20250311 16:10:10.740000 5 1189 XCSE 20250311 16:10:10.760000 58 1188 XCSE 20250311 16:10:53.497000 48 1188 XCSE 20250311 16:13:44.745000 39 1187 XCSE 20250311 16:13:44.764000 10 1187 XCSE 20250311 16:17:05.516000 10 1187 XCSE 20250311 16:17:05.516000 10 1187 XCSE 20250311 16:17:05.516000 9 1187 XCSE 20250311 16:17:05.516000 10 1187 XCSE 20250311 16:17:05.516000 10 1186 XCSE 20250311 16:17:05.652000 7 1189 XCSE 20250311 16:19:54.836000 7 1189 XCSE 20250311 16:19:54.836000 8 1189 XCSE 20250311 16:19:54.844000 7 1189 XCSE 20250311 16:19:54.844000 8 1189 XCSE 20250311 16:19:54.858000 243 1190 XCSE 20250311 16:30:22.526153 30 1207 XCSE 20250312 9:03:06.657000 10 1207 XCSE 20250312 9:03:06.657000 10 1208 XCSE 20250312 9:03:49.049000 10 1201 XCSE 20250312 9:05:08.439000 10 1200 XCSE 20250312 9:05:47.984000 30 1202 XCSE 20250312 9:08:23.439000 10 1202 XCSE 20250312 9:09:20.135000 9 1202 XCSE 20250312 9:09:20.135000 29 1196 XCSE 20250312 9:13:20.621000 10 1196 XCSE 20250312 9:13:20.621000 11 1195 XCSE 20250312 9:19:54.345000 8 1195 XCSE 20250312 9:19:54.356000 11 1195 XCSE 20250312 9:19:54.356000 10 1191 XCSE 20250312 9:22:13.108000 19 1190 XCSE 20250312 9:29:22.862000 19 1189 XCSE 20250312 9:34:07.038000 3 1188 XCSE 20250312 9:35:27.176000 16 1188 XCSE 20250312 9:35:27.176000 15 1189 XCSE 20250312 9:41:47.769000 14 1189 XCSE 20250312 9:42:14.883000 6 1189 XCSE 20250312 9:42:14.883000 19 1187 XCSE 20250312 9:45:03.314000 9 1187 XCSE 20250312 9:45:03.314000 19 1186 XCSE 20250312 9:45:12.871000 19 1185 XCSE 20250312 9:50:12.615000 39 1185 XCSE 20250312 9:54:05.326000 19 1186 XCSE 20250312 9:57:20.546000 10 1185 XCSE 20250312 9:58:58.915000 9 1185 XCSE 20250312 9:59:08.655000 10 1185 XCSE 20250312 9:59:08.655000 18 1185 XCSE 20250312 9:59:10.058000 2 1185 XCSE 20250312 9:59:10.058000 20 1184 XCSE 20250312 10:04:56.178000 9 1184 XCSE 20250312 10:04:56.178000 19 1180 XCSE 20250312 10:13:21.214000 9 1180 XCSE 20250312 10:13:21.214000 10 1181 XCSE 20250312 10:21:39.781000 20 1181 XCSE 20250312 10:24:17.796000 20 1180 XCSE 20250312 10:25:13.063000 19 1179 XCSE 20250312 10:25:27.806000 2 1178 XCSE 20250312 10:25:31.431000 38 1184 XCSE 20250312 10:30:34.880000 30 1183 XCSE 20250312 10:31:15.329000 38 1184 XCSE 20250312 10:43:53.304000 28 1183 XCSE 20250312 10:45:24.074000 57 1182 XCSE 20250312 10:53:01.585000 29 1182 XCSE 20250312 11:01:00.303000 28 1181 XCSE 20250312 11:07:43.037000 19 1183 XCSE 20250312 11:14:30.231000 19 1182 XCSE 20250312 11:15:42.957000 9 1182 XCSE 20250312 11:15:42.957000 20 1182 XCSE 20250312 11:18:58.130000 10 1182 XCSE 20250312 11:32:29.104000 10 1182 XCSE 20250312 11:32:29.104000 22 1185 XCSE 20250312 12:15:20.107000 28 1186 XCSE 20250312 12:23:20.217000 4 1185 XCSE 20250312 12:29:45.434000 19 1187 XCSE 20250312 12:37:01.377000 10 1187 XCSE 20250312 12:37:01.377000 9 1187 XCSE 20250312 12:37:01.377000 21 1188 XCSE 20250312 12:40:22.142000 8 1188 XCSE 20250312 12:40:22.142000 100 1188 XCSE 20250312 12:40:22.158000 13 1188 XCSE 20250312 12:40:22.160000 14 1189 XCSE 20250312 12:46:54.262000 12 1189 XCSE 20250312 12:54:31.131000 12 1189 XCSE 20250312 12:54:31.131000 11 1189 XCSE 20250312 12:54:31.131000 12 1189 XCSE 20250312 12:54:31.131000 12 1189 XCSE 20250312 12:54:31.135000 11 1189 XCSE 20250312 12:54:31.135000 10 1189 XCSE 20250312 12:54:31.135000 12 1189 XCSE 20250312 12:54:31.135000 11 1189 XCSE 20250312 12:54:31.150000 11 1189 XCSE 20250312 12:54:31.150000 11 1189 XCSE 20250312 12:54:31.150000 7 1190 XCSE 20250312 12:55:14.092000 19 1192 XCSE 20250312 13:06:31.684000 39 1192 XCSE 20250312 13:10:43.238000 5 1191 XCSE 20250312 13:14:01.001000 32 1191 XCSE 20250312 13:14:01.002000 10 1191 XCSE 20250312 