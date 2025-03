I gadget fantastici per rinfrescare la casa: EZVIZ offre forti sconti sui prodotti preferiti e sulle ultime innovazioni, per garantire comfort per tutto l’anno

HOOFDDORP, Olanda, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, un marchio di smart home affidabile in tutto il mondo, apre la stagione con un’entusiasmante promozione di primavera che rende più facile che mai migliorare la sicurezza domestica e la vita intelligente. Riconoscendo che la casa è il perno della vita, EZVIZ offre incredibili sconti sulla sua vasta gamma di prodotti. Sia che si tratti di migliorare la sicurezza, migliorare l’accessibilità o portare più intelligenza nella routine quotidiana, ci sono I prodotti che attirano l’attenzione che soddisfano le esigenze di ogni famiglia.





La promozione primavera di EZVIZ va dal 25 al 31 marzo sul suo sito online Amazon Italy. Per tutti i proprietari di case che cercano di prendersi più cura dei propri cari e di se stessi l’anno prossimo, ecco alcune offerte supreme:

CP5 Smart Home Video Doorphone - ora 169,99€, era 199,99€

Una soluzione senza problemi che mette l’accesso remoto a portata di mano degli utenti. Con il CP5, possono facilmente garantire l’accesso ai visitatori al cancello usando lo schermo tattile o l’applicazione EZVIZ. Funziona anche come telecamera con audio bidirezionale, in modo che gli utenti possano vedere e parlare con i visitatori o con il personale di consegna da qualsiasi parte della giornata. Inoltre, la sua semplice installazione a due fili, significa che non è necessaria alcuna configurazione complicata, rendendola perfetta per la maggior parte delle case e degli stili.

C8c Pan & Wi-Fi Camera - ora 59,99€

Un aggiornamento potente ma economico con il bilancio per la sicurezza esterna, il C8c offre una visione 3K cristallina grazie al design orientabile che elimina i punti ciechi, garantendo che tutte le aree vengano scoperte. Il rilevamento e il tracciamento automatico con l’ausilio di un ausilio registrano ogni movimento con precisione. Costruito per resistere a tutte le condizioni atmosferiche, assicura una protezione 24/7 con visione notturna a colori mentre la luce stroboscopica e la sirena integrata scoraggiano eventuali intrusi per aggiungere tranquillità mentale.

CP2 Spioncino senza fili - ora 59,99€, era 79€

Un‘opzione privilegiata per migliorare la visualizzazione dell'area porta. Con un obiettivo di alta qualità, offre una vista ampia e nitida degli esterni, consentendo di verificare lo schermo o l'app da qualsiasi posizione: elimina la necessità di chinarsi o avvicinarsi per guardare attraverso un piccolo buco. Costruito per durare, il CP2 è progettato per durare a lungo termine, rendendolo ideale per tutti i membri della famiglia.

