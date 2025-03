Ændringer i FirstFarms A/S’ direktion

Som oplyst i selskabsmeddelelse 12/2024 af 26. november 2024 har administrerende direktør Anders H. Nørgaard opsagt sin stilling hos FirstFarms A/S (”FirstFarms”) med virkning fra den 31. august 2025. Dette tidspunkt er fremrykket til den 30. april 2025, og Anders H. Nørgaard fratræder dermed som administrerende direktør hos FirstFarms den 30. april 2025.

I den forbindelse udnævnes Søren Bredvig og Michael Hyldgaard, som er en del af det øvrige ledelsesteam i FirstFarms, til fælles midlertidige administrerende direktører i FirstFarms for en tre måneders periode fra og med den 1. maj 2025.