13:14:01.002000 1 1193 XCSE 20250312 13:18:50.042000 10 1193 XCSE 20250312 13:18:50.042000 11 1193 XCSE 20250312 13:18:50.042000 11 1193 XCSE 20250312 13:18:50.043000 10 1193 XCSE 20250312 13:18:50.043000 12 1193 XCSE 20250312 13:18:50.043000 38 1191 XCSE 20250312 13:21:22.842000 9 1193 XCSE 20250312 13:25:03.894000 10 1193 XCSE 20250312 13:25:03.894000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.894000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.894000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.896000 10 1193 XCSE 20250312 13:25:03.896000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.896000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.902000 11 1193 XCSE 20250312 13:25:03.902000 11 1193 XCSE 20250312 13:25:03.902000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.914000 11 1193 XCSE 20250312 13:25:03.914000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:03.914000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:11.183000 10 1193 XCSE 20250312 13:25:11.183000 10 1193 XCSE 20250312 13:25:11.183000 12 1193 XCSE 20250312 13:25:18.440000 10 1193 XCSE 20250312 13:25:18.440000 11 1193 XCSE 20250312 13:25:18.440000 11 1193 XCSE 20250312 13:25:23.253000 2 1195 XCSE 20250312 13:30:38.843000 7 1195 XCSE 20250312 13:30:38.843000 6 1195 XCSE 20250312 13:30:38.863000 5 1195 XCSE 20250312 13:30:40.117000 4 1195 XCSE 20250312 13:30:40.117000 4 1195 XCSE 20250312 13:30:40.136000 9 1195 XCSE 20250312 13:30:49.736000 6 1195 XCSE 20250312 13:30:49.736000 9 1195 XCSE 20250312 13:30:49.736000 4 1195 XCSE 20250312 13:30:49.736000 9 1196 XCSE 20250312 13:33:54.579000 50 1196 XCSE 20250312 13:41:44.034000 49 1195 XCSE 20250312 13:43:31.413000 12 1196 XCSE 20250312 13:43:31.413000 25 1196 XCSE 20250312 13:43:31.413000 10 1196 XCSE 20250312 13:51:57.721000 29 1197 XCSE 20250312 14:00:40.271000 28 1196 XCSE 20250312 14:00:40.283000 28 1195 XCSE 20250312 14:05:17.034000 10 1195 XCSE 20250312 14:05:17.034000 37 1194 XCSE 20250312 14:13:51.711000 9 1194 XCSE 20250312 14:13:51.711000 6 1193 XCSE 20250312 14:15:24.930000 9 1193 XCSE 20250312 14:15:24.930000 9 1193 XCSE 20250312 14:15:24.930000 15 1193 XCSE 20250312 14:15:24.945000 24 1193 XCSE 20250312 14:15:24.945000 40 1192 XCSE 20250312 14:16:31.489000 2 1193 XCSE 20250312 14:19:38.021000 2 1193 XCSE 20250312 14:19:38.021000 11 1194 XCSE 20250312 14:22:35.467000 11 1194 XCSE 20250312 14:22:35.467000 10 1194 XCSE 20250312 14:24:13.128000 20 1194 XCSE 20250312 14:35:01.608000 10 1194 XCSE 20250312 14:35:01.608000 29 1192 XCSE 20250312 14:35:01.741000 30 1192 XCSE 20250312 14:35:01.874000 10 1195 XCSE 20250312 14:35:37.163000 12 1195 XCSE 20250312 14:35:37.163000 10 1195 XCSE 20250312 14:35:37.167000 2 1195 XCSE 20250312 14:35:37.167000 2 1194 XCSE 20250312 14:35:37.176000 12 1195 XCSE 20250312 14:36:46.405000 10 1195 XCSE 20250312 14:36:46.405000 29 1194 XCSE 20250312 14:38:07.141000 28 1194 XCSE 20250312 14:41:17.882000 20 1193 XCSE 20250312 14:48:45.600000 10 1193 XCSE 20250312 14:48:45.600000 29 1194 XCSE 20250312 14:51:33.288000 10 1195 XCSE 20250312 14:52:28.046000 12 1195 XCSE 20250312 14:52:28.046000 28 1194 XCSE 20250312 14:53:00.191000 28 1193 XCSE 20250312 14:53:47.497000 19 1194 XCSE 20250312 15:03:11.353000 10 1194 XCSE 20250312 15:03:11.353000 30 1194 XCSE 20250312 15:07:42.436000 29 1192 XCSE 20250312 15:11:43.921000 9 1192 XCSE 20250312 15:11:43.921000 9 1192 XCSE 20250312 15:11:43.921000 10 1192 XCSE 20250312 15:11:58.491000 5 1192 XCSE 20250312 15:12:17.129000 5 1192 XCSE 20250312 15:12:17.129000 6 1192 XCSE 20250312 15:12:32.129000 4 1192 XCSE 20250312 15:12:32.129000 6 1192 XCSE 20250312 15:13:00.129000 6 1192 XCSE 20250312 15:13:00.129000 