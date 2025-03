AS PRFoods võlakirjaomanike kirjaliku hääletamise tulemused

06.03.2025 avaldatud börsiteatega tegi AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) ettepaneku isikutele (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 31. märts 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on viimati muudetud 17. jaanuaril 2025) (edaspidi „Tingimused“) alusel, Võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata, kirjaliku hääletamise (edaspidi „Kirjalik hääletamine“) teel vastavalt Tingimuste punktile 12.3.

Kirjalik hääletamine toimus perioodil 06.03.2025 kuni 21.03.2025 kell 23:59 ning Kirjalikul Hääletamisel osales kokku 39 Võlakirjaomanikku, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 797 400.00 eurot, ehk ligikaudu 71.4% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest.

Kirjalikul hääletamisel võtsid Võlakirjaomanikud vastu järgmised otsuse.

Nõustuti Võlakirjade Lunastamistähtaja (inglise keeles: Maturity Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 31.03.2025, edasilükkamisega ja kinnitada Võlakirjade uueks Lunastamistähtajaks 30.04.2025, nõustuda Võlakirjade jooksva intressiperioodi pikendamisega ning vastavalt järgmise Intressimaksepäeva (inglise keeles: Interest Payment Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 31.03.2025, edasilükkamisega ja kinnitada järgmise Intressimaksepäevana 30.04.2025, ning nõustuda, et Võlakirjade mittelunastamist Lunastamistähtpäeval (31.03.2025) ning intressi mittemaksmist ette nähtud Intressimaksepäeval (31.03.2025) ei loeta PRFoods poolt Tingimuste või Lõplikke Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks, samuti volitada PRFoods’i muutma, sõlmima, kinnitama ja esitama kõiki vajalikke dokumente ja instrumente, sealhulgas Võlakirjade Lõplikke Tingimusi (inglise keeles: Final Terms), mis on vajalikud Võlakirjade uue Lunastamistähtpäeva (30.04.2025) ja uue Intressimaksepäeva (30.04.2025) kajastamiseks.

Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 559 800.00 eurot, ehk ligikaudu 68.9% hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Vastuhääled edastasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 237 600.00 eurot, ehk ligikaudu 2.5% hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest.



Vastavalt Tingimustele on ülalnimetatud otsus seega nõuetekohaselt vastu võetud ning on siduv kõigile Võlakirjaomanikele.

Lisainformatsioon:

Timo Pärn / Kristjan Kotkas

AS PRFoods

Juhatuse liige

investor@prfoods.ee