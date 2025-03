Virtune AB (Publ) lanseeraa Virtune Chainlink ETP:n Nasdaq Helsingissä

Helsinki, 19. maaliskuuta 2025 – Virtune, ruotsalainen säännelty digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja kryptovaluuttapohjaisten pörssinoteerattujen tuotteiden liikkeellelaskija, ilmoitti tänään Virtune Chainlink ETP:n listaamisesta Nasdaq Helsingissä.

Virtune esitteli äskettäin Suomen ensimmäiset seitsemän kryptovaluuttapohjaista ETP:tä Nasdaq Helsingissä, ja ne ovat saaneet vahvan vastaanoton Suomen markkinoilla. Aiemmin listatut tuotteet ovat Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Staked Solana ETP, Virtune XRP ETP, Virtune Crypto Altcoin Index ETP, Virtune Staked Cardano ETP ja Virtune Avalanche ETP. Vastatakseen suomalaisten sijoittajien kasvavaan kysyntään, Virtune on nyt laajentanut tarjontaansa yhdellä uudella kryptovaluuttapohjaisella ETP:llä Nasdaq Helsingissä.

Tietoja Virtune Chainlink ETP:stä

Virtune Chainlink ETP tarjoaa pääsyn Chainlinkiin. Kuten kaikki Virtunen pörssinoteeratut tuotteet, Virtune Chainlink ETP on 100 % fyysisesti tuettu ja täysin vakuudellistettu, se on noteerattu euroissa suomalaisille sijoittajille, ja se on saatavilla välittäjien ja pankkien, kuten Nordnetin, kautta.

Tärkeää tietoa Virtune Chainlink ETP:stä ja mitä se tarjoaa sijoittajille:

1:1 pääsy Chainlinkin markkinaan

100 % fyysisesti tuettu LINK:llä

1,49 % vuotuinen hallinnointipalkkio

Virtune Chainlink ETP

Koko nimi: Virtune Chainlink ETP

Lyhenne: Virtune Chainlink

Nasdaq Helsinki Ticker: VIRLINKE

Kauppavaluutta: EUR

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä: Keskiviikkona 19. maaliskuuta 2025

ISIN: SE0021149259

Pörssi: Nasdaq Helsinki ja Nasdaq Stockholm

Christopher Kock, Virtunen toimitusjohtaja:

"Kun olemme nähneet vahvan kiinnostuksen osoituksen suomalaisten sijoittajien taholta krypto-ETP:iimme ensimmäisten kuukausien aikana ja ensimmäisten listauksien jälkeen Nasdaq Helsingissä sekä merkittävää sijoittajakysyntää Chainlinkille sen jälkeen, kun se listattiin Nasdaq Tukholmassa marraskuussa 2023, on luonnollinen seuraava askel jatkaa laajentumistamme Suomessa tuomalla Virtune Chainlink ETP Nasdaq Helsingin listoille."

Lehdistökontakti

Christopher Kock, toimitusjohtaja, Virtune AB (Publ)

Sähköposti: christopher@virtune.com Puhelin: +46 70 073 45 64

Virtune, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, on säännelty ruotsalainen digitaalisten omaisuuserien varainhoitaja ja kryptovaluuttapohjaisten pörssinoteerattujen tuotteiden liikkeellelaskija säännellyissä eurooppalaisissa pörsseissä.

Sääntelyn noudattamisen, strategisten yhteistyökumppanuuksien markkinajohtajien kanssa ja ammattitaitoisen tiimimme avulla tarjoamme globaalisti sijoittajille mahdollisuuden päästä käsiksi innovatiivisiin ja kehittyneisiin sijoitustuotteisiin, jotka vastaavat kehittyvän globaalin kryptomarkkinan tarpeisiin. Kryptovaluuttasijoituksiin liittyy korkea riski. Virtune ei tarjoa sijoitusneuvontaa; sijoitukset tehdään omalla vastuulla. Arvopaperien arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoitetun pääoman palautumista voida taata. Lue esite, avaintietoasiakirja ja ehdot osoitteessa virtune.com.