10 1191 XCSE 20250312 15:18:59.129000 12 1192 XCSE 20250312 15:19:36.433000 14 1192 XCSE 20250312 15:20:29.896000 47 1192 XCSE 20250312 15:23:27.786000 49 1191 XCSE 20250312 15:24:22.153000 28 1191 XCSE 20250312 15:31:59.782000 24 1191 XCSE 20250312 15:37:01.693000 10 1191 XCSE 20250312 15:38:50.032000 2 1191 XCSE 20250312 15:39:03.129000 8 1191 XCSE 20250312 15:39:03.129000 4 1191 XCSE 20250312 15:39:17.129000 10 1191 XCSE 20250312 15:39:23.129000 10 1191 XCSE 20250312 15:40:09.242000 10 1191 XCSE 20250312 15:40:09.242000 10 1191 XCSE 20250312 15:41:16.130000 50 1189 XCSE 20250312 15:41:21.316000 38 1189 XCSE 20250312 15:41:53.887000 30 1189 XCSE 20250312 15:58:14.570000 10 1189 XCSE 20250312 15:58:14.570000 3 1188 XCSE 20250312 16:00:59.232000 29 1188 XCSE 20250312 16:02:13.316000 10 1188 XCSE 20250312 16:02:13.316000 28 1187 XCSE 20250312 16:02:16.515000 8 1187 XCSE 20250312 16:02:16.552000 21 1187 XCSE 20250312 16:02:16.552000 29 1186 XCSE 20250312 16:02:20.314000 19 1185 XCSE 20250312 16:02:28.067000 9 1185 XCSE 20250312 16:02:28.067000 6 1186 XCSE 20250312 16:08:09.215000 39 1189 XCSE 20250312 16:24:59.110000 180 1189 XCSE 20250312 16:25:42.994023 20 1189 XCSE 20250312 16:25:42.994098 200 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172228 34 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172251 166 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172282 68 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172282 34 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172287 34 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172305 166 1192 XCSE 20250312 16:39:51.172362 200 1192 XCSE 20250312 16:39:51.187450 44 1192 XCSE 20250312 16:39:51.187450 128 1192 XCSE 20250312 16:39:59.023885 72 1192 XCSE 20250312 16:39:59.023903 5 1192 XCSE 20250312 16:39:59.041330 8 1192 XCSE 20250312 16:39:59.274444 6 1192 XCSE 20250312 16:40:01.652883 28 1192 XCSE 20250312 16:40:03.366280 11 1192 XCSE 20250312 16:40:08.056822 8 1192 XCSE 20250312 16:40:35.718714 10 1192 XCSE 20250312 16:44:06.231338 84 1192 XCSE 20250312 16:49:05.407829 11 1192 XCSE 20250312 16:49:05.407847 26 1191 XCSE 20250313 9:06:13.128000 8 1191 XCSE 20250313 9:06:13.128000 9 1191 XCSE 20250313 9:06:13.128000 41 1191 XCSE 20250313 9:16:33.621000 43 1189 XCSE 20250313 9:18:06.005000 1 1189 XCSE 20250313 9:18:45.724000 40 1189 XCSE 20250313 9:18:45.724000 18 1190 XCSE 20250313 9:21:10.318000 8 1191 XCSE 20250313 9:31:05.578000 33 1190 XCSE 20250313 9:39:33.035000 8 1191 XCSE 20250313 9:43:01.802000 8 1191 XCSE 20250313 9:43:01.802000 7 1191 XCSE 20250313 9:43:01.802000 35 1193 XCSE 20250313 9:47:27.601000 2 1194 XCSE 20250313 9:47:44.099000 7 1194 XCSE 20250313 9:47:44.099000 7 1194 XCSE 20250313 9:47:44.099000 8 1194 XCSE 20250313 9:47:44.099000 26 1194 XCSE 20250313 9:54:20.979000 25 1193 XCSE 20250313 10:01:58.462000 26 1193 XCSE 20250313 10:01:58.473000 55 1193 XCSE 20250313 10:01:58.594000 25 1192 XCSE 20250313 10:06:02.152000 8 1192 XCSE 20250313 10:06:02.152000 33 1191 XCSE 20250313 10:07:02.646000 7 1194 XCSE 20250313 10:13:01.632000 2 1194 XCSE 20250313 10:13:01.632000 1 1194 XCSE 20250313 10:13:02.156000 1 1194 XCSE 20250313 10:13:02.156000 7 1198 XCSE 20250313 10:22:37.533000 8 1198 XCSE 20250313 10:22:37.533000 7 1198 XCSE 20250313 10:22:37.546000 30 1199 XCSE 20250313 10:26:30.435000 7 1199 XCSE 20250313 10:26:30.435000 45 1200 XCSE 20250313 10:33:55.050000 54 1200 XCSE 20250313 10:33:55.050000 9 1200 XCSE 20250313 10:34:14.523000 9 1200 XCSE 20250313 10:34:26.632000 9 1200 XCSE 20250313 10:34:36.680000 9 1200 XCSE 20250313 10:34:48.632000 9 1200 XCSE 20250313 10:35:10.087000 9 1200 XCSE 20250313 10:35:49.594000 26 1199 