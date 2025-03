Nanterre, le 18 mars 2025

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en février 2025

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Février Cumul à fin février

(2 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Autoroutes +2,0 % +5,6 % Véhicules légers +3,1 % +6,3 % Poids lourds −3,1 % +2,4 %

En février, le trafic tous véhicules confondus a progressé grâce à une base de comparaison favorable. La circulation était en effet restée perturbée par les blocages des agriculteurs en février 20241. Il convient par ailleurs de noter un effet calendaire négatif, 2024 étant une année bissextile : retraité de celui-ci, le trafic des poids lourds aurait affiché une légère hausse.

Au global depuis le début de l’année, il progresse de 5,6 %.

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Février Cumul à fin février

(2 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Airports +4,2 % +6,7 % Portugal (ANA) -0,4 % +2,7 % Royaume-Uni +1,3 % +3,9 % France +5,0 % +6,4 % Serbie +3,2 % +0,7 % Hongrie +16 % +17 % Mexique (OMA) +5,2 % +7,4 % États-Unis -6,2 % -6,0 % République dominicaine (Aerodom) -13 % -12 % Costa Rica -0,2 % +2,3 % Chili (Nuevo Pudahuel) +5,6 % +5,8 % Brésil +4,4 % +5,9 % Japon (Kansai Airports) +9,3 % +15 % Cambodge (Cambodia Airports) +24 % +24 % Cap-Vert +15 % +17 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

En février, le trafic passagers dans les aéroports de VINCI Airports a continué de progresser dans la plupart des plateformes du réseau. Au global, la hausse est de plus de 4 % par rapport à l’année dernière.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Février Cumul à fin février

(2 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Airports +3,1 % +4,9 % Portugal (ANA) +0,8 % +1,9 % Royaume-Uni +1,6 % +3,5 % France +2,6 % +4,9 % Serbie +0,4 % -1,6 % Hongrie +13 % +14 % Mexique (OMA) +5,9 % +9,7 % États-Unis +4,5 % +6,2 % République dominicaine (Aerodom) -19 % -18 % Costa Rica +5,0 % +0,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) +2,9 % +3,4 % Brésil +0,1 % +3,8 % Japon (Kansai Airports) +3,8 % +6,9 % Cambodge (Cambodia Airports) +21 % +22 % Cap-Vert +23 % +24 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

1 En début de mois sur la quasi-totalité du réseau et en fin de mois sur plusieurs tronçons du sud-ouest.





Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

