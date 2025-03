GHD met en vedette l’IA en ingénierie et les innovations environnementales à Vancouver

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise mondiale de services professionnels GHD s’apprête à mettre en lumière le pouvoir transformateur de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine du génie-conseil et de l’environnement lors de sa conférence technique qui débute à Vancouver aujourd’hui.

Plus de 100 chefs de file techniques de l’entreprise venant du monde entier se réuniront lors de cette occasion, du 27 au 29 mars, pour discuter des dernières avancées technologiques et accélérer le partage de connaissances et la collaboration.

« Notre conférence technique est considérée comme un événement phare chez GHD », a déclaré Kerry Neil, Ph. D., directrice générale régionale de GHD pour l’Ouest du Canada. « Des délégués et déléguées de tous les pays où nous exerçons nos activités dans les Amériques, en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient s’y rassemblent pour explorer des solutions innovantes et collaborer ».

Les présentations lors de l’événement à Vancouver porteront sur le potentiel transformateur de l’IA dans les domaines de l’ingénierie et de l’environnement, notamment :

utilisation de drones et de l’IA pour les inspections de façades afin de définir les priorités pour les réparations, d’améliorer le rendement des bâtiments et de réduire les répercussions environnementales;

automatisation du contrôle qualité et de l’assurance qualité pour les données de surveillance de la qualité de l’air;

prévisions de l’impact social à l’aide de l’IA;

l’apprentissage automatique au service de la gestion durable des bassins versants;

utilisation de l’IA pour la planification communautaire et l’amélioration de la sécurité dans les rues.



« Ce qui est vraiment passionnant, c’est de voir que toutes ces solutions redéfinissent la manière dont nous fournissons des services d’ingénierie, d’environnement et d’architecture », a affirmé Mme Neil. « La conférence a pour but de stimuler l’apprentissage et le partage des connaissances afin que nous puissions faire bénéficier un plus grand nombre de clients au Canada et à l’international de ces innovations prometteuses ».

GHD emploie environ 150 personnes dans son bureau de Vancouver, qui font partie d’un effectif de 4000 personnes à l’échelle des Amériques.

« La population de la Colombie-Britannique connaît une croissance très rapide, et les infrastructures doivent s’adapter à ce rythme. Pour faire face à cette réalité, notre équipe locale s’est agrandie de 20 % par rapport à l’année précédente, et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive », a expliqué Mme Neil. « Les avancées technologiques offrent de nombreuses possibilités pour l’intégration de solutions numériques intelligentes à notre gestion de la circulation, de la planification urbaine et de l’utilisation durable de l’eau, pour rendre les communautés plus sécuritaires et plus résilientes. »

À propos de GHD

GHD est une entreprise de services professionnels de premier plan qui exerce ses activités dans les marchés mondiaux de l’eau, de l’énergie et des ressources, de l’environnement, des bâtiments et propriétés ainsi que du transport. Engagée à assurer la durabilité de l’eau, de l’énergie et des communautés pour les générations à venir, GHD offre des solutions de services-conseils, de services numériques, d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction aux clients des secteurs public et privé. Fondée en 1928 et détenue par ses employés et employées, GHD possède un réseau de plus de 12 000 professionnelles et professionnels unis dans plus de 160 bureaux situés sur cinq continents. www.ghd.com

GHD dans les Amériques

Tant sur le plan de ses projets que d’un point de vue économique, GHD possède une présence significative dans les Amériques, formée de près de 4000 professionnels et professionnelles dans non moins de 130 bureaux aux États-Unis, au Canada et au Chili, et constituant plus de 40 pour cent de sa main-d’œuvre mondiale. En 2024, notre division du Canada a une fois de plus été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada. GHD se classe au 6e rang des firmes de conception internationales au Canada selon le palmarès annuel 2024 des principaux secteurs de marché établi par Engineering News-Record. Au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Disability:IN a nommé GHD parmi les meilleurs endroits où travailler en 2024 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Ces places au classement témoignent de la taille et de l’importance de nos activités en pleine croissance dans les divisions des Amériques. Pour trouver un bureau local, cliquez ici .

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Angela Pinzon

Pilot PMR

angela.pinzon@pilotpmr.com

647-295-0517