XCSE 20250313 10:38:34.504000 8 1199 XCSE 20250313 10:39:11.321000 26 1199 XCSE 20250313 10:39:11.321000 26 1197 XCSE 20250313 10:43:53.098000 10 1198 XCSE 20250313 10:52:37.126000 33 1198 XCSE 20250313 10:52:37.126000 7 1199 XCSE 20250313 10:59:48.345000 8 1199 XCSE 20250313 10:59:48.345000 4 1199 XCSE 20250313 10:59:48.345000 17 1198 XCSE 20250313 11:00:18.923000 3 1198 XCSE 20250313 11:02:24.516000 15 1198 XCSE 20250313 11:04:03.643000 9 1198 XCSE 20250313 11:04:03.643000 3 1198 XCSE 20250313 11:04:03.643000 18 1197 XCSE 20250313 11:05:42.591000 17 1196 XCSE 20250313 11:06:42.316000 9 1196 XCSE 20250313 11:09:14.757000 9 1197 XCSE 20250313 11:14:51.615000 26 1200 XCSE 20250313 11:59:38.136000 1 1200 XCSE 20250313 11:59:38.156000 7 1200 XCSE 20250313 11:59:38.156000 4 1200 XCSE 20250313 11:59:38.158000 1 1200 XCSE 20250313 11:59:38.158000 25 1200 XCSE 20250313 12:02:23.479000 6 1201 XCSE 20250313 12:10:23.207000 7 1201 XCSE 20250313 12:10:23.207000 7 1201 XCSE 20250313 12:10:23.207000 9 1200 XCSE 20250313 12:11:47.557000 34 1200 XCSE 20250313 12:11:47.557000 34 1199 XCSE 20250313 12:17:08.778000 70 1199 XCSE 20250313 12:17:08.779000 35 1199 XCSE 20250313 12:19:31.509000 1 1199 XCSE 20250313 12:20:28.732000 7 1199 XCSE 20250313 12:20:28.732000 7 1199 XCSE 20250313 12:20:28.732000 8 1199 XCSE 20250313 12:20:28.732000 7 1199 XCSE 20250313 12:20:28.751000 7 1199 XCSE 20250313 12:20:28.771000 7 1199 XCSE 20250313 12:20:28.771000 18 1198 XCSE 20250313 12:38:45.664000 18 1197 XCSE 20250313 12:39:03.809000 18 1196 XCSE 20250313 12:58:42.370000 8 1196 XCSE 20250313 12:58:42.370000 25 1195 XCSE 20250313 13:08:13.887000 27 1194 XCSE 20250313 13:10:36.404000 8 1194 XCSE 20250313 13:10:36.572000 27 1194 XCSE 20250313 13:10:36.572000 8 1196 XCSE 20250313 13:17:44.387000 8 1196 XCSE 20250313 13:17:44.387000 7 1196 XCSE 20250313 13:17:44.387000 7 1197 XCSE 20250313 13:18:22.192000 15 1197 XCSE 20250313 13:20:25.906000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.906000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.906000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.906000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.924000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.924000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.945000 7 1197 XCSE 20250313 13:20:25.945000 26 1197 XCSE 20250313 13:20:58.195000 5 1198 XCSE 20250313 13:24:36.369000 8 1198 XCSE 20250313 13:24:36.369000 7 1198 XCSE 20250313 13:24:36.369000 15 1198 XCSE 20250313 13:24:36.369000 7 1198 XCSE 20250313 13:24:36.372000 7 1198 XCSE 20250313 13:24:36.372000 7 1198 XCSE 20250313 13:24:36.372000 8 1198 XCSE 20250313 13:24:36.388000 7 1198 XCSE 20250313 13:24:36.405000 8 1198 XCSE 20250313 13:24:36.405000 8 1198 XCSE 20250313 13:24:36.423000 2 1198 XCSE 20250313 13:24:36.423000 6 1198 XCSE 20250313 13:25:05.312000 3 1198 XCSE 20250313 13:25:05.312000 4 1198 XCSE 20250313 13:25:31.632000 5 1198 XCSE 20250313 13:25:31.632000 10 1198 XCSE 20250313 13:29:22.330000 27 1198 XCSE 20250313 13:32:27.933000 9 1198 XCSE 20250313 13:32:27.933000 11 1198 XCSE 20250313 13:45:27.956000 11 1198 XCSE 20250313 13:45:27.961000 27 1197 XCSE 20250313 13:50:44.208000 8 1197 XCSE 20250313 13:50:44.208000 25 1196 XCSE 20250313 13:54:50.132000 8 1196 XCSE 20250313 13:59:39.779000 8 1196 XCSE 20250313 13:59:39.873000 4 1196 XCSE 20250313 13:59:39.873000 8 1197 XCSE 20250313 14:01:11.341000 8 1197 XCSE 20250313 14:01:27.633000 1 1197 XCSE 20250313 14:01:27.633000 2 1197 XCSE 20250313 14:02:03.632000 8 1197 XCSE 20250313 14:02:10.633000 1 1197 XCSE 20250313 14:02:10.633000 11 1196 XCSE 20250313 14:07:32.639000 14 1196 XCSE 20250313 14:07:32.639000 26 1195 XCSE 