Emballez les merveilleux gadgets intelligents à des prix imbattables pour le rafraîchissement de la maison : EZVIZ déballe de fortes réductions sur des produits recherchés et des innovations internes, apportant un confort tout au long de l'année

HOOFDDORP, Pays-Bas, 25 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, une marque mondiale de confiance pour la maison intelligente, lance la saison avec une vente de printemps passionnante qui rend plus facile que jamais l'amélioration de la sécurité de la maison et de la vie intelligente. Reconnaissant que la maison est le pivot de la vie, EZVIZ offre des réductions incroyables sur sa vaste gamme de produits. Qu'il s'agisse de renforcer la sécurité, d'améliorer l'accessibilité ou d'apporter plus d'intelligence dans les routines quotidiennes, il y a un produit accrocheur qui répond aux besoins de chaque foyer.





Les soldes de printemps d'EZVIZ se déroulent du 25 au 31 mars sur sa boutique en ligne Amazon France. Pour tous les propriétaires désireux de mieux prendre soin de leurs proches et d'eux-mêmes au cours de l'année à venir, voici quelques offres exceptionnelles :

CP7 Interphone Vidéo en Résolution 2K - 239.99€, au lieu de 299.99€

Un portier polyvalent qui fait passer la sécurité et la communication au niveau supérieur. Offrant à la fois un accès RFID intelligent pour une ouverture facile du portail et la possibilité d'autoriser les visiteurs à distance via le moniteur intérieur ou le smartphone, il élimine le besoin de courir jusqu'à la porte ou de rester à la maison pour des visites inattendues mais importantes. Les utilisateurs peuvent être avertis de l'arrivée d'amis sans manquer les intrus potentiels, et ils peuvent ajuster les paramètres de détection en fonction de leurs propres intérêts. Avec son design moderne et ses fonctions polyvalentes, le CP7 est une option idéale pour les ménages disposant d'une maison spacieuse avec du goût.

CB8 Kit Caméra Extérieure sur Batterie avec Panneau Solaire - aujourd'hui 129,99 €, avant 159,99€

Une solution prête à l'emploi qui permet d'étendre la protection ininterrompue à un plus grand nombre de scénarios. Sa batterie haute capacité libère les utilisateurs des contraintes liées aux prises de courant, ce qui permet une installation facile et un fonctionnement pratiquement sans entretien. Grâce au panneau solaire inclus, elle capte en permanence la lumière du soleil pour une alimentation ininterrompue. L'objectif motorisé offre un champ de vision de 360 degrés en résolution 2K et se verrouille sur les objets détectés pour un enregistrement détaillé. Restez informé grâce aux alertes en temps réel ou visualisez chaque détail via l'application tout en profitant d'une couverture continue et sans tracas.

C8c Caméra Extérieure 4MP à 360° avec Suivi Auto-Zoom - maintenant 49.99€, était 59.99€

La C8c est une mise à niveau puissante et économique pour la sécurité extérieure. Elle offre un affichage 2K+ d'une clarté cristalline et une conception panoramique et inclinable qui élimine les angles morts, garantissant qu'aucune zone n'est laissée à découvert. La détection alimentée par l'IA et le suivi automatique capturent chaque mouvement avec une précision extrême. Conçue pour résister à toutes les conditions météorologiques, elle assure une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la vision nocturne en couleur et dissuade les intrus à l'aide d'une lumière stroboscopique et d'une sirène, pour une plus grande tranquillité d'esprit.

