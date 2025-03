KH Group Oyj

Pörssitiedote 21.3.2025 klo 8.00

KH Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024

Liikevaihto kasvoi – kannattavuus heikkeni;

Indoor Groupin myyntiprosessi käynnistetty

Tämä on tiivistelmä vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com.

KH Group tiedotti 13.3.2025 aloittaneensa myyntiprosessin koskien Indoor Group -omistustaan. Indoor Group on tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoitu ”IFRS 5 – myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” -standardin mukaisesti. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat liiketoiminta-alueet KH-Koneet ja Nordic Rescue Group.

KH Group konserni loka–joulukuu 2024 pro forma

Liikevaihto oli 61,7 (50,5) milj. euroa.

Liikevoitto oli 3,4 (3,5) milj. euroa.

KH-Koneiden liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus hieman laski vertailukaudesta.

NRG:n liikevaihto ja liikevoitto ylittivät vertailukauden tason.

KH Group konserni tammi–joulukuu 2024 pro forma

Liikevaihto oli 194,0 (190,6) milj. euroa.

Liikevoitto oli 7,2 (8,1) milj. euroa.

KH Group konserni tammi–joulukuu 2024 IFRS

Liikevaihto oli 194,0 (124,0) milj. euroa. Vertailukauden luku sisältää toukokuu - joulukuu 2023 kertyneen liikevaihdon. HTJ ja Indoor on luokiteltu takautuvasti lopetetuiksi toiminnoiksi.

Liikevoitto oli 5,8 (-6,7) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 1,4 (-10,4) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) jatkuvista toiminnoista oli 0,02 (-0,18) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 0,84 (1,36) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -46,6 % (-17,5 %).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 9,8 milj. euroa.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 283,4 % (195,4 %).

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 177,3 % (116,7 %)



Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne, odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana sekä strategiamuutoksen vaatimat panostukset.

Toimitusjohtaja Ville Nikulainen:

”Strategisena toimenpiteenä KH Group irtautui HTJ:stä heinäkuussa 2024. Maaliskuussa 2025 KH Group tiedotti Indoor Groupin myyntiprosessin aloittamisesta.

Konsernin pro forma -liikevaihto nousi ja liikevoitto laski hieman vertailukaudesta loka-joulukuun raportointijaksolla edellisvuoteen verrattuna. KH-Koneiden liikevaihto kasvoi molemmissa toimintamaissa, mutta kannattavuus jäi vertailukautta pienemmäksi. Nordic Rescue Groupin pro forma -liikevaihto ja liikevoitto nousivat vertailukaudesta viimeisellä vuosineljänneksellä. Pelastusajoneuvojen kysyntä Ruotsissa on pysynyt hyvällä tasolla, mutta Suomessa hyvinvointialueiden budjetointitilanne hidasti uusien tilausten kertymää viime syksyn ja talven ajan.

Indoor Groupissa yleinen markkinoiden epävarmuus ja Suomen yleisen arvonlisäverokannan nosto vaikuttivat heikentävästi liikevaihtoon ja liikevoittoon. KH Group tiedotti elokuussa 2024 konserniyhtiö Indoor Groupin kannattavuuden parantamiseen tähtäävän laajamittaisen toimintamallin uudistuksen käynnistämisestä. Uudistus sisältää kehityshankkeita Indoor Groupin taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi huonekalualan haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiö tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Merkittävän osan tavoitellusta kannattavuuden parannuksesta arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella toteutuvan jo vuoden 2025 kuluessa. KH Group julkaisi Indoor Groupin toimintamallin uudistamiseen ja muutosneuvotteluihin liittyvän lehdistötiedotteen joulukuussa 2024. Muutosneuvottelujen tuloksena Indoor Groupissa päättyy 162 työsuhdetta.

Vuoden 2025 aikana liiketoiminta-alueiden keskiössä ovat liikevaihdon ja liikevoiton turvaaminen sekä käyttöpääoman tehostaminen. KH Groupin strategiamuutosta edistetään suunnitellusti.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Maaliskuussa 2025 KH Group toteutti osakassopimuksen mukaisesti KH-Koneet Group Oy:n vähemmistöosakkaiden lunastukset, joiden jälkeen KH Groupin omistusosuus KH-Koneet Group Oy:ssä on 100 %. Osakkeiden kauppahinta oli 2,0 milj. euroa.

Indoor Group ei täyttänyt rahoitussopimuksensa kovenanttiehtoja 30.9.2024 tilanteessa, jonka jälkeen yhtiö on neuvotellut rahoittajan kanssa rahoitussopimuksen päivittämisestä. Joulukuussa 2024 Indoor Group allekirjoitti rahoittajan kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti rahoittaja ei tule eräännyttämään lainoja tiettyjen ehtojen täyttyessä. Sopimuksen mukaisesti KH Group myönsi Indoor Groupille 1,0 miljoonan euron osakaslainan tammikuussa. Tilikauden päättymisen jälkeen sopimusta päärahoittajan kanssa on vaiheittain jatkettu 31.5.2025 asti ja osapuolet ovat neuvotelleet rahoituksen voimassaolon ehdoista myyntiprosessin ajaksi.

KH Group tiedotti 13.3.2025 aloittaneensa myyntiprosessin koskien omistustaan Indoor Group Holding Oy:ssä. KH Group on antanut taloudelliselle neuvonantajalle toimeksiannon selvittää erilaisia vaihtoehtoja Indoor Group -omistukselleen. Lopullista päätöstä Indoor Group -omistuksen myynnistä ei ole tehty, eikä tällaisen mahdollisen järjestelyn aikataulusta, ehdoista tai toteutumisesta ole varmuutta. KH Groupin tavoitteena on saattaa prosessi päätökseen vuoden 2025 aikana. Yhtiö tiedottaa asiasta soveltuvien sääntöjen mukaisesti sen mahdollisen etenemisen perusteella.

Tulevaisuuden näkymät

KH Groupin tavoitteena on muuttua KH-Koneet liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.

Ohjeistus nykyisellä jatkuvien toimintojen konsernirakenteella vuodelle 2025 on seuraava: yhtiö arvioi, että edellisvuoteen verrattuna sekä jatkuvien toimintojen liikevaihto (194,0 milj. euroa) että vertailukelpoinen liikevoitto (7,2 milj. euroa) pysyvät suunnilleen samalla tasolla.

Tulosjulkistustilaisuus

KH Group järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun tulosinfotilaisuuden 21.3 klo 13 Sanomatalon Studio Eerossa. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://khgroup.events.inderes.com/q4-2024. Esitysaineisto ja webcast-tallenne ovat saatavilla KH Groupin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

KH GROUP OYJ

Ville Nikulainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 040 045 9343