20250313 14:09:25.946000 9 1195 XCSE 20250313 14:09:25.946000 27 1194 XCSE 20250313 14:09:26.081000 25 1194 XCSE 20250313 14:09:26.213000 18 1194 XCSE 20250313 14:09:26.241000 7 1194 XCSE 20250313 14:13:27.236000 18 1194 XCSE 20250313 14:13:27.236000 8 1194 XCSE 20250313 14:13:27.236000 33 1194 XCSE 20250313 14:13:48.406000 20 1194 XCSE 20250313 14:13:50.563000 14 1194 XCSE 20250313 14:17:32.810000 20 1194 XCSE 20250313 14:17:32.810000 26 1194 XCSE 20250313 14:29:41.600000 12 1194 XCSE 20250313 14:30:14.560000 34 1194 XCSE 20250313 14:31:50.779000 35 1194 XCSE 20250313 14:33:59.010000 9 1194 XCSE 20250313 14:35:18.632000 9 1194 XCSE 20250313 14:38:38.638000 7 1192 XCSE 20250313 14:40:18.091000 18 1192 XCSE 20250313 14:40:18.091000 25 1191 XCSE 20250313 14:45:54.511000 122 1191 XCSE 20250313 14:45:54.511524 78 1191 XCSE 20250313 14:47:27.385000 1 1191 XCSE 20250313 14:47:27.385057 177 1191 XCSE 20250313 14:47:27.385075 8 1192 XCSE 20250313 14:52:31.618000 43 1192 XCSE 20250313 14:55:49.509000 34 1192 XCSE 20250313 14:56:22.905000 33 1191 XCSE 20250313 15:00:04.123000 25 1191 XCSE 20250313 15:00:04.138000 25 1191 XCSE 20250313 15:00:04.141000 15 1192 XCSE 20250313 15:06:20.249000 10 1192 XCSE 20250313 15:21:42.882000 7 1192 XCSE 20250313 15:21:42.882000 8 1192 XCSE 20250313 15:21:42.882000 8 1192 XCSE 20250313 15:21:42.882000 8 1192 XCSE 20250313 15:21:42.882000 5 1192 XCSE 20250313 15:22:16.563000 27 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636000 8 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636000 9 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636000 9 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636000 8 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636000 9 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636000 202 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636704 98 1192 XCSE 20250313 15:27:14.636729 8 1192 XCSE 20250313 15:27:51.854000 2 1192 XCSE 20250313 15:27:51.854000 1 1192 XCSE 20250313 15:27:56.277000 7 1192 XCSE 20250313 15:30:35.011000 12 1192 XCSE 20250313 15:30:35.080000 8 1193 XCSE 20250313 15:31:49.607000 8 1193 XCSE 20250313 15:31:49.607000 7 1193 XCSE 20250313 15:31:49.607000 34 1192 XCSE 20250313 15:35:41.601000 9 1192 XCSE 20250313 15:35:41.601000 8 1192 XCSE 20250313 15:36:15.568000 8 1192 XCSE 20250313 15:36:15.568000 7 1192 XCSE 20250313 15:36:15.568000 7 1192 XCSE 20250313 15:36:36.634000 2 1192 XCSE 20250313 15:36:36.634000 7 1192 XCSE 20250313 15:36:59.635000 2 1192 XCSE 20250313 15:36:59.635000 5 1192 XCSE 20250313 15:37:28.634000 4 1192 XCSE 20250313 15:37:28.634000 4 1192 XCSE 20250313 15:39:15.632000 5 1192 XCSE 20250313 15:39:15.632000 2 1192 XCSE 20250313 15:40:35.634000 7 1192 XCSE 20250313 15:40:35.634000 7 1192 XCSE 20250313 15:40:50.632000 2 1192 XCSE 20250313 15:40:50.632000 7 1192 XCSE 20250313 15:41:05.632000 2 1192 XCSE 20250313 15:41:05.632000 5 1192 XCSE 20250313 15:41:19.632000 4 1192 XCSE 20250313 15:41:19.632000 3 1192 XCSE 20250313 15:41:34.632000 6 1192 XCSE 20250313 15:41:34.632000 2 1192 XCSE 20250313 15:41:49.633000 7 1192 XCSE 20250313 15:41:49.633000 1 1192 XCSE 20250313 15:42:00.632000 8 1192 XCSE 20250313 15:42:00.632000 1 1192 XCSE 20250313 15:42:00.632000 7 1192 XCSE 20250313 15:42:32.632000 3 1192 XCSE 20250313 15:42:32.632000 8 1192 XCSE 20250313 15:43:11.633000 1 1192 XCSE 20250313 15:43:11.633000 9 1192 XCSE 20250313 15:43:50.985000 33 1191 XCSE 20250313 15:48:46.297000 8 1191 XCSE 20250313 15:48:46.297000 8 1191 XCSE 20250313 15:57:13.924000 7 1191 XCSE 20250313 15:57:13.924000 8 1191 XCSE 20250313 15:57:13.924000 8 1191 XCSE 20250313 15:57:13.942000 1 1191 XCSE 20250313 15:57:14.748000 10 1191 XCSE 