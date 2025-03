Årsrapport 2024

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 21. marts 2025 behandlet og godkendt årsrapporten for 2024.



År 2024 i hovedtræk:

En nettoomsætning på 1.320,9 mio. kr. mod 1.213,8 mio. kr. sidste år (+9%)

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 271,2 mio. kr. mod 228,1 mio. kr. sidste år (+19%)

Et resultat før skat på 155,4 mio. kr. mod 111,1 mio. kr. sidste år (+40%)

Et besøgstal på 4.250.000 mod 4.031.000 sidste år (+5%)



” Tivolis resultat for 2024 er glædeligt og indfrier de senest udmeldte forventninger. 2024 blev et år med besøgsvækst og finansielle resultater, der dels vidner om et Tivoli i fremgang, dels muliggør omfattende og nødvendige investeringer i både Tivolis brede kulturudbud, vedligehold og i udvikling af nye tiltag til glæde for Tivolis gæster. Resultatet er skabt på tværs af Tivolis brede forretning hvor både entré og forlystelser, Nimb Hotel, forestillinger i Salene, restauranter og lejerne har bidraget positivt til det samlede økonomiske resultat. Året ender med at være det bedste driftsresultat i Tivolis historie. Tivoli har nu et godt udgangspunkt for de kommende år, hvor vi investerer i flere nyheder, der skal gøre Tivoli endnu stærkere og vil skabe et bredt appellerende Tivoli - også i fremtiden. Vi glæder os over, at vi fortsat har mange besøg fra danskere i alle generationer, men også har vækst i besøg fra turister, som skal i Tivoli på deres rejse”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2025

Tivoli forventer i 2025 overordnet et aktivitetsniveau på niveau med 2024, men med lidt færre gæster grundet færre åbningsdage, særligt i sommersæsonen. Resultatet for 2024 er positivt påvirket af tilbageførsel af hensættelse i relation til kompensation afledt af coronapandemien (10,5 mio. kr.). Derudover foretages der en række strategiske investeringer for at udvikle indholdet i Haven og styrke organisationen, hvilket vil gavne forretningen aktuelt og på sigt. På den baggrund forventes en omsætning i 2025 i niveauet 1.300 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 130 mio. kr. Forventningerne ligger dermed under resultaterne for 2024, men er fortsat på et højere niveau end tidligere år.



Ændring til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller Jesper Nygård, direktør Realdania, til nyvalg på Generalforsamlingen den 24. april 2025. Med tilføjelsen af Jesper Nygård består Tivolis bestyrelse igen af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer.

