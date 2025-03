Sidetrade franchit un cap en ESG avec des notations en hausse signées EthiFinance et EcoVadis

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, franchit une nouvelle étape en matière de durabilité d’entreprise en obtenant, en 2024, une médaille Platine d’EthiFinance et une médaille Argent d’EcoVadis. Ces distinctions confirment l’engagement de Sidetrade envers l’innovation responsable et des pratiques durables.

Pour l’exercice 2024, Sidetrade a obtenu une note globale de 84/100 auprès d’EthiFinance, agence de notation spécialisée dans les PME cotées européennes. En hausse de 8 points par rapport à 2023, cette performance permet à Sidetrade d’atteindre le niveau le plus élevé avec une médaille Platine. La progression reflète des avancées concrètes en matière de réduction de l’empreinte environnementale, renforcement des dispositifs de gouvernance et d’éthique, intégration des critères ESG dans la stratégie d’entreprise.

Sidetrade a également amélioré en 2024 sa notation auprès d’EcoVadis, référence mondiale en évaluation RSE, en obtenant un score de 70/100 et en conservant sa médaille Argent pour la deuxième année consécutive. Une progression majeure a été enregistrée dans la performance environnementale, avec un gain de 10 points dans cette catégorie, témoignant des initiatives ciblées du Groupe en matière de durabilité et de pratiques commerciales responsables. Consécutivement, Sidetrade se hisse parmi les 15% des entreprises les plus performantes, tous secteurs confondus, auditées par EcoVadis.

Philippe Gangneux, Directeur Financier et Ambassadeur RSE de Sidetrade, a déclaré :

« Depuis 2021, nous déployons une feuille de route ambitieuse en matière d’ESG. La progression constante de Sidetrade dans les classements ESG s’inscrit dans une approche dynamique où performance économique et impact positif vont de pair. Aujourd’hui, les résultats sont significatifs et notre impact est salué par EthiFinance et EcoVadis. Ces distinctions renforcent notre détermination à redéfinir les standards, innover sans relâche et ancrer la durabilité au cœur même de notre modèle économique. »

Un engagement de long terme en faveur de la durabilité

La stratégie RSE de Sidetrade repose sur quatre piliers :

Réduction de l'empreinte carbone : Mise en place d'initiatives visant à minimiser l'impact environnemental et à aligner les actions du Groupe sur les objectifs de l'Accord de Paris.

Innovation et inclusion : Promouvoir la diversité des talents et l'excellence collaborative pour stimuler la créativité et garantir l'égalité des chances.

Sécurité numérique et éthique : Renforcement des standards de protection des données et promotion des pratiques numériques responsables.

Intégrité et transparence : Respect des pratiques commerciales éthiques et d'une gouvernance exemplaire.

D’ici la fin de l’année, Sidetrade publiera son Bilan Carbone® et son Rapport RSE 2024 afin de tenir ses parties prenantes informées de ses avancées. Pour en savoir plus sur les engagements RSE de Sidetrade, rendez-vous sur www.sidetrade.fr.

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 200 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de 39,9 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Tech Data, UGI, Veolia. Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.



Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com ou suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