20250313 15:57:15.540000 8 1192 XCSE 20250313 16:05:01.072000 14 1192 XCSE 20250313 16:05:01.134000 8 1193 XCSE 20250313 16:05:13.349000 8 1193 XCSE 20250313 16:05:13.349000 7 1193 XCSE 20250313 16:05:13.349000 3 1193 XCSE 20250313 16:05:13.527000 50 1193 XCSE 20250313 16:07:58.534000 9 1193 XCSE 20250313 16:07:58.534000 80 1193 XCSE 20250313 16:07:58.536000 14 1193 XCSE 20250313 16:07:58.545000 52 1192 XCSE 20250313 16:12:24.374000 2 1191 XCSE 20250313 16:12:36.150000 40 1191 XCSE 20250313 16:12:36.150000 41 1190 XCSE 20250313 16:15:54.303000 42 1190 XCSE 20250313 16:15:54.322000 44 1190 XCSE 20250313 16:16:08.835000 1 1191 XCSE 20250313 16:23:40.798000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.798000 16 1191 XCSE 20250313 16:23:40.798000 10 1191 XCSE 20250313 16:23:40.798000 12 1191 XCSE 20250313 16:23:40.798000 29 1191 XCSE 20250313 16:23:40.798000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.809000 26 1191 XCSE 20250313 16:23:40.809000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.809000 8 1191 XCSE 20250313 16:23:40.809000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.823000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.841000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.841000 10 1191 XCSE 20250313 16:23:40.845000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.851000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.862000 8 1191 XCSE 20250313 16:23:40.874000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:40.885000 8 1191 XCSE 20250313 16:23:43.345000 8 1191 XCSE 20250313 16:23:43.345000 8 1191 XCSE 20250313 16:23:43.345000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:48.346000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:48.346000 7 1191 XCSE 20250313 16:23:48.346000 7 1191 XCSE 20250313 16:24:03.345000 8 1191 XCSE 20250313 16:24:03.345000 7 1191 XCSE 20250313 16:24:03.345000 8 1191 XCSE 20250313 16:24:03.365000 220 1191 XCSE 20250313 16:36:44.312319 1 1191 XCSE 20250313 16:37:11.926888 1 1191 XCSE 20250313 16:37:16.237213 31 1191 XCSE 20250313 16:37:17.907255 300 1191 XCSE 20250313 16:37:17.907294 95 1191 XCSE 20250313 16:37:17.907310 9 1195 XCSE 20250314 9:08:13.936000 8 1195 XCSE 20250314 9:08:13.936000 10 1195 XCSE 20250314 9:08:13.936000 29 1196 XCSE 20250314 9:08:15.041000 4 1196 XCSE 20250314 9:08:15.041000 9 1197 XCSE 20250314 9:08:56.835000 2 1197 XCSE 20250314 9:08:56.835000 29 1198 XCSE 20250314 9:14:00.217000 44 1196 XCSE 20250314 9:20:43.640000 43 1201 XCSE 20250314 9:34:47.499000 50 1204 XCSE 20250314 9:36:00.940000 24 1204 XCSE 20250314 9:36:00.940000 9 1204 XCSE 20250314 9:36:48.860000 41 1203 XCSE 20250314 9:37:19.987000 33 1202 XCSE 20250314 9:40:01.924000 8 1202 XCSE 20250314 9:40:01.924000 27 1201 XCSE 20250314 9:41:34.822000 8 1201 XCSE 20250314 9:41:34.822000 16 1200 XCSE 20250314 9:46:21.526000 2 1200 XCSE 20250314 9:48:14.471000 9 1200 XCSE 20250314 9:48:14.471000 9 1200 XCSE 20250314 9:48:14.471000 3 1200 XCSE 20250314 9:48:14.471000 13 1200 XCSE 20250314 9:48:14.471000 17 1199 XCSE 20250314 9:50:30.590000 17 1200 XCSE 20250314 9:54:39.010000 17 1199 XCSE 20250314 9:59:26.814000 8 1199 XCSE 20250314 9:59:26.814000 8 1199 XCSE 20250314 9:59:26.814000 34 1200 XCSE 20250314 10:03:06.379000 57 1201 XCSE 20250314 10:08:04.343000 25 1200 XCSE 20250314 10:10:20.765000 35 1201 XCSE 20250314 10:20:31.484000 34 1202 XCSE 20250314 10:27:25.253000 33 1201 XCSE 20250314 10:28:40.645000 9 1202 XCSE 20250314 10:36:24.391000 8 1202 XCSE 20250314 10:36:24.420000 18 1202 XCSE 20250314 10:43:00.309000 9 1202 XCSE 20250314 10:43:00.314000 34 1203 XCSE 20250314 10:44:47.233000 9 1204 XCSE 20250314 10:45:12.242000 9 1204 XCSE 20250314 