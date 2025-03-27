Bitget 在 2025 年 3 月的儲備更新中維持 213% 的儲備比率

維多利亞，塞舌爾, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所 Bitget，於 2025 年 3 月發布的最新儲備證明報告中提及的儲備比率為 213%，重申其資產透明度和用戶資金安全。 這份報告的時間戳為 3 月 17 日上午 10:30（UTC+8），顯示該交易所持有的資產超過用戶總資產的兩倍，涵蓋 BTC、ETH、USDT 和 USDC。

這次審計由一個包括超過 3780 萬條記錄的 27 層 Merkle 樹支持，證明 Bitget 擁有足夠的資產來覆蓋所有用戶餘額。 本月報告強調，BTC 的儲備比率為 332%，USDT 為 173%，ETH 為 161%，而 USDC 則為 198%，這些數據均遠超於滿足用戶負債所需的 100% 門檻。

儲備比率超過 100% 表示該平台持有的加密資產超過用戶集體擁有的資產，這是一個實時的償債能力指標。 發布這些數據是為了滿足監管機構和用戶對中心化交易所更頻繁及可數學驗證的披露要求。

透過採用 Merkle 樹結構等加密技術，Bitget 使用戶能夠獨立驗證其餘額在總負債中的地位，而不必暴露個人帳戶數據。 這種方法通過允許公眾驗證平台的償債能力，同時保護用戶私隱，增強了用戶的信任。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「透明度必須是持續的，而不是偶爾的。 交易所有責任為用戶提供工具，以驗證其資金的安全性和完整性。 Bitget 最新的儲備比率不僅僅是一個指標，還代表了營運透明度，是整個行業應持續維護的標準。」

隨著監管審查加強及用戶變得更謹慎，頻繁且透明的償債證明正成為中心化平台生存的關鍵。 最新數據顯示，Bitget 在資本緩衝方面領先於許多主要交易所，為波動的市場條件提供了可觀的安全邊際。

Bitget 持有超過 20,500 BTC、197,500 ETH、20 億 USDT 和 1.06 億 USDC，這些資產的持有量與其更廣泛的目標保持一致，即為用戶提供無間斷的數碼資產存取。 2025 年 3 月的最新 Merkle 根雜湊為 37a20f806f400dcd，用戶可以使用此根雜湊來確認其帳戶是否包括在儲備審計中。

在 2022 年加密貨幣行業遭受多次打擊後，Bitget 推出了每月透明報告，而三月份的披露則延續了這個做法。 通過持續披露，這間交易所強化其營運透明度，並提升了用戶對資產保管安全的信心。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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