10:45:32.334000 9 1204 XCSE 20250314 10:46:02.819000 25 1204 XCSE 20250314 10:46:27.552000 26 1204 XCSE 20250314 10:46:33.597000 26 1203 XCSE 20250314 10:47:51.926000 8 1203 XCSE 20250314 10:47:51.926000 35 1203 XCSE 20250314 10:47:51.943000 27 1204 XCSE 20250314 10:54:48.350000 25 1203 XCSE 20250314 10:56:02.438000 9 1205 XCSE 20250314 11:10:25.335000 17 1204 XCSE 20250314 11:11:41.880000 18 1203 XCSE 20250314 11:23:52.803000 9 1203 XCSE 20250314 11:23:52.803000 26 1202 XCSE 20250314 11:32:44.447000 9 1202 XCSE 20250314 11:32:44.447000 9 1202 XCSE 20250314 11:32:44.447000 8 1202 XCSE 20250314 11:32:44.447000 42 1201 XCSE 20250314 11:35:07.288000 42 1201 XCSE 20250314 11:35:07.303000 24 1200 XCSE 20250314 11:35:15.102000 19 1199 XCSE 20250314 11:35:37.465000 26 1199 XCSE 20250314 11:37:54.087000 33 1198 XCSE 20250314 11:38:10.651000 35 1198 XCSE 20250314 11:38:10.866000 26 1197 XCSE 20250314 11:46:01.145000 9 1197 XCSE 20250314 11:46:01.145000 8 1197 XCSE 20250314 11:46:01.145000 1 1197 XCSE 20250314 11:46:01.146000 8 1197 XCSE 20250314 11:46:01.146000 17 1201 XCSE 20250314 11:53:33.386000 17 1200 XCSE 20250314 11:53:44.330000 25 1200 XCSE 20250314 11:55:19.218000 17 1202 XCSE 20250314 12:05:10.142000 16 1202 XCSE 20250314 12:08:01.468000 9 1202 XCSE 20250314 12:08:01.468000 26 1201 XCSE 20250314 12:08:07.479000 26 1201 XCSE 20250314 12:08:07.495000 34 1201 XCSE 20250314 12:17:00.994000 27 1200 XCSE 20250314 12:19:54.618000 9 1200 XCSE 20250314 12:19:54.618000 23 1201 XCSE 20250314 12:47:38.657000 9 1201 XCSE 20250314 12:49:54.334000 17 1200 XCSE 20250314 12:49:57.219000 9 1200 XCSE 20250314 12:49:57.219000 8 1200 XCSE 20250314 12:49:57.219000 9 1200 XCSE 20250314 12:49:57.219000 4 1199 XCSE 20250314 12:54:21.936000 4 1199 XCSE 20250314 12:55:31.287000 15 1199 XCSE 20250314 12:59:10.756000 5 1202 XCSE 20250314 13:05:48.734000 10 1202 XCSE 20250314 13:05:48.734000 8 1202 XCSE 20250314 13:05:48.734000 27 1202 XCSE 20250314 13:07:39.335000 11 1202 XCSE 20250314 13:10:12.805000 25 1201 XCSE 20250314 13:10:55.216000 9 1201 XCSE 20250314 13:10:55.216000 8 1201 XCSE 20250314 13:10:55.216000 8 1201 XCSE 20250314 13:10:55.216000 8 1201 XCSE 20250314 13:10:55.216000 1 1200 XCSE 20250314 13:10:56.870000 1 1200 XCSE 20250314 13:10:56.870000 36 1200 XCSE 20250314 13:11:44.623000 5 1200 XCSE 20250314 13:11:44.623000 12 1198 XCSE 20250314 13:18:00.554000 27 1198 XCSE 20250314 13:20:34.941000 44 1199 XCSE 20250314 13:28:00.218000 8 1199 XCSE 20250314 13:28:00.218000 33 1198 XCSE 20250314 14:00:32.073000 33 1198 XCSE 20250314 14:02:33.518000 8 1198 XCSE 20250314 14:02:33.518000 33 1198 XCSE 20250314 14:22:59.109000 8 1198 XCSE 20250314 14:22:59.109000 8 1198 XCSE 20250314 14:22:59.109000 9 1198 XCSE 20250314 14:22:59.109000 57 1198 XCSE 20250314 14:22:59.116000 5 1200 XCSE 20250314 14:23:50.376000 5 1200 XCSE 20250314 14:23:50.376000 9 1200 XCSE 20250314 14:23:56.334000 9 1200 XCSE 20250314 14:24:56.121000 11 1200 XCSE 20250314 14:30:21.022000 9 1204 XCSE 20250314 14:42:31.085000 10 1204 XCSE 20250314 14:42:31.085000 10 1204 XCSE 20250314 14:42:31.085000 2 1204 XCSE 20250314 14:42:31.085000 8 1204 XCSE 20250314 14:42:31.184000 8 1204 XCSE 20250314 14:42:31.184000 10 1204 XCSE 20250314 14:42:31.184000 2 1206 XCSE 20250314 14:44:19.620000 5 1206 XCSE 20250314 14:44:19.620000 11 1206 XCSE 20250314 14:44:19.620000 8 1206 XCSE 20250314 14:44:19.620000 10 1206 XCSE 20250314 14:44:19.620000 9 1206 XCSE 20250314 14:44:19.620000 8 1206 XCSE 20250314 14:44:19.624000 8 1207 XCSE 20250314 14:45:24.101000 8 1207 XCSE 20250314 14:45:24.101000 2 1207 XCSE 20250314 14:45:24.101000 97 1207 XCSE 20250314 14:45:26.251000 82 1207 XCSE 20250314 14:45:26.251000 4 1206 XCSE 20250314 14:45:30.556000 5 1206 XCSE 20250314 14:45:30.556000 9 1205 XCSE 20250314 14:45:51.557000 11 1205 XCSE 20250314 14:53:13.236000 6 1205 XCSE 20250314 14:53:13.236000 9 1205 XCSE 20250314 14:53:13.236000 18 1204 XCSE 20250314 14:57:46.151000 27 1204 XCSE 20250314 15:08:13.667000 8 1204 XCSE 20250314 15:08:13.667000 26 1203 XCSE 20250314 15:08:13.881000 4 1203 XCSE 20250314 15:10:30.340000 25 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 9 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 8 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 8 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 8 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 6 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 3 1205 XCSE 20250314 15:34:04.455000 4 1206 XCSE 20250314 15:35:13.821000 5 1206 XCSE 20250314 15:35:13.821000 3 1206 XCSE 20250314 15:37:04.225000 6 1206 XCSE 20250314 15:37:04.225000 9 1205 XCSE 20250314 15:38:12.313000 20 1207 XCSE 20250314 15:40:07.668000 43 1206 XCSE 20250314 15:40:07.676000 43 1206 XCSE 20250314 15:40:07.695000 15 1206 XCSE 20250314 15:41:25.034000 10 1206 XCSE 20250314 15:41:25.034000 9 1206 XCSE 20250314 15:41:25.034000 8 1206 XCSE 20250314 15:41:25.034000 3 1206 XCSE 20250314 15:41:50.334000 6 1206 XCSE 20250314 15:41:50.334000 4 1206 XCSE 20250314 15:42:03.493000 5 1206 XCSE 20250314 15:42:03.493000 35 1205 XCSE 20250314 15:42:15.209000 8 1205 XCSE 20250314 15:42:15.209000 9 1205 XCSE 20250314 15:42:15.209000 33 1204 XCSE 20250314 15:45:21.208000 24 1205 XCSE 20250314 15:53:44.103000 26 1205 XCSE 20250314 15:53:44.104000 80 1205 XCSE 20250314 15:53:44.107000 10 1205 XCSE 20250314 15:53:44.123000 9 1205 XCSE 20250314 15:53:44.123000 9 1205 XCSE 20250314 15:53:44.123000 4 1204 XCSE 20250314 15:54:57.632000 4 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 1 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 1 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 7 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 8 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 10 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 7 1206 XCSE 20250314 15:59:59.402000 9 1206 XCSE 20250314 15:59:59.407000 26 1205 XCSE 20250314 15:59:59.421000 8 1206 XCSE 20250314 16:00:48.350000 8 1206 XCSE 20250314 16:00:48.350000 2 1206 XCSE 20250314 16:00:48.350000 8 1206 XCSE 20250314 16:00:48.359000 9 1206 XCSE 20250314 16:00:48.359000 10 1206 XCSE 20250314 16:00:48.359000 10 1206 XCSE 20250314 16:01:05.334000 10 1206 XCSE 20250314 16:01:05.354000 9 1206 XCSE 20250314 16:01:05.374000 27 1206 XCSE 20250314 16:02:39.326000 90 1206 XCSE 20250314 16:02:39.342000 25 1205 XCSE 20250314 16:05:00.829000 9 1205 XCSE 20250314 16:05:00.829000 3 1205 XCSE 20250314 16:05:00.829000 5 1205 XCSE 20250314 16:07:39.246000 29 1205 XCSE 20250314 16:07:39.246000 33 1205 XCSE 20250314 16:07:41.337000 34 1204 XCSE 20250314 16:09:42.523000 34 1204 XCSE 20250314 16:09:42.540000 10 1205 XCSE 20250314 16:11:31.538000 8 1205 XCSE 20250314 16:11:31.538000 8 1205 XCSE 20250314 16:11:31.538000 51 1205 XCSE 20250314 16:20:29.911000 60 1205 XCSE 20250314 16:20:29.912000 8 1205 XCSE 20250314 16:20:29.932000 10 1205 XCSE 20250314 16:20:29.932000 9 1205 XCSE 20250314 16:20:29.935000 9 1205 XCSE 20250314 16:21:03.456000 27 1205 XCSE 20250314 16:28:51.768000 8 1205 XCSE 20250314 16:28:51.768000 9 1205 XCSE 20250314 16:28:51.768000 9 1205 XCSE 20250314 16:28:51.768000 9 1205 XCSE 20250314 16:28:51.768000 15 1206 XCSE 20250314 16:33:30.194000 39 1206 XCSE 20250314 16:33:31.141000 7 1206 XCSE 20250314 16:33:31.141000 15 1206 XCSE 20250314 16:33:31.141000 1031 1205 XCSE 20250314 16:35:24.140718

Attachment